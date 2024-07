ZeroQs to polska firma technologiczna, która za cel postawiła sobie zrewolucjonizowanie sposobu w jaki robimy zakupy.

Dziś nikt nie chce stać w kolejkach – konsumenci coraz bardziej cenią sobie wygodę i komfort, zwracając uwagę nie tylko na lokalizację i asortyment sklepu, ale przede wszystkim na oszczędność czasu i pozytywne doświadczenia zakupowe. Z drugiej strony, sieci handlowe oraz mniejsze sklepy na całym świecie stale się rozwijają, starając się przyciągnąć jak najwięcej klientów. W tym kontekście, innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak inteligentne wózki na zakupy oferowane przez ZeroQs, stają się przyszłością handlu detalicznego.

Wygoda i oszczędność czasu priorytetami współczesnych konsumentów

Doświadczenie zakupowe to suma wszystkich wrażeń, jakie klient czerpie podczas wizyty w sklepie. Każdy aspekt, od momentu wejścia, przez poruszanie się po sklepie, aż po dokonanie płatności, ma znaczenie. Układ wnętrza, sposób prezentacji produktów, jakość obsługi, sprawny proces rozliczenia i atmosfera – wszystko to kształtuje końcowe odczucie z zakupów. Jednak nawet jeśli cały proces będzie doskonały, czas spędzony w długiej kolejce do kasy może znacząco zredukować poziom pozytywnych wrażeń. Badanie firmy Waithwale1 wyraźnie pokazuje, że aż 82% klientów unika sklepów, gdzie muszą czekać w kolejkach, a aż 40% konsumentów zdecyduje się zrezygnować z zakupów lub wybierze konkurencyjny sklep, jeśli natrafi na zbyt długie oczekiwanie przy stanowisku płatniczym. Ten problem miały rozwiązać kasy samoobsługowe, jednak trudno zgodzić się z twierdzeniem, że w pełni spełniły swoje zadanie. Zamiast usprawniać zakupy, nierzadko zwiększają frustrację klientów z powodu licznych usterek technicznych wymagających interwencji personelu. Dodatkowo, według BBC2, kradzieże związane z użytkowaniem kas samoobsługowych mogą być nawet dwukrotnie częstsze niż w sklepach obsługiwanych przez personel. W efekcie największe sieci handlowe wycofują się lub ograniczają wykorzystanie tego rozwiązania, czego przykładem jest Walmart, który jak donosi CX Dive3, stopniowo wycofuje kasy samoobsługowe z niektórych sklepów, a w innych wprowadza ograniczenia dostępu, umożliwiając korzystanie z tej opcji jedynie członkom programu lojalnościowego Walmart+.

Polska firma znalazła sposób na zlikwidowanie kolejek w sklepach

ZeroQs, założony przez Jarosława Kaczmarczyka i Tomasza Brulińskiego, opracował innowacyjne rozwiązanie, które skutecznie adresuje największe problemy właścicieli oraz klientów sklepów detalicznych. Inteligentne wózki na zakupy, wyposażone w skaner kodów kreskowych, ekran dotykowy oraz moduł płatności, umożliwiają klientom samodzielne dokonywanie całego procesu zakupowego bez potrzeby angażowania obsługi sklepu. Sam proces jest wyjątkowo prosty. Inteligentny wózek ZeroQs pozwala klientom skanować produkty podczas umieszczania ich w wózku, dzięki czemu są one natychmiast dodawane do rachunku, bez potrzeby ponownego skanowania przy kasie. Po skompletowaniu zakupów użytkownik podchodzi do specjalnego stanowiska, gdzie w ciągu kilkunastu sekund dokonuje płatności i omijając wszelkie kolejki, opuszcza sklep. Z perspektywy sieci handlowych, wbudowane systemy wagowe i wizyjne pomagają uniknąć błędów ludzkich oraz zapobiegać kradzieżom poprzez stałe monitorowanie zawartości koszyka. Jednocześnie, nadzorując stany magazynowe w czasie rzeczywistym, co docelowo generuje oszczędności.

Co o takim rozwiązaniu myślą klienci sklepów?

Zespół ZeroQs, chcąc poznać opinie użytkowników wózków, przeprowadził badanie na grupie klientów sklepów, gdzie rozwiązanie zostało już wdrożone. Wyniki badania pokazały, że ponad 94% klientów uważa, że szybkość realizacji zakupów wzrasta, a 95% klientów opisuje swoje wrażenia z korzystania z tej technologii jako pozytywne.

Uważamy, że potrzeby sieci handlowych i konsumentów są ze sobą powiązane i można je zaspokoić tym samym rozwiązaniem - inteligentnym wózkiem na zakupy. Sieci handlowe potrzebują technologii, która nie tylko poprawi całe doświadczenie zakupowe klientów, ale także będzie kolejnym krokiem w ewolucji zakupów, oferując rozwiązanie, które, w przeciwieństwie do kas samoobsługowych, ograniczy udział personelu i pozwoli lepiej zarządzać czasem pracowników. Konsumenci natomiast pragną wygodnych zakupów, bez kolejek i frustracji wynikających z przepełnionych stanowisk płatniczych, zarówno tych tradycyjnych, jak i samoobsługowych. - komentuje Jarosław Kaczmarczyk, CEO ZeroQs Nasze rozwiązanie jest już dostępne w wybranych sklepach sieci Społem i Detal Centrum, a do tego ciągle poszukujemy nowych partnerów do współpracy. Badania, które przeprowadziliśmy, utwierdzają nas w przekonaniu, że nasze działania mają ogromny sens, a potencjał do usprawnienia procesów zakupowych jest ogromny. W przeciwieństwie do tradycyjnych kas samoobsługowych, nasze rozwiązanie nie wymaga dużych inwestycji, ponieważ inteligentne wózki mogą być wynajmowane sieciom handlowym w modelu subskrypcyjnym - dodaje Kaczmarczyk



Jarosław Kaczmarczyk, CEO ZeroQs, materiał partnera

Obserwowane przemiany w sektorze handlu detalicznego stwarzają młodym firmom technologicznym szanse na udoskonalenie procesów, które przez wiele lat pozostawały niezmienione. Ewoluujące zachowania zakupowe klientów, wady obecnych rozwiązań, takich jak kasy samoobsługowe, oraz rozwój technologii sprawiają, że codzienne wizyty w sklepie mogą w przyszłości wyglądać zupełnie inaczej, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. W erze digitalizacji i rosnących oczekiwań konsumentów, sklepy muszą wprowadzać innowacje, aby prosperować i się rozwijać. Między innymi dlatego inteligentne wózki sklepowe ZeroQs cieszą się zainteresowaniem i zostały wdrożone już m.in. przez sieć sklepów Detal Centrum czy Społem.

