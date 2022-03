Po premierze nowych procesorów Intel Core 12. generacji pewne było, że ujrzymy wyposażone w nie odświeżone zestawy Intel NUC. Oto stało się i w nasze ręce, jeszcze przed premierą, wpadł topowy Intel NUC Extreme 12th, a oto jego recenzja – zdecydowanie nie chcecie jej przegapić!

ocena redakcji:









4,8/5

Intel od wielu już lat coraz bardziej rozszerza definicję swojej rodziny komputerów NUC (Next Unit of Computing). O ile pierwsze maszyny z tej serii przypominały bardziej dostawki do TV i umożliwiały jakkolwiek wygodną pracę biurową, tak już poprzedniej generacji NUC Extreme pokazał, że można w małej obudowie (choć już znacznie większej niż te pierwsze NUCki) zmieścić topowe podzespoły i zrobić to tak, że się nie zagotuje. Tegoroczna generacja, okraszona nazwą kodową Dragon Canyon, z zewnątrz jest niemalże identyczna, ale mocno zmieniono to, co dla użytkownika najważniejsze – podzespoły.

O czym przeczytamy w recenzji Intel NUC 12 Extreme?

Ideału się nie poprawia, więc obudowa Intel NUC Extreme pozostała bez zmian

Zestaw, jaki otrzymaliśmy do testów, to w zasadzie sklepowy produkt do uzupełnienia podzespołów we własnym zakresie. Intel, od którego otrzymaliśmy naszą paczkę, był łaskaw dostarczyć ją z kartą graficzną RTX 3060 (osobny karton), co doceniamy w tych czasach, gdy karty są towarem deficytowym i gdyby nie ten akt miłosierdzia, to musielibyśmy jakąś kartę do testów wyciągnąć z naszych koparek ;). Natomiast RAM i dysk są już bezpośrednio z naszego zaplecza, ale do tego jeszcze wrócimy przed samym omówieniem wyników testów.



Przedni panel również pozostał bez zmian, co oznacza, że można go podmienić na dowolny z obszernej już bazy zamienników o różnych wzorach podświetlenia.

Konstrukcja obudowy, jaką Intel opracował na potrzeby NUC z 11. generacją swoich CPU, do dziś uchodzi za najlepsze rozwiązanie na rynku gotowych miniPC i faktycznie nie są to przesadzone opinie. Obudowa ta oferuje niesamowicie zbitą konstrukcję, a jednocześnie zapewnia dla podzespołów warunki zbliżone do optymalnych, w których karta, procesor, a nawet zasilacz posiadają swoje niezależne otwory do pobierania świeżego powietrza, które następnie trzy duże wentylatory już wspólnie wyciągają z obudowy do góry (zatem zgodnie z naturalną cyrkulacją ciepłego powietrza).



Aby dostać się do środka, wystarczy odkręcić cztery śrubki. Po odłączeniu maskownicy tyłu można zsunąć boczne panele i unieść chłodzenie.

Szerokość tej obudowy wynosi dokładnie tyle, ile wymaga 5 śledzi PCI-E, co oznacza, że do środka wejdzie karta z dwuslotowym chłodzeniem (pozostałe 3 śledzie okupuje moduł NUC wraz z tunelem doprowadzającym do niego świeże powietrze). Pozornie oznacza to możliwość włożenia nawet najmocniejszej karty, ale w praktyce dziś trudno o szybkie karty, które mają tylko 2-slotowe chłodzenie… Najlepszym wyborem będą tu karty Founder Edition od NVIDII (zwłaszcza że są też bardziej łaskawe dla zasilacza). Limit długości 30,5 cm można uznać za drugorzędny w tym przypadku.



W zestawie jest tylko jedna kątowa wtyczka 8 pin (pozostałe dwie 6+2 pin są tradycyjne).

Zasilacz w tym przypadku to typowy przedstawiciel standardu SFX o mocy 650 W. To znaczy, taka jednostka jest fabrycznie dołączona, ale jeżeli widzi Wam się używanie RTX 3080 Ti (owszem, mieści się…), to można go wymienić na coś o mocy 850-1000 W. Umieszczono go z przodu, tak aby wentylator mógł swobodnie zasysać powietrze przez boczną ścianę obudowy, podobnie jak z drugiej strony robi to karta graficzna (a procesor, jak już wskazaliśmy, czerpie powietrze z tyłu). Czyż nie jest to genialne w swojej prostocie, a zarazem w stopniu skomplikowania?



Tutaj dobrze widać, że moduł NUC jest odizolowany w środku od karty i zasilacza.

