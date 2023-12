Obecnie wszystko zdaje się być smart, tylko że co z tego, skoro wszystkie te sprzęty zwykle się ze sobą wzajemnie nie komunikują. Nowe urządzenia Samsung to naprawiają, za czym idą realne korzyści - nie uwierzycie, jak wiele teraz można zrobić z pomocą SmartThings!

Płatna współpraca z marką Samsung.

Idea inteligentnych w mniejszym lub większym stopniu sprzętów codziennego użytku nie jest niczym nowym, a co za tym idzie najpewniej w domu macie kilka takich urządzeń, które mogą uchodzić za inteligentne. Oczywiście prawdopodobnie każde z przysłowiowej innej parafii i do ich obsługi potrzeba miliona aplikacji, przez co w ostatecznym rozrachunku najczęściej nie wykorzystujemy ich pełnego potencjału. Jest jednak od tego roku sposób na to, aby większość takich urządzeń ze sobą połączyć i dalej dom rozbudowywać bez przejmowania się tym, czy wybrany przez nas producent ma w ofercie konkretny typ sprzętu. Tym sposobem jest Samsung SmartThings, który pozwala integrować ze sobą nie tylko urządzenia Samsunga (skądinąd wyśmienite w kategoriach, które pokrywają), ale również urządzenia najróżniejszych producentów sprzętu IoT i Smart Home.

Co potrzeba, aby w pełni wykorzystać system Samsung SmartThings?

Na dobrą sprawę, korzystając z systemu Samsung SmartThings, można też mieć urządzenia innych producentów, które są kompatybilne z ekosystemem Samsung. To na swój sposób niesamowite, jak tak wielki producent stawia na pierwszym miejscu dobro planety i dążenie do redukcji odpadów, właśnie przez to, że nie zmusza nas do wymiany już posiadanych urządzeń. Wystarczy, że zainstalujecie sobie darmową aplikację Samsung SmartThings – dostępną na praktycznie każdy smartfon (a systemem Android w wersji 7.0 lub nowszej), również te z nadgryzionym jabłkiem na plecach (operujący na systemie iOS 13.0 lub nowszym). Konieczne będzie też założenie konta Samsung Account (lub skorzystanie z już posiadanego).

Aplikacja po zalogowaniu pozwala dodać urządzenia nie tylko od Samsunga, ale również od jednego ze stale rosnącej listy partnerów. Na ten moment naliczyliśmy ponad 240 takich firm, których urządzenia mogą współpracować z Samsung SmartThings. I żeby tutaj była jasność! To nie jest tylko współpraca na zasadzie niezależnego sterowania – Samsung pozwala na wzajemną wymianę informacji pomiędzy urządzeniami oraz tworzenie scen, które wykorzystują odczyty oraz sterują ustawieniami bardzo wielu urządzeń jednocześnie, niezależnie od ich producenta!

Przykładowo niedawno przez nas testowany TP-Link Tapo (kamery, włączniki, lampy, inteligentne gniazda itp.) jest na tej liście. W tym przypadku integracja jest jeszcze prostsza, jeśli wcześniej używaliśmy aplikacji Tapo – wystarczy zalogować się w SmartThings na swoje konta TP-Link ID i jednorazowo autoryzować aplikację Samsunga – od teraz wszystkie nasze wcześniej skonfigurowane urządzenia są już dodane do panelu SmartThings, wraz z zachowaniem ich konfiguracji! Teraz możemy wybrać, aby np. światło w salonie przygasało w chwili, gdy uruchamiamy telewizor i wybierzemy jako źródło odtwarzacz BluRay, albo aby przełączyło się w nastrojowy czerwony kolor, gdy przełączymy się na konsolę! A to dopiero początek, bo takie procedury można wręcz w niewyobrażalny sposób rozbudowywać o kolejne urządzenia - w tym tak rozpoznawalne na naszym rynku marki, jak Fibaro lub IKEA - w ich przypadku wystarczy zeskanowac kod QR urządzenia.

