Coraz większymi krokami zbliża się premiera kart graficznych Intel Arc, które mają stanowić konkurencję dla modeli Nvidia GeForce i AMD Radeon. Jedną z kluczowych funkcji nowych akceleratorów ma być technologia Intel XeSS.

Pierwsze informacje na temat technologii Intel XeSS poznaliśmy jeszcze w ubiegłym roku, podczas zapowiedzi kart graficznych Intel Arc z generacji Alchemist. Teraz, podczas konferencji GDC 2022, producent ujawnił więcej szczegółów o swoim pomyśle.

Intel XeSS – nowa technologia skalowania obrazu

Intel XeSS (Xe SuperSampling) to otwarta technologia skalowania obrazu, która ma za zadanie poprawić płynność animacji – odpowiada ona za renderowanie obrazu w niższej rozdzielczości, a następnie zwiększa obraz do większego formatu i go wyostrza za pomocą specjalnych algorytmów. To podobne rozwiązanie do konkurencyjnych technologii Nvidia DLSS i AMD FSR.

Technologia XeSS będzie wspierana na wszystkich kartach graficznych obsługujących instrukcje Shader Model 6.4+ i DP4a, ale na układach graficznych Intel Arc podobno ma działać dużo lepiej (dzięki zastosowaniu specjalnych jednostek Intel XMX - Matrix Extensions). Obecnie producent mierzy się z efektami ghostingu i bluringu, jednak podobno sprawę mają załatwić specjalne algorytmy, które wyeliminują lub ograniczą zjawisko.

Technologia zaoferuje pięć trybów jakości obrazu, w tym tryb Ultra Quality ze współczynnikiem skalowania 1,3x (póki co niedostępny w konkurencyjnych technologiach Nvidia DLSS i AMD FSR).

Podczas konferencji ujawniono szczegóły dotyczące wzrostu wydajności oferowanego przez technologię XeSS. Testy przeprowadzono na przykładzie dema technologicznego Rens z aktywnym Ray Tracingiem na karcie graficznej Intel Arc z generacji Alechemist (nie ujawniono dokładnego modelu).

Nowa funkcja potrafi zaoferować naprawdę spory wzrost wydajności. O ile w trybie Ultra Performance jest to tylko 21% i 27% (odpowiednio dla skalowania do rozdzielczości 4K i 1440p), tak przy Performance jest to już odpowiednio 120% i 79%, a przy Ultra Performance już 153% i 97%.

Jak wypadnie technologia Intel XeSS? Dużo w tej kwestii będzie zależeć od sposobu działania i jakości oferowanego obrazu, ale też listy gier oferujących wsparcie dla nowej technologii. Czekamy zatem na więcej szczegółów.