To, co nas zaskoczyło, to obecność klapki pod spodem urządzenia – poprzednia generacja skrywała tam złącze dysków M.2 2120, podczas gdy w nowej odsłonie Intel postanowił inaczej rozdysponować dostępne linie PCI-E i z tego jednego dysku trzeba było zrezygnować. Innymi słowy, mamy tam co najwyżej schowek na gotówkę na czarną godzinę.



Nadmiarowy schowek niczym nie szkodzi, choć może być w tej cenie nieco kontrowersyjnym posunięciem.

Na plus zmienił się natomiast przedni panel z portami (to w zasadzie jedyna wizualna różnica!). Intel odchudził jeden z portów USB do formatu USB-C (standard pozostał ten sam – 3.1 drugiej generacji). Niezmiennie również ten panel jest najsłabiej wyglądająca częścią całej konstrukcji – użyto tam szokująco niskiej jakości plastik, maskujący faktyczne porty. Szkoda, że Intel przy okazji przeprojektowywania tego elementu nie zdecydował się chociaż odrobinę zbliżyć go jakością do reszty obudowy…



Tutaj tego nie widać, ale ten panel posiada własne podświetlenie RGB, które dodatkowo uwypukla jego słabe wykonanie…

To, co zmieniło się na znacznie lepsze i szybsze, czyli moduł centralny

Możliwe, że jeszcze tego nie zauważyliście, ale NUC Extreme zdecydowanie nie jest zwykłym PC. Odwrócono tu nieco koncepcję i płyta główna wpinana jest w złącze PCI-E, które w praktyce jedynie dostarcza jej zasilanie (przynajmniej część) oraz pozwala na komunikację z kartą graficzną. Można zatem powiedzieć, że ta płyta drukowana ze złączami PCI-E to z grubsza tylko riser PCI-E z zewnętrznym zasilaniem.



Po odkręceniu kanału wentylacyjnego i zdjęciu aktywnej części chłodzenia, ukazuje nam się faktyczne wnętrze NUC 12th.

Tym razem jednak jesteśmy krok bliżej klasycznego PC niż w poprzedniej generacji, gdyż mamy tu całkowicie standardowy socket LGA1700, który przyjmie dowolny procesor 12. i potencjalnie 13. generacji Intel Core (poprzednio CPU było na stałe przylutowane). Chłodzenie procesora jest równie imponujące, co całość konstrukcji. Mamy tu masywną komorę parową, odprowadzającą ciepło do masywnego, ciasno upakowanego oraz w pełni miedzianego radiatora. Wentylator przepycha przez niego świeże powietrze, które z drugiej strony wysysają dwa (półtora?) wentylatory wylotowe na szczycie obudowy. Coś pięknego!



Dyski odprowadzają ciepło przez fabryczne termopady do tego samego radiatora – kolejny świetny patent!

To, co natomiast nas niespecjalnie pozytywnie zaskoczyło, to wybór pamięci DDR4 do tak spektakularnej konstrukcji. Oczywiście DDR5 są droższe i trudniej dostępne, ale to raczej nie są czynniki decyzyjne dla nabywców takiego sprzętu, w przeciwieństwie do wydajności, która jednak na DDR5 jest wyższa. Początkowo też martwiliśmy się, że z czterech złączy M.2 w poprzedniej generacji zostały tylko te dwa obok CPU, ale na szczęście okazało się, że trzecie powędrowało na tył płyty głównej (co wynika z miejsca, jakie zajmuje socket LGA1700). Tu jeszcze zaznaczamy, że teraz wszystkie trzy złącza są w standardzie PCI-E 4.0 (wcześniej dwa złącza oferowały tylko PCI-E 3.0).



Dostęp do trzeciego dysku nie wymaga nawet rozkręcania modułu – całkiem to wygodne.

Intel NUC Extreme to prawdziwa bestia, jeżeli chodzi o złącza i komunikację

Już poprzednia generacja robiła wrażenie ilością złączy dostępnych w tak małym urządzeniu, ale NUC 12th tę poprzeczkę dla potencjalnej konkurencji jeszcze bardziej podnosi. Łącznie do naszej dyspozycji mamy:

7 x USB typu A 3.1 gen.2 (jedno na froncie);

2 x Thunderbolt 4;

1x USB-C 3.1 gen.2 (na froncie);

1x HDMI 2.0b ([email protected] Hz);

2x RJ45 (10 GbE + 2,5 GbE);

1x miniJack 3,5 mm (combo, na froncie);

1x czytnik kart SD UHS-III (na froncie).

Do tego oczywiście jeszcze złącza karty, jaką zainstalujemy (czyli zwykle 4 złącza HDMI2.1/DP1.4). Szczerze powiedziawszy, jest to więcej, niż oferuje większość płyt ATX w klasycznych PC! Pod względem przepustowości tylko najdroższe, kosztujące często blisko 3000 zł płyty główne są tu w stanie nadążyć.



