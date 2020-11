Domowe ognisko może być znacznie przyjemniejsze i nowocześniejsze dzięki najnowszym technologiom, a za pomocą smartfonu w kieszeni utrzymasz kontrolę nad urządzeniami w każdym pokoju.

Jak zaprojektować inteligentny dom?

Projektowanie inteligentnego otoczenia w domu jest obecnie bardzo proste i w wielu przypadkach nie wymaga prowadzenia dodatkowych kabli czy remontu. Wszystkie inteligentne urządzenia i włączniki komunikują się ze smartfonem i sobą nawzajem za pośrednictwem fal radiowych.

Projektowanie inteligentnego domu IKEA zawsze zaczyna się od zamontowania bramki. Bramka TRÅDFRI to małe urządzenie, które komunikuje się ze wszystkimi zintegrowanymi sprzętami i steruje ich pracą. Ty, za pośrednictwem smartfonu, możesz komunikować się z bramką i rozporządzać resztą domowego wyposażenia. Bramkę wystarczy wpiąć do domowego routera.

Inteligentny dom powinien składać się z wysokiej klasy urządzeń. Na to wpływ ma również dbałość o środowisko, która skłania do poszukiwania lepszych i dłużej działających urządzeń. Wybór chociażby żarówek o żywotności co najmniej 8 lat sprawi, że gospodarstwo domowe będzie generowało znacznie mniej elektrośmieci, oszczędzając jednocześnie na kosztach utrzymania domu. W ten sposób – bez większych dodatkowych czynności – możesz przyczynić się do ochrony środowiska.

Zalety mieszkania w smart home

Głównym czynnikiem, dla którego wielu decyduje się na rozwiązania smart home, jest niespotykana dotąd wygoda. Wyobraź sobie, że możesz odczepić włącznik światła od ściany i zabrać go ze sobą na kanapę przed telewizorem. Dzisiejsze rozwiązania do inteligentnego domu są efektem właśnie takiego toku myślenia.

Nowoczesne produkty niosą też ze sobą nowoczesne technologie, a co za tym idzie – oszczędności. Największą różnicę zauważysz, jeśli nadal korzystasz ze standardowych żarówek i wybierzesz te zasilane diodami LED. Według obliczeń w typowym gospodarstwie domowym przynosi to roczne oszczędności na rachunkach w wysokości do 600 zł.

Z kolei wyposażenie takie, jak automatycznie zasłaniane rolety, czujniki ruchu oraz wyłączniki dostawy prądu w gniazdkach, możesz wykorzystać do zwiększenia prywatności i poprawy bezpieczeństwa w domu. Świadomość, że wyłączone urządzenia są odłączone od prądu, zapewni domownikom komfort psychiczny i może przynieść kolejne oszczędności.

Jakie urządzenia można zintegrować w inteligentnym domu?

Jeśli masz już bramkę i aplikację TRÅDFRI na smartfonie, możesz przystąpić do stopniowej wymiany pojedynczych urządzeń w domu. Każde z nich ma swoje unikatowe funkcje, które po zakupie odpowiednio skonfigurujesz. Gdy już osiągniesz zamierzony efekt, możesz przejść do kolejnego produktu. W ten sposób, krok po kroku, poznasz możliwości własnego systemu i z łatwością nauczysz się, jak z niego korzystać. Do dyspozycji jest coraz więcej smart produktów codziennego użytku.

Inteligentne głośniki

Każdy ma inną dynamikę życia w domu, lecz mało kto ogranicza się do nieustannego przebywania wyłącznie w jednym pomieszczeniu. Gdy robisz porządki, gotujesz, szykujesz się do wyjścia czy pracujesz – jesteś w ruchu. Wielu przy okazji słucha ulubionej audycji radiowej lub ukochanej muzyki.

Codzienne życie odbywa się w różnych pokojach, zatem naturalnym ułatwieniem będzie optymalne nagłośnienie wszystkich tych pomieszczeń. W końcu nic tak nie motywuje do działania, jak dobra muzyka, i nic tak nie relaksuje, jak gorąca kąpiel z nastrojową kompozycją dźwiękową w tle.