Oczywiście telefony Samsunga natywnie wspierają SmartThings, co czyni np. z takiego Galaxy S23 znacznie ciekawszą propozycję, jeżeli akurat rozglądacie się za nowym telefonem. Podobnie zresztą ma się sprawa wyboru… lodówki! Otóż lodówki Samsunga z serii Samsung Family Hub oferują wbudowany wyświetlacz, na którym możemy między innymi zarządzać właśnie systemem SmartThings, zatem na lodówce sprawdzić, kto stoi przed wideodomofonem i bez opuszczania kuchni wpuścić gości do domu. A gdy ekranu aktywnie nie używamy, może wyświetlać nasze rodzinne fotki :)

Jakie korzyści i potencjalne zyski niesie ze sobą korzystanie z urządzeń Smart Home?

Powyższe to oczywiście już ekstremalne przykłady, ale warto pamiętać, że obecnie nawet z pozoru zwyczajne sprzęty AGD, ale też telewizory mogą być smart i współpracować ze SmartThings. Aplikacja jest dostępna na system Android (wersja systemu operacyjnego 7.0 lub wyższa) i iOS (wersja systemu operacyjnego 13.0 lub nowsza). Niezbędne jest też połączenie z Wi-Fi oraz konto Samsung Account. Zyskujemy dzięki temu informacje, które pozwolą nam zoptymalizować zużycie energii albo nawet bezpośrednio ją zaoszczędzić. Dodatkowo też oszczędzimy własny czas i nerwy korzystając z systemu powiadomień i automatyzacji. A wszystko to przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa sieci IoT (do tego wrócimy na koniec).

Pierwszym przykładem może być lodówka z serii Bespoke – model RB38C7B6AB1 lub bardziej po ludzku zwykła lodówka z nowoczesnym stalowym frontem i zamrażarką na spodzie. To niepozorne urządzenie okazuje się wykorzystywać algorytmy AI do optymalizacji swojej pracy (pracy kompresora) na podstawie naszych nawyków żywieniowych, np. będzie pamiętać, że codziennie o 2:30 schodzimy po „małe co nieco”, ale potem już do rana nie jest otwierana, więc nie będzie specjalnie o tej godzinie odpalać kompresora i pozostanie w trybie pasywnym.

Poza tym korzystając z Wi-Fi połączy się z naszą siecią domową i będzie można ją dodać w aplikacji. A po cóż? – zapytacie. Ano dlatego, aby dostać powiadomienie, że nie domknęliśmy drzwi. Powiecie, że przecież od tego jest sygnał dźwiękowy, ale pewnie szybko sobie przypomnicie, jak to zdarzało się go nie usłyszeć przez głośno grającą muzykę albo jak innym razem został on zupełnie zignorowany, bo z lodówki korzystał ktoś spoza domowników bez wiedzy, co ów sygnał oznacza. Powiadomienie otrzymamy również, gdy przyjdzie czas wymiany filtra wody. Co jednak najważniejsze, w aplikacji odczytamy, ile prądu zużywa nasza lodówka – to pozwoli nam eksperymentować z jej użytkowaniem, tak aby to zużycie energii zmniejszyć (co oczywiście jest całkowicie opcjonalne, ale lepiej taką opcję mieć niż nie).

Podobnie ma się sytuacja z pralką – weźmy na przykład model Bespoke AI WW11BB944DGB, czyli pozornie zwykłą (bardzo nowoczesną i urzekającą designem) pralkę z technologiami EcoBubble i QuickDrive (Q-Bubble). Tymczasem ona również, po połączeniu się z Wi-Fi będzie dostępna w aplikacji SmartThings. Jednym z elementów aplikacji jest moduł AI Energy, w którym widać ile energii pobiera nasze urządzenie. Za jego pośrednictwem można także włączyć Tryb AI Energy Mode. Jak wynika z wewnętrznych testów, pozwala to ograniczyć zużycie energii potrzebnej do prania nawet o 70% bez kompromisu co do efektywności prania. Poza odczytami zużycia prądu będzie można również zdalnie włączyć pranie oraz synchronizować pracę z pokrewną jej suszarką do ubrań (suszarka będzie czekać na przełożenie wypranych ubrań z już adekwatnie dobranym programem). Tutaj również dostaniemy powiadomienie o niedomkniętych drzwiach, zatem nie wyjdziemy z domu przekonani, że nastawiliśmy pranie, tylko po to, aby wrócić do niedomkniętej pralki z nadal brudnymi ubraniami.