Na dole jeszcze jedno USB by się zmieściło… ;)

Sama obecność zintegrowanego złącza 10GbE czyni z NUC 12 Extreme absolutnie unikatową propozycję do pracy w środowisku 3D na zewnętrznej macierzy firmowego NAS (przy czym jednocześnie możemy tu uzyskać nawet 24 TB przestrzeni dyskowej z wbudowanych złączy M.2…). A jeżeli preferujemy łączność bezprzewodową, to układ Intel AX210 pozwoli wykorzystać potencjał zakresu 6 GHz standardu Wi-Fi 6E.



Tu widać jedyne 4 śrubki, jakie trzeba odkręcić, aby dostąć się do środka. Jest też mocowanie blokady typu Kensington.

Specyfikacja bazowa testowanego Intel NUC 12 Extreme

Procesor: Intel Core i9-12900;

konfiguracja rdzeni 8P + 8E (24 wątki);

taktowanie P-Core do 5,1 GHz (E-Core 3,8 GHz);

24 MB cache, TDP 65W (Boost do 228W) Pamięć: DDR4 1,2 V;

2x SO-DIMM Karta graficzna: slot PCI-E 5.0 x16;

maksymalna szerokość dwóch slotów;

maksymalna długośc 30,5 cm;

maksymalnie 3x 8 PIN; Dysk: 3x M.2 2280;

PCI-E 4.0 x4 System operacyjny: zalecany Windows 11 Home Klawiatura: dowolna pasuje Touchpad: nie znaleźliśmy Ekran: można podłączyć (4K @ 60 Hz) Napęd optyczny: hehe Zasilacz: SFX 650 W Gold Wymiary: 357 (Sz) x 189 (G) x 120 (W) mm Waga: 5 kg (bez karty, RAMu i SSD) Materiały obudowy: metal i trochę plastiku;

głównie czarna stalowa siatka Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX210);

10 GbE (Marvell);

2,5 GbE (Intel);

Bluetooth 5.2 Złącza: 5x USB typu A 3.2 gen2;

2x USB typu A 3.2 gen2 (front);

2x Thunderbolt 4 (USB-C);

1x HDMI 2.0b;

2x RJ45;

1x USB typu C 3.2 gen2 (front);

1x miniJack 3,5 mm (combo audio + mic, front);

1x czytnik kart microSD (UHS-III, front) Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: adresowalne podświeltenie RGB (3 listwy + przedni panel);

aplikacja Intel do sterowaniaa wydajnością i podświetleniem;

mocowanie blokady typu Kensington Cena w dniu testu: 7500 zł;

najtańsze konfiguracje od 6000 zł Gwarancja: 3 lata

Intel NUC 12 Extreme pokazuje, jak robić miniPC

Od razu zacznijmy może od tego, że cudów nie ma. Nowe procesory Intela, w szczególności Core i9-12900, po zdjęciu wszystkich limitów bez najmniejszego problemu pochłaniają stale 200 W mocy, zatem (niemal) tyle samo też oddają w formie ciepła. Tego nie da się zrealizować w tak małej obudowie, dlatego też Intel tu na sztywno ustawił limit 65 W przy stałym obciążeniu. To natomiast stawia go niebezpiecznie blisko limitów jednostek mobilnych tej samej generacji. Jest tu jednak jedna kluczowa różnica… NUC 12 Extreme oferuje tę wydajność przy często 20 dB niższym poziomie hałasu (który, nie oszukujmy się, generują tak wydajne laptopy).



Dopiero użycie w pełni 8 wątków spodowodowało obniżenie taktowania, po upłynięciu okienka TAU (28 s).

Zresztą to też nie jest tak, że laptopy będą szybsze pod względem CPU – nie będą, co nawet widać powyżej – tak idealnie prostej linii taktowania (przy okazji bardzo wysokiego) dla zakresu 1-4 wątków nie widzieliśmy w żadnym laptopie. Niestety, to nadal poniżej tego, co powinien ten procesor oferować.



Do połowy wykres przedstawia pracę profilu najwyższej wydajności (65 W), a następnie został aktywowany profil zbalansowany (55 W).

Przetestowaliśmy dwa z czterech dostępnych profili – zbalansowany (55 W) i najwyższy (65 W), gdyż pozostałe dwa to profil „manualny” oraz profil „cichy” z limitem 35 W (co jest już zbyt dużą krzywdą dla obecnego tu Core i9). Widać tu, że przez pierwsze 28 sekund procesor faktycznie trzyma wysoki BOOT z limitem 115 W, po czym spada dokładnie do zadanych wartości w profilu, co skutkuje obniżeniem taktowania P-Core do 2,9 GHz (i 2,4 GHz dla E-Core) w profilu 65 W oraz odpowiednio 300 i 200 MHz niżej w profilu 55 W. Procesor w obu wariantach utrzymuje podobną, zdrową temperaturę 75°C, ale różnią się obroty wentylatorów.



