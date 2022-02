Ledwo odetchnęliśmy po premierze procesorów Intel Alder Lake, a producent już zapowiada modele z kolejnej serii – mowa o jednostkach Raptor Lake. Na konferencji Investor Meeting 2022 zaprezentowano potencjał topowej jednostki z nowej serii.

Intel zapowiada procesory Raptor Lake

Modele Core 13. generacji (Raptor Lake) też będą korzystać z hybrydowej konstrukcji łączącej dwa typy rdzeni, ale producent ma zastosować ulepszoną konstrukcję. Doczekamy się usprawnionej architektury, usprawnień pod kątem podkręcania oraz wsparcia dla modułów akceleracji sztucznej inteligencji AI M.2. Do produkcji zostanie wykorzystana ta sama litografia Intel 7.

Dodatkowo możemy oczekiwać jeszcze większej liczby rdzeni - w przypadku topowych modeli zobaczymy aż 24 rdzenie i 32 wątki (8 rdzeni/16 wątków typu P-Core i 16 rdzeni/16 wątków typu E-Core). Dla porównania, topowe modele Alder Lake oferują maksymalnie 16 rdzeni i 24 wątki (8 rdzeni/16 wątków P-Core i 8 rdzeni/8 wątków E-Core).

Producent chwali się, że nowa konstrukcja ma przynieść nawet dwucyfrowy wzrost wydajności względem obecnych modeli Alder Lake. Co więcej, jednostki będą kompatybilne z obecną platformą LGA 1700 (więc przy ewentualnej modernizacji wystarczy aktualizacja BIOS-U).

Intel prezentuje potencjał Core i9-13900K

Podczas konferencji zademonstrowano potencjał testowego modelu, który został wyposażony w 8 rdzeni/16 wątków P-Core i 16 rdzeni/16 wątków E-Core. Co prawda jego oznaczenie jeszcze nie zostało ujawnione (został on oznaczony jako próbka inżynieryjna Genuine Intel 0000), ale można podejrzewać, że będzie to topowy Core i9-13900K (następca Core i9-12900K).

Na konfiguracji testowej jednocześnie uruchomiono renderowanie sceny w Blenderze i edycję wideo w Adobe After Effects, co miało na celu zademonstrowanie efektywnego podzielenia wątków na dwa różne zadania - kluczową rolę odgrywa tutaj technologia Intel Thread Director, która dynamicznie przydziela wątki do danego zastosowania. Niestety producent nie pokusił się o porównanie wydajności do układów z poprzedniej generacji lub konkurencyjnych modeli.

Jak w praktyce będą wypadać nowe procesory Intela? Tego dowiemy się dopiero za kilka miesięcy, bo premiera modeli Raptor Lake została zaplanowana na drugą połowę tego roku. Jednostki będą zatem konkurować z modelami AMD Ryzen 7000 na bazie architektury Zen 4.

Źródło: Intel, HardwareLuxx