Jeżeli skusimy się również na nowoczesną zmywarkę – chociażby Samsung Bespoke DW60CB895UAPET, to poza efektywnym zmywaniem, które pozwoli nam cieszyć się dokładnie umytymi i wysuszonymi naczyniami otrzymamy również możliwość sparowania jej z aplikacją SmartThings. Zyskamy dzięki temu dostęp do pełnej diagnostyki urządzenia, która zapewni nam bezpieczne użytkowanie urządzenia, bez obawy o wyciek wody. Dodatkowo aplikacja wyśle nam powiadomienie o konieczności uzupełnienia soli czy nabłyszczacza, przez co w połączeniu z automatycznie otwieranymi drzwiami po zakończeniu cyklu uzyskamy perfekcyjnie umyte naczynia bez zacieków.

Również w aplikacji w zakładce AI Energy Mode możemy monitorować zużycie energii i w efekcie jeszcze lepiej zarządzać naszymi rachunkami.

Dlaczego warto wybrać telewizor z tego roku, czyli na co pozwala hub IoT

Podłączanie lodówki, pralki czy też zmywarki do domowego Wi-Fi może wydawać się niecodzienne, ale z pewnością od dawna podłączacie w ten sposób do sieci telewizor. Jeżeli posiadacie telewizor Samsung sprzed nawet kilku lat, to pewnie wiecie, że też posiada dostęp do SmartThings, a nawet potrafi zarządzać częścią urządzeń z samego ekosystemu Samsunga. Teraz jednak (konkretnie od modeli z roku 2023) Samsung poszedł o krok dalej i telewizor może pełnić rolę koncentratora wszystkich urządzeń IoT, z których korzystamy w domu!

Co ważne, dotyczy to nie tylko droższych modeli z serii Samsung Neo QLED oraz Samsung OLED, ale również tańszej serii QLED (od modelu Q60C). A jakie korzyści płyną z obecności takiego huba IoT? Przede wszystkim to, że już nie musimy nawet wyciągać telefonu, aby uruchomić jakąś scenę! Wystarczy poprosić o to asystenta Bixbi w telewizorze albo kilkoma kliknięciami wybrać odpowiednią opcję za pomocą pilota.

Dzięki integracji huba IoT w telewizorze, ten nie będzie się już ograniczać do sterowania tylko sprzętami Samsunga, a podobnie jak aplikacja na telefonie da nam pełną kontrolę nad inteligentną elektroniką w domu. Bezpośrednio po uruchomieniu koncentratora zobaczymy status wszystkich urządzeń, co też zaoszczędzi nam dodatkowego wstawania, „aby się upewnić”, nawet jeżeli gdzieś zapodzialiśmy telefon. Dzięki temu też nie przegapimy żadnego istotnego powiadomienia podczas głośnego seansu filmowego (te wyskakują na ekranie telewizora, również gdy korzystamy z innych aplikacji, ale oczywiście można tę funkcję dezaktywować).

Urządzenia Samsung SmartThings to również bezpieczeństwo

Jeżeli po przeczytaniu tego wszystkiego zaczynacie się obawiać o bezpieczeństwo takiej siatki połączeń, to już Was uspokajamy – Samsung siedzi w tym biznesie od dawna (pierwszy telewizor do Internetu podpięli w 2009 roku!) i wszystkie urządzenia, które zarządzają systemem SmartThings mają nie tylko stale aktualizowane pod kątem bezpieczeństwa oprogramowanie, ale również sprzętową warstwę ochrony. Mowa o platformie Samsung Knox – rozwiązaniu klasy militarnej, wbudowanym bezpośrednio w mikroukład telewizora czy też takiej lodówki.

To daje pewność, że nawet jeżeli ktoś włamie się do gorzej zabezpieczonego sprzętu IoT firmy trzeciej (z którego też w domu korzystamy i który też jest spięty ze SmartThings), to i tak nie przejmie kontroli nad całym systemem. Dla użytkowników firmowych przygotowano nawet pakiet zarządzania tym zabezpieczeniem (Knox Suite), co tylko utwierdza w przekonaniu, że jest to odpowiedni poziom ochrony również dla użytkowników domowych.

