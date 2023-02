Nowa generacja procesorów Intel Xeon W nadchodzi coraz większymi krokami. Mamy otrzymać topowy sprzęt, który zainteresuje twórców treści i entuzjastów.

Mowa o procesorach Intel Xeon W-2400 i Xeon W-3400, które były zapowiadane już w ubiegłym roku. Wygląda na to, że w końcu doczekamy się ich premiery.

Intel zapowiada procesory Xeon W-2400 i Xeon W-3400

Producent opublikował komunikat, w którym zapowiada premierę procesorów Xeon W – nowe układy mają zostać zaprezentowane 15 lutego 2023 roku. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo o godzinie 18:00 naszego czasu.

rozwiń

Według nieoficjalnych informacji, premiera procesorów zostanie podzielona na kilka etapów. 15 lutego nastąpi prezentacja układów, tydzień później będzie można publikować ich recenzje, ale na ich sklepową premierę będziemy musieli poczekać trochę dłużej – w przypadku modeli W-2400 ma ona nastąpić między 8 a 22 marca, natomiast w przypadku modeli W-3400 między 12 a 26 kwietnia.

Co nowego w procesorach Intel Xeon W-2400 i Xeon W-3400?

Procesory Intel Xeon W-2400 (Sapphire Rapids-64L) i Xeon W-3400 (Sapphire Rapids-64L) zainteresują głównie twórców treści, którzy planują budowę mocnej stacji roboczej. Co prawda Intel nie ujawnia szczegółów o sprzęcie, ale w sieci już krążą przecieki ze specyfikacją jednostek.

Modele Xeon W-2400 zaoferują maksymalnie 24 rdzenie/48 wątków, 4-kanałowy kontroler pamięci DDR5-4800 ECC i 64 linie transmisyjne PCI-Express 5.0. Topowe modele będą wyróżniać się odblokowanym mnożnikiem, dzięki czemu będzie można je dodatkowo podkręcić. Musimy się jednak liczyć z dosyć wysokim współczynniem TDP - w przypadku topowych modeli będzie to 225 W.

Procesory Xeon W-3400 zaoferują lepszą specyfikację – układy mają dysponować maksymalnie 56 rdzeniami/112 wątkami. Do tego 8-kanałowy kontroler pamięci DDR5-4800 ECC i 112 linii PCI-Express 5.0. Co warto podkreślić, procesory mają cechować się dużo wyższym współczynnikiem TDP (dochodzącym do 350 W!).

Szykuje się ciekawa konkurencja dla modeli AMD Ryzen Threadripper. Czekamy na testy, które zweryfikują możliwości sprzętu.

Źródło: Intel, Twitter @ 9550pro, VideoCardz