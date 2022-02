Intel nie zamierza odpuszczać i przygotowuje nowy, topowy procesor dla graczy. Mowa o modelu Core i9-12900KS, który ma zaskoczyć świetną wydajnością… i ogromnym poborem energii elektrycznej.

Core i9-12900K to obecnie najwydajniejszy procesor dla graczy, ale w planach producenta jest jeszcze wydajniejszy model – Core i9-12900KS. Co prawda jego oficjalna premiera dopiero przed nami, ale w sieci pojawia się coraz więcej przecieków o sprzęcie.

Co wiemy o nowej jednostce?

Core i9-12900KS zaskoczy wydajnością i poborem mocy

Producent zapowiedział nowy procesor na styczniowej konferencji podczas targów CES 2022. Specyfikacja Core i9-12900KS jednak nie powinna być zaskoczeniem, bo to właściwie przyspieszony Core i9-12900K.

Model Intel Core i9-12900 Intel Core i9-12900K Intel Core i9-12900KS Generacja Alder Lake-S Alder Lake-S Alder Lake-S Rdzenie/wątki

(P-Core + E-Core) 16/24

(8/16 + 8/8) 16/24

(8/16 + 8/8) 16/24

(8/16 + 8/8) Taktowanie rdzeni P 2,4/5,1 GHz 3,2/5,2 GHz 3,4/5,5 GHz Taktowanie rdzeni E 1,8/3,8 GHz 2,4/3,9 GHz ? Kontroler pamięci DDR4-3200

DDR5-4800 DDR4-3200

DDR5-4800 DDR4-3200

DDR5-4800 Pamięć L3 30 MB 30 MB 30 MB Grafika UHD 770 UHD 770 UHD 770 TDP/MTP 65/202 W 125/241 W 150/260 W

Jednostka oferuje tyle samo rdzeni, ale pracuje z wyższym taktowaniem – zegar bazowy zwiększono o 200 MHz, a Turbo o 300 MHz (dla rdzeni P-Core). Wygląda więc na to, że 12900KS stanie się nowym królem wydajności w grach (według przecieków, w zastosowaniach procesorowych też jest naprawdę niezły).

Niestety, wyższe zegary wpłynęły też na konieczność zwiększenia limitów mocy. Współczynnik TDP zwiększono ze 125 do 150 W, a limit Maximum Turbo Power z 241 do 260 W. Wyższe wartości na pewno będą się przekładać na większy pobór mocy, więcej generowanego ciepła i większe wymagania co do chłodzenia (a warto zaznaczyć, że już zwykły 12900K jest pod tym względem jest bardzo wymagający). 12900KS może być prawdziwą grzałką, która nie obejdzie się bez porządnego chłodzenia cieczą.

Core i9-12900KS będzie jeszcze gorętszy od Core i9-12900K - nie obejdzie się bez porządnego chłodzenia cieczą

Kiedy premiera Core i9-12900KS?

Producent zapowiedział, że dostawy procesora Core i9-12900KS mają ruszyć jeszcze w tym kwartale, ale nie zdradził żadnych szczegółów dotyczących dostępności jednostki. Więcej szczegółów na temat premiery wyjawił jeden z amerykańskich sklepów.

Core i9-12900KS w przedsprzedaży został wyceniony na 791 dolarów (więc o jakieś 160 dolarów wyżej niż zwykły Core i9-12900K). Według informacji na stronie produktu, dostępność procesora spodziewana jest dopiero za 3 tygodnie (tydzień wcześniej podobno będzie można zakupić wersję tray za 780 dolarów).

Źródło: Intel, ShopBLT, VideoCardz