Jaki wybrać telewizor? Polacy mają jasno sprecyzowane preferencje. Dane firmy badawczej GfK dowodzą, że największym zainteresowaniem wśród kupujących cieszą się modele firmy Samsung. Co istotne, Polacy coraz częściej decydują się na większe rozmiary ekranów.

Najpopualrniejsze telewizory w Polsce

Wśród 7 najbardziej popularnych telewizorów tej firmy z pierwszej „dziesiątki” aż 3 modele to telewizory z ekranami o przekątnej 65 cali. Doskonałym potwierdzeniem tego trendu jest też prognoza firmy badawczej Omdia, z której wynika że będziemy wybierali coraz większe telewizory, a cykl ich wymiany skróci się z 6-7 do 4-5 lat.

Warto dodać, że w pierwszej „dwudziestce” badania przeprowadzonego przez GfK znalazło się aż 13 telewizorów Samsung, wśród nich OLED 65S95B. To kolejny sygnał potwierdzający rosnącą popularność OLED firmy Samsung, która oferuje obok modeli z 2022 roku dwie nowe serie z kropką kwantową, S90C i S95C z ekranami o przekątnej 55, 65 i 77 cali.

Telewizory Samsung OLED zostały zaprojektowane z myślą o miłośnikach filmów, sportu i graczy. Oferują głęboką czerń, czystą biel oraz pełną paletę żywych kolorów. Dzięki nowoczesnym, samoemisyjnym pikselom oraz technologii kropek kwantowych Quantum Dot widzowie mogą cieszyć się oszałamiającym, kinowym obrazem. Z kolei udoskonalony proces skalowania materiałów o niższej rozdzielczości do jakości zbliżonej do 4K sprawia, że obraz jest niezwykle szczegółowy, charakteryzuje się optymalną jasnością i wzmocnionym kontrastem. Wiarygodne odwzorowanie kolorów potwierdza natomiast certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE” . Wrażenia wizualne dopełnia Laserowy Design, który nadaje ekranowi lekkości i elegancji.

Jaki telewizor dla gracza? Miłośnicy gamingu doceniają natomiast w OLED S90C to, że dzięki upłynnieniu ruchu do 144 Hz w 4K mogą cieszyć się udoskonaloną dynamiką bez opóźnień i rozmyć w każdej rozgrywce. Dodając do tego inteligentne możliwości platformy Tizen, doskonały zestaw 1000 aplikacji oraz niesamowite wrażenia dźwiękowe, które zapewnia technologia Dolby Atmos, można liczyć na pełnię niezapomnianych wrażeń kinowych.

Telewizory firmy Samsung bazują na bezpiecznym systemie operacyjnym Tizen zabezpieczonym rozwiązaniem Samsung Knox. Platforma Samsung Knox, spełnia rygorystyczne wymagania stawiane przez rządy oraz organizacje na całym świecie i zapewnia bezpieczeństwo rodziny urządzeń mobilnych Samsung Galaxy. Samsung nieustannie powiększa listę certyfikatów przyznawanych platformie Knox przez najbardziej prestiżowe instytucje.

Warto dodać, że Samsung przygotował promocję dla kupujących telewizory OLED - przy zakupie modeli S95C o przekątnej ekranu 77, 65 lub 55 cali oraz S90C w rozmiarze 77 cali będzie można odzyskać do 2000 złotych zwrotu na konto. Promocja trwa do 31 grudnia 2023 roku w wybranych sieciach sprzedaży.

Źródło: Samsung