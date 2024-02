Ten niewielki i niepozorny gadżet skrywa kilka naprawdę ciekawych zastosowań, dzięki którym podniesiemy komfort swojego życia, a przy okazji zaoszczędzimy. Oto co daje inteligentne gniazdko.

Nikt na Starym Kontynencie nie płaci za prąd więcej niż my. Polska płaci za prąd najwięcej w Europie, co z kolei sprawia, że ludzie szukają sposobów na to, by oszczędzać. W poszukiwaniu recepty na niższe rachunki, warto mieć świadomość tego, jakie urządzenia zużywają najwięcej prądu.

Inteligentne gniazdko to mały i niezwykle przydatny gadżet

Istnieje kilka sposobów na oszczędzanie prądu, a jednym z nich jest inteligentne gniazdko. Dodajmy, że oczywiście nie trzeba ograniczać się do jednego rozwiązania. Niemniej ten niewielki i niepozorny gadżet pozowli nam zaoszczędzić i nie tylko.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by kupić inteligentne gniazdko za “kilka dyszek”. Przykładem może być TP-Link Tapo P100. Niezależnie od producenta i modelu, idea stojąca za tymi gadżetami jest taka sama: poprawić komfort życia, a nawet pozwolić zaoszczędzić.

Wygoda i bezpieczeńśtwo w jednym

Inteligentne gniazdko oferuje zdalne włączanie i wyłączanie urządzeń podłączonych do niego. To poprawia nasz komfort, bo tym samym nie musimy np. wstawać z łóżka, by wyłączyć jakieś urządzenie na drugim końcu lokum. Albo włączyć, ale o tym za chwilę.

Spójrzmy na to nieco szerzej. Co nam daje wyłączanie urządzeń? Oszczędność na rachunkach to pierwsza sprawa, komfort to druga kwestia, ale mocnym atutem inteligentnych gniazdek jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa. I to na dwa sposoby, jeśli nie więcej.

Poranny pośpiech może sprawić, że nie wyłączymy jakiegoś sprzętu, np. w kuchni. Całą drogę do pracy pokonujemy bijąc się z myślami: czy ten sprzęt na pewno jest wyłączony? Niektórzy w takich sytuacjach mogą wrócić do mieszkania, ale mając inteligentne gniazdko (lub gniazdka) możemy oszczędzić sobie tułaczki.

Druga sytuacja, również związana z bezpieczeństwem, polega na tym, że chcemy intencjonalnie i świadomie włączyć jakieś urządzenia, gdy sami jesteśmy nieobecni (np. przebywamy na urlopie z dala od domu). Symulując ruch, symulując aktywność domowników, możemy odstraszyć potencjalnego złodzieja.