Tutaj ponownie pierwsza połowa wykresu to profil zasilania "Max Performance", który następnie ręcznie przełączyliśmy na "Balanced".

W sytuacji, gdy NUCka obciążymy równomierniej (np. w grach), limity pozostają identyczne, co jest sporą przewagą nad rozwiązaniami mobilnymi, w których zwykle jest wspólny budżet dla karty i procesora. Tutaj oba podzespoły mogą równocześnie pracować ze swoimi maksymalnymi limitami. Widoczne na wykresie skoki taktowania wynikają z ciągłego dezaktywowania wybranych rdzeni, gdyż Cyberpunk 2077 nie wie, co robić z takim ich nadmiarem :)

Intel NUC 12 Extreme teoretycznie pomieści nawet najszybsze karty graficzne, ale wydajność tak limitowanego Core i9 może poważnie blokować karty szybsze niż RTX 3070

W grach też nieco wzrasta temperatura procesora, zwłaszcza w trybie 65 W. To jednak nadal za mało, aby chłodzenie procesora zrobiło się głośniejsze od naszego, dosyć w sumie kulturalnego, RTX 3060. Gdyby dobrać tu faktycznie cichą kartę graficzną (może Intel ARC takie będą?), to zestaw może być bardzo dyskretny. A skoro już przy omawianiu aplikacji do sterowania NUC jesteśmy, to należy jeszcze dodać, że posiada moduł informujący o parametrach sprzętu oraz osobny moduł do sterowania RGB (gdzie można je również wyłączyć).



Aplikacja nie jest mocno rozbudowana, ale wszystko, co istotne, jest łatwo dostępne.

Pomiary poboru energii przez Intel NUC 12 Extreme (tryb najwyższej wydajności) [W]

Spoczynek 58 W Obciążenie renderem CPU 135 W (260 W peak) Obciążenie grą 295 W (430 W peak)

Widać tu, że RTX 3060 pozostawia pozornie jeszcze spory zapas mocy zasilacza, jednak pamiętajmy, że modele SFX charakteryzują się bardzo małą pojemnością kondensatorów, przez co znacznie gorzej znoszą nagły, nawet tylko bardzo chwilowy wzrost zapotrzebowania na energię. O ile w PC porządny zasilacz ATX 650 W powinien poradzić sobie z duetem Core i9-12900 i RTX 3070, tak tutaj, nawet pomimo znacznych limitów nałożonych na procesor, może się okazać, że nie będzie to zawsze dobry pomysł (co objawiać się będzie restartowaniem lub wyłączaniem się komputera podczas gry). Z pewnością nie radzimy do fabrycznego zasilacza Intel NUC montować kart z GDDR6X (czyli RTX 3070 Ti i wyżej).

Testy Intel NUC 12 Extreme w zadaniach profesjonalnych

Pora przejść do omówienia wyników naszych testów wydajności. Tu rozpocząć należy od tego, że system wyposażyliśmy w dosyć typowy zestaw DDR4 2x32 GB 3200 MHz CL22, które akurat mieliśmy na stanie. Lepszym wyborem byłyby tu testowane przez nas wcześniej moduły 3200 CL20 Dual Rank, ale tych nie udało się na czas testu zorganizować, więc należy przyjąć, że wydajność w niektórych zastosowaniach będzie nieco ograniczona. Jeszcze gorzej ma się sytuacja z dyskiem, gdyż ten to dosyć budżetowy WD Blue SN520 o pojemności 1 TB, który normalnie służy nam do testów NAS… To niestety rzutuje na część wyników testów ogólnych, w których dysk też jest oceniany.

Intel daje swobodę doboru pamięci i dysku, co sprawia, że spora część testów powinna być traktowana orientacyjnie

Nie przeszkodziło to jednak nowemu Intel NUC Extreme pokonywać raz za razem inne kompaktowe i mobilne zestawy. Postanowiliśmy jednak porównać go (w testach dotyczących tylko CPU) również do naszej platformy testowej – ogromnego PC (obudowa Cooler Master H500M z dwoma wentylatorami 200 mm) z Intel Core i7-12700K, chłodzonego przez 360 mm AiO oraz wyposażonego w 64 GB DDR5 5200 MHz CL38.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

Desktop PC

Intel Core i7-12700KF, RTX 3060 12 GB

TGP 160 W 8363 Intel NUC 12 Extreme

Intel Core i9-12900, RTX 3060 12 GB

TGP 160 W 8022 ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7872 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 7790 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 7390 ASUS ROG Flow Z13

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3050 Ti 4 GB

TGP 40 W 7202 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7097 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7038 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6814 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382



Wynik w tym teście jest w tym przypadku zaniżony przez obecność dysku PCI-E 3.0, co nie przeszkadza mu być bardzo wysokim.

