Szef firmy Oracle zdradził plany zakupowe dotyczące nowych centrów danych. Po wieloletnim partnerstwie z firmą Intel, tym razem zdecydowano się na spore zmiany – gigant porzucił procesory „niebieskich” na rzecz układów AMD i Ampere.

Firma Oracle to jeden z głównych graczy na rynku centrów danych i usług chmurowych. Nic więc dziwnego, że jej poczynania są śledzone przez branżowe media. Szczególnie teraz, gdy zapowiedziano nowe inwestycje w sprzęt.

Oracle porzuca procesory Intela

Prezes Oracle, Larry Ellison zapowiedział ogromne inwestycje w rozwój swojej infrastruktury. Gigant ma zainwestować miliardy dolarów w układy obliczeniowe Nvidii, aby móc konkurować z innymi potentatami rynku – Amazonem i Microsoftem. Kluczowe ma być budowa szybkich sieci, które pozwolą przetwarzać ogromne ilości danych do tworzenia sztucznej inteligencji.

Ellison zapowiedział też spore inwestycje w procesory do obsługi infrastruktury bazodanowej Exadata – Oracle planuje tutaj wydać trzy razy większe pieniądze (!) niż na układy graficzne. Co ciekawe, po raz pierwszy w 14-letniej historii firmy, nie będą to układy firmy Intel, a jednostki AMD i Ampere. Ellison argumentuje decyzję, jakoby „stara architektura Intel x86 osiąga swoje granice”.

Platforma Oracle Exadata od 2008 roku (czyli od jej uruchomienia) bazowała na procesorach Intel Xeon, ale preferencje giganta zaczęły się zmieniać w 2021 roku wraz z wersją X9M. W przypadku o wersji X9M Oracle Exadata Machine i Oracle Exadata [email protected] wykorzystano układy Intel Xeon, ale do obsługi Oracle Exadata Cloud Infrastructure wykorzystano procesory Intel Xeon Scalable 3. generacji i AMD Epyc trzeciej generacji. W przypadku nowej wersji X10M będą to już tylko procesory AMD Epyc czwartej generacji – decyzja o wyborze takich modeli ma wynikać z "bardzo dobrej skalowalności i znacznie lepszej wydajności w przeliczeniu na cenę jednostek."

Początek większego trendu na rynku?

Warto wspomnieć, że z platformy Oracle Exadata korzysta 90% przedsiębiorstw z notowania Fortune Global 100. Czy decyzja giganta będzie mieć znaczenie dla całego rynku procesorów? Bardzo możliwe! Franky Faust, główny konsultant ds. baz danych Oracle, twierdzi, że decyzja Oracle może wpłynąć na większą popularność procesorów AMD wśród innych przedsiębiorstw.

Źródło: CRN, Reuters