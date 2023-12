Technologie inteligentne mają potencjał, aby nie tylko ułatwić nam codzienne obowiązki, ale również pomóc w wprowadzeniu oszczędności do naszego domowego budżetu. Oto trzy innowacyjne technologie Samsung, które mogą pomóc zaoszczędzić na zasobach.

Płatna współpraca z marką Samsung

Lodówka, która uczy się naszych nawyków

Lodówka jest jednym z najważniejszych urządzeń w każdym domu. Jej przeznaczenie sprawia, że praktycznie nie ma możliwości jej wyłączenia z zasilania - jak więc można oszczędzać energię przy jej użyciu?

W tym roku Samsung wprowadził na rynek innowacyjną technologię, która pozwala lodówce jednocześnie chłodzić i oszczędzać energię elektryczną. Nowe modele lodówek Samsung zostały wyposażone w moduł wi-fi, który umożliwia połączenie z aplikacją SmartThings. Dzięki temu, za pomocą jednego przycisku, możemy włączyć tryb AI Energy Mode, który pozwala oszczędzać do 15% energii.

W trybie AI Energy Mode, lodówka uczy się naszych wzorców użytkowania. Tworzy algorytm AI, który optymalizuje prędkość kompresora i cykl rozmrażania. Lodówka zapamiętuje, jak często otwieramy drzwi, kiedy dodajemy nowe produkty i dostosowuje swoje działanie tak, aby maksymalnie oszczędzać energię. To tak, jakby przez 7 tygodni w roku lodówka nie zużywała w ogóle prądu.

Efektywne pranie w niskich temperaturach? To możliwe dzięki tej technologii

Czy wiedziałeś, że pranie w zimnej wodzie może być skuteczne, nawet jeśli ubrania są mocno zabrudzone? Dzięki technologii Samsung AI EcoBubble, możesz skutecznie prać już w temperaturze 15°C. Pranie w zimnej wodzie pozwala ograniczyć zużycie energii nawet do 70%, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej skuteczności.

Technologia EcoBubble, poprzez odpowiednie doborowanie proporcji wody, detergentu i powietrza, tworzy pianę, która pozwala uprać ubrania w niższej temperaturze, nie rezygnując z efektywności czyszczenia. Dodatkowo, pozwala to na obniżenie rachunków za energię.

Pieczenie kilku potraw na raz

Piekarnik to kolejne urządzenie, które jest niezbędne w każdej kuchni. Warto zastanowić się nad naszymi potrzebami i zwyczajami kulinarnymi, aby dobrać odpowiednie urządzenia. Należy również pomyśleć o tym, jak można zoptymalizować zużycie energii podczas gotowania.

Jeśli zazwyczaj przygotowujesz kilka dań na raz, warto zainwestować w piekarnik, który przyspieszy ten proces. Piekarnik Samsung Dual Cook Steam pozwala na przygotowanie dwóch potraw jednocześnie, w różnych trybach i temperaturach. Dzięki specjalnemu separatorowi, który dzieli urządzenie na dwie komory, możemy przygotować w nim zupełnie różne dania - w tym jedno na parze - bez obaw o przenikanie zapachów.

Co więcej, dzięki aplikacji SmartThings, możemy gotować nie tylko zdrowiej, ale również bardziej "smart". Aplikacja nie tylko pomoże nam w zarządzaniu procesem gotowania na odległość, ale także zasugeruje przepisy zgodne z naszymi preferencjami. Urządzenie jest również wyposażone w kamerę AI Pro Cooking, która pozwala nie tylko na podgląd piekarnika z poziomu smartfona, ale również na nagranie 10-sekundowego filmu poklatkowego z całego procesu pieczenia. Ale to nie wszystko - nawet jeśli nie jesteśmy pewni, w jakiej temperaturze powinniśmy przygotować danie, kamera rozpozna je po włożeniu do piekarnika i zasugeruje najlepsze parametry pieczenia.

W każdej chwili możemy też sprawdzić w aplikacji SmartThings ile nasz telewizor zużywa energii. Natomiast dzięki widokowi mapy 3D łatwiej można uzyskać całościowy podgląd podłączonych urządzeń i wprowadzać w życie pomysły dotyczące oszczędzania.

Przykładowo, zastosowanie trybu AI Energy Mode w telewizorze Neo QLED 8K 65QN800C pozwala zmniejszyć wydatek energetyczny aż o 12%. W przypadku modelu Neo QLED 55QN85C możemy mówić o oszczędności energii na poziomie 10%, a w OLED 55S90C, QLED 55Q60C i UHD 55CU7000 (lub wyższych) redukcja może wynosić odpowiednio – 13%, 7% i 10%.