CrossMark [punkty]

wynik ogólny + wyniki cząstkowe pod wykresem

Desktop PC

Core i7-12700KF, RTX 3060 12GB,

64 GB RAM 5200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 2129

1927 / 2422 / 1949 Intel NUC 12 Extreme

Core i9-12900, RTX 3060,

64 GB RAM 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1982

1844 / 2208 / 1781 ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H, RTX 3050 Ti 4 GB

16 GB DDR5 5200 MHz

1 TB SSD PCI 4.0x4 1928

1777 / 2196 / 1669 Gigabyte AORUS 17 XE4

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti,

16 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI 4.0 x4 1918

1854 / 1970 / 1960 Desktop PC

Core i9-12900K, RTX 3080 Ti,

32 GB RAM 6200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1915

2193 / 2250 / 1463 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB RAM 3600 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1389

1330 / 1541 / 1158 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB RAM 1350

1379 / 1336 / 1308 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800, RTX 3080,

16 GB RAM 1310

1315 / 1397 / 1067 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB RAM 1280

1261 / 1453 / 911

Na tle laptopowej konkurencji NUC wygrywa, choć nie jest to dominujące zwycięstwo. Takim można nazwać wynik pełnowymiarowego PC, co tylko pokazuje, jak dużo dzisiejsze komputery potrafią zużywać energii (z której odprowadzaniem nie radzą sobie kompaktowe konstrukcje).

Pomiar wydajności w różnych zastosowaniach

Laptop: Intel NUC 12 Extreme

Core i9-12900

RTX 3060 (160 W)

~12 000 zł Desktop PC

Core i7-12700KF

RTX 3060 (160 W)

~13 500 zł ASUS ROG Flow Z13

(+ XG Mobile RTX 3080)

Core i9-12900H

RTX 3050 Ti (40 W)

~11 000 zł

~17 000 zł z XG Mobile Gigabyte AORUS

17 XE4

Core i7-12700H

RTX 3070 (130 W)

10 349 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Cinebench R20

Single Core: 701 741 735 687 558 Cinebench R20

Multi Core: 7160

6763 (balans) 8903 6067 6367 5127 Cinebench R23

Single Core: 1837 1894 1914 1790 1433 Cinebench R23

Multi Core: 17 282

16 444 (balans) 23 435 15 311 16 496 13 209 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 2:23.09

2:37.93 (balans) 1:48.43 2:59.88 3:14.78 3:15.59 Blender (GPU + CPU)

Optix - Barcelona [minuty]: 1:46.65 1:43.45 3:14

1:11.38 - z XG Mobile 1:15.89 1:11.54 OctaneBench 2020: 294.68 288.75 159.03

398.74 - z XG Mobile 383.74 430.92 V-Ray 5 [vs]

(CPU): 12 643 15 955 10 411 9481 9423 V-Ray 5 CUDA [vp]

(GPU + CPU): 1170 1252 602

1403 - z XG Mobile 1571 1205 V-Ray 5 RTX [vr]

(GPU): 1145 1125 616

1834 - z XG Mobile 1759 1879 7-Zip [MIPS] 71 059 94 927 68 949 67 888 65 133

Wyniki testów z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: Intel NUC 12 Extreme

Core i9-12900

RTX 3060 (160 W)

~12 000 zł Desktop PC

Core i7-12700KF

RTX 3060 (160 W)

~13 500 zł ASUS ROG Flow Z13

(+ XG Mobile RTX 3080)

Core i9-12900H

RTX 3050 Ti (40 w)

~11 000 zł

~17 000 zł z XG Mobile Gigabyte AORUS

17 XE4

Core i7-12700H

RTX 3070 (130 W)

10 349 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł 3DSMax 07 (FHD): 105.65 101.66 53.45

131.11 - z XG Mobile 108.15 129.42 Catia 06 (FHD): 50.96 49.92 30.58

71.75 - z XG Mobile 70.06 66.20 Creo 03 (FHD): 95.38 91.88 66.19

97.98 - z XG Mobile 104.61 74.96 Energy 03 (FHD): 13.8 13.66 9.69

27.65 - z XG Mobile 26.21 28.15 Maya 06 (FHD): 341.39 320.86 187.76

217.01 - z XG Mobile 409.84 344.60 Medical 03 (FHD): 25.97 25.49 15.9

32.74 - z XG Mobile 32.27 33.23 SNX 04 (FHD): 17.55 16.72 12.81

21.71 - z XG Mobile 22.81 19.78 Solidworks 05 (FHD): 196.09 186.69 106.54

208.5 - z XG Mobile 263.36 252.96

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation 3.1

Laptop: Intel NUC 12 Extreme

Core i9-12900

RTX 3060 (160 W)

