Szukasz nowej lodówki do mieszkania? Rzuć okiem na ofertę Samsunga, którego urządzenia pomagają dobrze wykorzystać dostępną przestrzeń i zadbać o dłuższą żywotność pozostawianych w środku produktów.

Płatna współpraca z RTV EURO AGD.

Lodówki Samsung znajdują się wśród najczęściej wybieranych przez Polaków. Nic w tym dziwnego, ponieważ zdają się dobrze odpowiadać na ich potrzeby. Nierzadko cechuje je bardzo atrakcyjny stosunek ceny do możliwości i mamy tu na to kilka dowodów.

Lodówki Samsung RB34T to nowoczesne optimum

Lodówka Samsung RB34T635 to dowód na to, że nowoczesna lodówka wcale nie musi być droga. A czym ta nowoczesność się objawia? Ano przede wszystkim mamy tu pełny No Frost, eliminujący konieczność rozmrażania zarówno części chłodzącej, jak i zamrażarki. Równomierny obieg powietrza zapewnia stałą temperaturę, a funkcje Power Cool i Power Freeze gwarantują błyskawiczne chłodzenie i mrożenie.

Kompresor Digital Inverter to stosunkowo wydajne i ciche rozwiązanie: lodówka podczas pracy generuje hałas na poziomie jedynie 35 dB, a o niezawodności niech świadczy 10-letnia gwarancja. Przy wymiarach 185,3 x 59,5 x 65,8 cm oferuje 341 l pojemności, a dobrze pomyślany system szuflad i półek ułatwia wygodne rozmieszczenie produktów. Częścią wyposażenia są też komory Humidity Fresh+ (z kontrolą wilgotności – dla warzyw i owoców) oraz Optimal Fresh+ (to komora zero z dwiema strefami chłodzenia). Jedzenie pozostawione w środku dłużej zachowa swą świeżość.

Wzrok przykuwa również nowoczesny design lodówki. Na froncie nietrudno dostrzec dystrybutor zimnej wody, dzięki czemu szybko ugasisz pragnienie, niezależnie od pory i sytuacji. Jego pojemność wynosi 3,5 litra.

Ciekawą alternatywą dla modelu powyżej jest lodówka Samsung RB34T. Z jednej strony brakuje jej dystrybutora wody oraz komór Optimal Fresh+ i Humidity Fresh+. Z drugiej jednak oferuje nieco więcej przestrzeni w środku przy tych samych wymiarach zewnętrznych i ma praktyczny wyświetlacz na froncie (eliminując konieczność otwierania drzwi w celu zmiany ustawień), a do tego jest bardziej energooszczędna (należąc do klasy D, a nie E).

Gdy potrzebujesz czegoś więcej – Samsung RB34C i RB38T

Jeszcze lepszym wyborem może okazać się lodówka Samsung RB34C o tych samych gabarytach. Kosztuje nieco więcej na start, ale jej późniejsza eksploatacja jest zdecydowanie tańsza – wynika to przede wszystkim z klasy efektywności energetycznej C. Krótko mówiąc: do działania potrzebuje wyraźnie mniej prądu.

Co więcej, producent wprowadził tu technologię AI Energy, która monitoruje zużycie energii w różnych okresach (analizując na przykład częstotliwość otwierania drzwi) i na tej podstawie optymalizuje zarządzanie energią, obniżając jej zużycie nawet o 15 proc. Aby jeszcze bardziej zwiększyć energooszczędność, Samsung dodał jeszcze specjalny tryb wakacyjny oraz alarm otwartych drzwi.

Jeśli drobne oszczędności każdego miesiąca nie są dla ciebie wystarczającą motywację do wybrania droższego modelu, to być może takim czynnikiem okaże się aż 20-letnia gwarancja na kompresor, będący sercem lodówki. Stanowi to potwierdzenie, że wydając więcej otrzymujesz sprzęt, który posłuży ci przez długie lata. Równocześnie możesz liczyć na komplet funkcji, o których wspominaliśmy już przy wcześniej omawianych modelach.

A może potrzebujesz czegoś większego? W takim przypadku może cię zainteresować lodówka Samsung RB38T o wysokości 203 cm (szerokość i głębokość są takie same jak w niższych urządzeniach, a więc wynoszą odpowiednio 59,5 oraz 65,8 cm). Dodatkowo, dzięki zastosowaniu cieńszych ścianek, pojemność tego modelu wynosi aż 390 l, więc przestrzeni do przechowywania żywności jest naprawdę dużo.

Producent zadbał też o odpowiednie warunki dla tej żywności. Nie zabrakło zwiększających trwałość produktów komór Humidity Fresh+ i Optimal Fresh+, jest system All-Around Cooling utrzymujący równą temperaturę w całym wnętrzu oraz są też technologie przyspieszonego chłodzenia i zamrażania. Pełny No Frost, funkcje energooszczędne oraz 20-letnia gwarancja na kompresor stanowią dopełnienie całości.

