To już koniec Intel NUC. Gigant podjął decyzję o porzuceniu rynku miniaturowych komputerków, ale sprzęt ma być rozwijany przez partnerów producenta.

Intel NUC (Next Unit of Computing) to kultowa marka miniaturowych komputerów, która z biegiem czasu ewoluowała do wydajnych, gamingowych konstrukcji. Niestety to już koniec tej historii. Producent podjął decyzję o porzuceniu biznesu.

Intel porzuca komputerki NUC

Komputerki Intel NUC zadebiutowały w 2012 roku pod postacią miniaturowego zestawu Intel DC3217BY – taki sprzęt oferował podstawową wydajność, a przy tym cechował się kompaktowymi rozmiarami. Warto jednak zaznaczyć, że nie były to pierwsze tego typu konstrukcje (rok wcześniej na rynku pojawił się Zotac Zbox Nano z procesorem AMD E-350).



Miniaturowe komputerki wyewoluowały w pokaźne maszyny dla graczy

W międzyczasie na rynku pojawiały się kolejne, wydajniejsze modele. Nadal zachowujące kompaktowe rozmiary, ale korzystające z wydajniejszych komponentów. Z biegiem czasu sprzęt ewoluował, a producent wprowadził też większe konstrukcje dla graczy i twórców treści (m.in. testowany przez nas model Intel NUC 12 Extreme).

Niedawno Intel obchodził 10-lecie marki NUC. Przez ten czas komputerki stały się niejako wzorcem miniaturowych komputerów, dostarczając innym producentom inspiracji (można tutaj wymienić chociażby modele ASUS ExpertCenter, Gigabyte BRIX czy ASRock 4X4).

Okazuje się, że po 11 latach producent zdecydował porzucić ten rynek. W oświadczeniu dla serwisu Serve the Home czytamy:

Zdecydowaliśmy się zaprzestać bezpośrednich inwestycji w biznes Next Unit of Compute (NUC) i zmienić naszą strategię, aby umożliwić naszym partnerom ekosystemowych kontynuowanie innowacji i rozwoju NUC. Decyzja ta nie wpłynie na pozostałą część działalności Intel Client Computing Group (CCG) lub Network and Edge Computing (NEX). Ponadto współpracujemy z naszymi partnerami i klientami, aby zapewnić płynne przejście i wypełnienie wszystkich naszych obecnych zobowiązań - w tym ciągle wspieranie produktów NUC znajdujących się na rynku.

Wygląda więc na to, że na rynku nie pojawią się już żadne komputerki Intel NUC, ale producent będzie wspierać partnerów w projektowaniu takich konstrukcji.

Źródło: Serve the Home