~12 000 zł Desktop PC

Core i7-12700KF

RTX 3060 (160 W)

~13 500 zł ASUS ROG Flow Z13

(+ XG Mobile RTX 3080)

Core i9-12900H

RTX 3050 Ti (40 w)

~11 000 zł (~17 000 zł)

~17 000 zł z XG Mobile Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Razer Blade 14

(2021)

Ryzen 9 5900HX

RTX 3080 (100 W)

13 899 zł Media and Entertainment 3.26 4.39 2.23 (2.58) 3.08 2.92 Wynik CPU: 2.86 3.89 2.57 (2.45) 2.43 2.41 Wynik grafiki: 3.66 3.59 1.90 (3.36) 3.95 2.90 Wynik dysku: 4.3 7.67 1.72 (1.71) 5.35 5.21 Product Development: 3.07 3.58 1.98 (2.28) 2.23 2.25 Wynik CPU: 3.52 3.75 3.06 (2.62) 1.83 1.91 Wynik grafiki: 1.14 1.12 0.7 (1.32) 1.34 1.19 Wynik dysku: 5.48 10.04 2.61 (2.60) 6.77 7.02 Life Sciences: 2.88 3.96 2.33 (2.73) 2.27 2.25 Wynik CPU: 3.13 4.17 2.95 (2.77) 2.10 2.21 Wynik grafiki: 3.84 3.74 2.26 (4.87) 4.88 4.45 Wynik dysku: 1.67 3.61 1.47 (1.47) 1.32 1.37 Energy: 3.19 4.03 2.78 (3.17) 2.77 2.70 Wynik CPU: 3.19 3.96 2.71 (2.63) 2.27 2.25 Wynik grafiki: 3.00 2.89 1.98 (5.63) 5.73 4.93 Wynik dysku: 3.38 6.14 4.59 (4.62) 3.64 3.68 General Operations: 2.29 3.13 1.94 (1.89) 2.10 2.19 Wynik CPU: 2.09 2.25 2.04 (1.93) 1.64 1.71 Wynik dysku: 3.03 8.44 1.75 (1.77) 4.46 4.63 Financial Services: 3.43 4.64 3.28 (3.13) 3.07 3.12 GPU Compute: 4.46 4.33 2.45 (5.70) 5.87 5.30

W zalecanym przez Intel trybie Balans, w którym NUC jest praktycznie bezgłośny (w kwestii chłodzenia CPU) wydajność wypada na podobnym poziomie, jak oferowana przez najdroższe laptopy z 12. generacją Intel Core (czyli obecnie najszybsze mobilne procesory). Tryb Turbo pozwala jeszcze bardziej zbliżyć się do wydajności naszego i7-12700KF (niż mobilnego i9-12900H), ale ten nadal pozostaje poza zasięgiem, nawet pomimo o połowę skromniejszej liczby rdzeni oszczędnych.

Intel NUC 12 Extreme osiąga to, co zdawać by się mogło nieosiągalne dla tak małych konstrukcji – połączenie ogromnej wydajności z bezkompromisową kulturą pracy!

Pakiety SPEC, których wyniki też zamieściliśmy, są w dużej mierze uzależnione od wydajności karty graficznej oraz dysku. W szczególności SPECviewperf jest tu limitowany przez kartę graficzną, jaką otrzymaliśmy do testów, ale SPECworkstation 3.1 też na nią obojętny nie jest (podobnie zresztą jak na wydajność dysku). W drugim przypadku najlepiej porównywać tylko pozycje związane z CPU, w których widać, o ile więcej oferuje konstrukcja Intela względem jednostek mobilnych (oraz jak wiele brakuje do odblokowania pełnego potencjału tego procesora, w porównaniu do naszego PC z Core i7-12700KF).

Intel NUC 12 Extreme zadowoli też graczy

Jednym z docelowych odbiorców tego miniPC będą również gracze oraz (albo nawet głównie) streamerzy. Wydajności wielowątkowej na pewno nie zabraknie na jednoczesne granie nawet w najbardziej wymagające tytuły i streamowanie tej rozgrywki do sieci, ale ilość klatek będzie już zależeć od wybranej przez nas karty graficznej. RTX 3060 jest już całkiem szybką kartą (i dobrze dopasowaną do limitu 65 W na procesorze), jednak nie da się ukryć, że z laptopowymi RTX 3070 i RTX 3080 przegrywa, i to miejscami znacznie. Na szczęście kartę w NUC 12 Extreme można wymienić na znacznie szybszą, czego w laptopie nigdy nie zrobimy.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080

