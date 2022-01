Problemy z dostawami półprzewodników to ogromny problem, któremu chce się przeciwstawić firma Intel. Gigant ogłosił plany budowy megafabryki procesorów, która ma pomóc zaspokoić rosnące zapotrzebowanie producentów elektroniki.

W ubiegłym roku firma Intel ogłosiła nową strategię produkcji półprzewodników IDM 2.0, która miała pomóc rozwiązać niedobory na rynku oraz zwiększyć innowacyjność produktów. Kluczowym elementem strategii mają być nowe fabryki półprzewodników.

Intel wybuduje potężną fabrykę procesorów w Ohio

Producent zapowiedział budowę ogromnej megafabryki procesorów (a właściwie dwóch fabryk, bo będą to dwa kompleksy zlokalizowane obok siebie) w Ohio w Stanach Zjednoczonych. Wstępne plany zakładają zainwestowanie ponad 20 mld dolarów. W przyszłości, po rozbudowanie do ośmiu kompleksów, łączna wartość inwestycji ma opiewać na kwotę 100 mld dolarów (!).

Budowa pierwszych dwóch fabryk ma ruszyć pod koniec 2022 roku, a produkcja półprzewodników ma zostać uruchomiona już w 2025 roku. Wiemy, że będą to zakłady przystosowane do produkcji półprzewodników z wykorzystaniem najnowszych linii technologicznych już w litografii "ery Angstremów" (Intel 18A). Układy mają być przeznaczone do różnych zastosowań, począwszy od wysokowydajnych urządzeń mobilnych po systemy wspomagające sztuczną inteligencję. Podobno chodzi też o to, by zaspokoić potrzeby rządu USA w zakresie bezpieczeństwa i infrastruktury.



W najbliższych latach Intel planuje ruszyć z produkcją układów w litografii ery Angstremów - w 2024 roku w technologii 20A, a w 2025 roku w technologii 18A

Keyvan Esfarjani, starszy wiceprezes Intela ds. produkcji, łańcucha dostaw opisuje inwestycję w następujący sposób:

Fabryka półprzewodników nie przypomina innych fabryk. Budowa mega fabryki z półprzewodnikami jest podobna do budowania małego miasta, w którym powstaje tętniące życiem społeczność współpracujących usług i dostawców. Ohio jest idealną lokalizacją dla ekspansji Intela w USA ze względu na dostęp do najlepszych talentów, solidną istniejącą infrastrukturą i długą historię jako potęga produkcyjna. Zakres i tempo ekspansji Intela w Ohio będzie jednak w dużej mierze zależeć od finansowania z ustawy CHIPS.



Budowa pierwszych dwóch kompleksów ma ruszyć jeszcze w tym roku, ale w przyszłości możliwa będzie rozbudowa fabryki do ośmiu kompleksów

Szacuje się, że fabryka stworzy 3000 nowych miejsc pracy (+ 7000 dodatkowe miejsc pracy w trakcie budowy). Oczywiście to tylko początek, bo inwestycja ma przyciągnąć dziesiątki partnerów i dostawców potrzebnych do funkcjonowania biznesu.

Przy okazji warto dodać, że podobna fabryka ma powstać w Europie. Kilka typowanych lokalizacji znajduje się w Polsce, ale wg najnowszych przecieków raczej nie mamy co liczyć na wytypowanie naszego kraju.

Intel przeznacza 100 mln dolarów na kształcenie inżynierów

Sama fabryka to nie wszystko. Intel zapowiedział zaangażowanie w kształcenie wykwalifikowanych pracowników. W tym celu producent w ciągu najbliższych 10 lat przeznaczy 100 mln dolarów na współpracę z uniwersytetami w Ohio, lokalnymi szkołami wyższymi i amerykańską Narodową Fundacją Nauki.

Współpraca ma obejmować szereg działań, od wspólnych projektów badawczych po tworzenie programów nauczania związanych z produkcją półprzewodników dla studiów wyższych i licencjackich.

Źródło: Intel