TGP 160 W 12689 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 12262 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 11202 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 11187 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 10986 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10701 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 9945 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, RTX 3070

TGP 100 W 9685 Desktop PC

Intel Core i7-12700KF, RTX 3060 12 GB

TGP 160 W 9412

CPU Score = 17 128 pkt. Intel NUC 12 Extreme

Intel Core i9-12900, RTX 3060 12 GB

TGP 160 W 9309

CPU Score = 14 523 pkt. ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 9121 HP Omen X 2s

Intel Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 7076 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Intel Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6182 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

Ryzen 9 4900HS, RTX 2060 Max-Q 6051 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5046 Dream Machines G1650-15PL61

Intel Core i5-10300H, GTX 1650 4GB 3624 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 1180

3D Mark - Port Royal

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7890 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7743 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 6925 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 6812 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 6584 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6508 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Core i9-10980HK, RTX 3080 6060 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, RTX 3070

TGP 100 W 5791 Desktop PC

Intel Core i7-12700KF, RTX 3060 12 GB

TGP 160 W 5104 Intel NUC 12 Extreme

Intel Core i9-12900, RTX 3060 12 GB

TGP 160 W 5071 Hyperbook NH5 (2021)

Core i7-10870H, RTX 3060

TGP 80 W 4828

3D Mark - Fire Strike oraz Night Ride

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 26 012

52 109 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 25 317

51 074 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, RTX 3080 25 030 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 24 324 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 24 019

50 199 Acer Nitro 5 (2021)

Core i7-11800H, RTX 3070

TGP 100 W 21 895

48 365 Desktop PC

Intel Core i7-12700KF, RTX 3060 12 GB

TGP 160 W 21 498

62 721 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Core i9-10980HK, RTX 3080

TGP 90 W 21 490

52 264 Intel NUC 12 Extreme

Intel Core i9-12900, RTX 3060 12 GB

TGP 160 W 21 016

57 026 Razer Blade 14 (2021)

AMD Ryzen 9 5900HX, RTX 3080

TGP 100W 20 706

33 361 Hyperbook NH5 (2021)

Core i7-10870H, RTX 3060

TGP 80 W 15 338

49 464 Legenda: 3DMark Fire Strike

3DMark Night Raid

Testy w grach oczywiście też przeprowadziliśmy, ponownie porównując wyniki do naszego PC z tą samą kartą graficzną. Tutaj limity wydajności CPU znacznie mniej dają się we znaki, gdyż obecne gry nie są jeszcze gotowe na potęgę nowych procesorów Intela - ostatecznie trzeba je projektować tak, aby działały również na konsolach z CPU AMD ;) Tu jednak sytuacja mogłaby się mocno zmienić, gdybyśmy do NUC włożyli mocniejszą kartę – możliwe, że popełnimy o tym osobny artykuł, więc bądźcie czujni!

Pomiar wydajności w grach nowego Intel NUC 12 Extreme z Core i9 i RTX 3060 [FPS]

1920x1080 px, tryb najwyższej wydajności, więcej = lepiej

Assassin's Creed:

Valhalla

(ultra) Intel NUC 12 Extreme

(i9-12900 + RTX 3060) 72

54 Desktop PC

(i7-12700KF + RTX 3060) 71

55 CS:GO

(wykres w skali 1:10

najniższe ustawienia) Intel NUC 12 Extreme

(i9-12900 + RTX 3060) 649

90 Desktop PC

(i7-12700KF + RTX 3060) 695

91 Cyberpunk 2077

(ultra, RT ultra

DLSS Q) Intel NUC 12 Extreme

(i9-12900 + RTX 3060) 48

36 Desktop PC

(i7-12700KF + RTX 3060) 49

38 Dying Light 2

(ultra, RT ultra

DLSS Q) Intel NUC 12 Extreme

(i9-12900 + RTX 3060) 61

41 Desktop PC

(i7-12700KF + RTX 3060) 62

48 Far Cry 6

(ultra, RT ON) Intel NUC 12 Extreme

(i9-12900 + RTX 3060) 78

70 Desktop PC

(i7-12700KF + RTX 3060) 80

72 Horizon: Zero Dawn

(ultra) Intel NUC 12 Extreme

(i9-12900 + RTX 3060) 100

72 Desktop PC

(i7-12700KF + RTX 3060) 97

78 Shadow of

the Tomb Raider

(ultra, RT ultra) Intel NUC 12 Extreme

(i9-12900 + RTX 3060) 101

82 Desktop PC

(i7-12700KF + RTX 3060) 102

83 Watch Dogs: Legion

(ultra, RT ultra

DLSS Q) Intel NUC 12 Extreme

(i9-12900 + RTX 3060) 53

41 Desktop PC

(i7-12700KF + RTX 3060) 51

42 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Na wykresach dobrze widać, że w przypadku niektórych gier, nawet mimo limitu mocy, obecny w Intel NUC 12 Extreme procesor Core i9 zdołał zaoferować minimalnie wyższą wydajność niż podkręcony Core i7-12700KF! Na filmie z testów (porównującym wydajność z tą na PC), który znajdziecie nieco niżej, możecie obserwować również, że karta w NUC pracuje z niższą temperaturą i obrotami wentylatorów, co w ogromnym komputerze.To właśnie wynika z rewelacyjnie rozwiązanej "cyrkulacji" powietrza w Intel NUC Extreme.

W praktyce Intel NUC Extreme w grach jest cichszy niż typowy PC, oferując przy tym taką samą wydajność!

Abstrahując już od uśrednionych wartości z testów, warto podkreślić, że gra w kontekście minimalnego FPS była znacznie płynniejsza i wolna od irytujących okazjonalnym mikroprzycięć, jakie zwykle serwują nam laptopy. To spora zaleta Intel NUC, jak i to, że w przeciwieństwie do innych mini PC zmieścimy tu karty nawet z trzema wentylatorami, co znacznie obniża ich obroty, a co za tym idzie - generowany hałas. Oczywiście nawet tak duże karty nadal będą miały pełną swobodę dostępu do świeżego powierza.

Porównanie wydajności, temperatur oraz prędkości wentylatorów Intel NUC 12 Extreme z PC o zbliżonej konfiguracji

Kto powinien się zainteresować nowym Intel NUC 12 Extreme?

To już drugi w tym miesiącu sprzęt, który zdecydowanie nie jest „dla każdego”. Intel implementując w NUC 12 Extreme najnowsze procesory ponownie dowiódł kunsztu inżynieryjnego, z jakim zaprojektowano konstrukcję znaną już z NUC 11 Extreme. Obudowa również nie zestarzała się wizualnie i nadal wygląda atrakcyjnie, a przy tym jest bardzo solidna. Udało się natomiast jeszcze bardziej rozbudować zakres oraz przepustowość wyjść.



To niesamowite, że tak wydajny i cichy komputer udało się zamknąć w obudowie mniejszej od niektórych zestawów e-gpu!

Wydajność jest bardzo wysoka, choć zdecydowanie daleka od tego, co zastosowany tu Core i9-12900 mógłby osiągnąć po zdjęciu limitów, na chociażby te 125 W – w naszym odczuciu to spory błąd po stronie Intela, że nie umożliwił tego nawet kosztem znacznego zwiększenia hałasu generowanego przez chłodzenie. Szczęśliwie wydajność kart graficznych, jakie do tego NUC włożymy, nie tylko nie jest zaniżana, ale będzie jedną z wyższych, jakie dana karta może uzyskać, właśnie przez dostęp do świeżego powietrza. Zawiedliśmy się też decyzją o wykorzystaniu DDR4.

Intel NUC 12 Extreme to nadal zestaw opierający się o kompromisy, tylko że te są bardzo dobrze przemyślane – a przynajmniej większość z nich

Ostatecznie jednak w cenie 7500 zł (tyle ma kosztować baza z Intel Core i9) dostajemy zestaw na swój sposób unikatowy i jako jedyny na rynku (gotowych zestawów) oferujący takie bogactwo złączy, komunikacji (10GbE!) oraz miejsca na dyski w tak kompaktowym rozmiarze (obudowa 8 litrów). Tańszy wariant z Intel Core i7-12700 (dodatkowo pozbawiony drugiej, 2,5 GbE karty sieciowej) wyceniono na nieco ponad 6000 zł. To na pewno nie są najbardziej opłacalne zestawy, patrząc tylko przez stosunek wydajności do ceny, ale rozwiązania tej klasy nigdy do takich nie należą.

Nasza ocena bazowej konstrukcji Intel NUC 12 Extreme (bez karty, dysku i pamięci) w kategorii miniPC: 96% 4.8/5







Opinia o Intel NUC 12 Extreme Plusy ekstremalnie dopracowana konstrukcja,

imponujący system chłodzenia,

rekordowa ilość złączy zewnętrznych,

10GbE (+2,5GbE) LAN + Wi-Fi 6E,

aż 3 złącza M.2 PCI-E 4.0 x4,

bardzo wysoka kultura pracy,

atrakcyjny design,

możliwość rozbudowy w przyszłości,

mieści karty 2-slotowe do 30,5 cm,

wysoka wydajność (jak na miniPC) Minusy brak wsparcia dla DDR5,

limit mocy tylko 65 W (chłodzenie poradziłoby sobie z wyższym),

wysoka cena.

Sprzęt do testów dostarczył Intel.