Wychodząc na przeciw powyższym potrzebom, stworzono we współpracy z firmą SONOS głośniki bezprzewodowe IKEA do dyskretnego nagłaśniania wnętrz. Są to głośniki ukryte na przykład w lampie stołowej albo funkcjonujące jako półka ścienna. Dzięki sieci Wi-Fi bądź łączu Bluetooth możesz bezprzewodowo nagłośnić różne części domu i sterować zarówno pojedynczymi elementami, jak i całym zestawem. Mogą one grać jednocześnie lub osobno, gdy np. dłużej przebywasz w kuchni.

W technologii SYMFONISK wykorzystano ponadto tradycyjne rozwiązanie z systemów audio – pokrętło. Za jego pomocą można intuicyjnie sterować utworami bezprzewodowo. Wystarczy umieścić je w wygodnym dla miejscu lub nosić przy sobie.

Inteligentne gniazdka

Popularne w wielu listwach zasilających są indywidualne przyciski do odłączania prądu z każdego gniazdka. Jest to bezpieczne i pewne rozwiązanie, które zapewnia komfort i oszczędność domownikom. W systemach IKEA stworzono ulepszoną wersję tego rozwiązania, czyli gniazdko TRÅDFRI, którym można zdalnie sterować z poziomu aplikacji, a tym samym podłączonym do niego urządzeniem.

Dzięki temu małemu gadżetowi można na przykład zdalnie odłączyć zasilanie od telewizora i zestawu audio, gdy w pobliżu bawią się małe dzieci. Inteligentne gniazdko wykorzystywane jest także do zmiany zwykłych urządzeń w ich zdalnie sterowane odpowiedniki. Możesz do niego podłączyć np. starą lampkę nocną, pozostawić cały czas włączoną i wyłączać lub włączać światło za pomocą telefonu bądź bezprzewodowego pilota.

Inteligentne oświetlenie

Przez wiele lat oświetlenie w naszych domach działało głównie na zasadzie włącz/wyłącz i albo lampy dawały pełne światło, albo nie świeciły w ogóle. Choć elektryczne oświetlenie to ogromne osiągnięcie naszej cywilizacji, to na swobodę użytkowania trzeba było trochę poczekać. Tymczasem regulowanie natężenia światła jest szczególnie potrzebne po zmroku, gdy przygotowujemy się do snu. Centralnym punktem systemów inteligentnego oświetlenia IKEA są zestawy żarówek TRÅDFRI. Każda z nich ma bardzo dobre parametry w porównaniu ze zwykłymi żarówkami:

zrównoważony pobór mocy podczas pracy wynosi zaledwie 8,9 W;

ciepłą, białą barwę o temperaturze 2700 K, przypominającą stare żarówki i oświetlenie w restauracjach;

moc światła na poziomie 806 lumenów, pozwalającą oświetlić nawet duże pomieszczenia;

szacowana żywotność na 25 000 godzin, czyli ponad 8 lat świecenia przez 8 godzin dziennie;

dopasowanie do standardowych gwintów E14/E27.

Ponadto żarówki TRÅDFRI posiadają moduły do bezprzewodowej komunikacji, dzięki czemu możesz je kontrolować za pomocą smartfonów i pilotów. Sterowanie możliwe jest zarówno całą grupą, jak i pojedynczymi żarówkami.

Rolety automatyczne

Inteligentne domu zapewniają też odpowiednią atmosferę, bezpieczeństwo i prywatność. Pomagają w tym rolety sterowane zdalnie. Dają osłonę przed niepożądanym wzrokiem, silnym światłem słonecznym i nadmiernym ogrzaniem w upalne dni. W Polsce przydaje się to szczególnie latem, gdy słońce wstaje dużo wcześniej niż domownicy.

Dobra roleta powinna być wykonana z ciemnego materiału, który nie przepuszcza światła lub przepuszcza je w odpowiedniej ilości. Powinna zakrywać cały obrys okna i nie płowieć na słońcu. Ważne jest też jej obciążenie od spodu – równomiernie naprężające materiał i ułatwiające zwijanie go.

Odpowiadającymi na potrzeby inteligentnego domu produktami okiennymi w ofercie IKEA są systemy rolet FYRTUR oraz KADRILJ. Możesz je wyposażyć w bezprzewodowe piloty do automatycznego sterowania. Dzięki aplikacji TRÅDFRI łatwo je zaprogramować, aby opuszczały i podnosiły się o określonych porach.

Oświetlenie z czujnikami ruchu

Czujniki ruchu mogą przydać się w pomieszczeniach gospodarczych, np. w spiżarni, do której często wchodzisz, trzymając coś w dłoniach. Każdy bezprzewodowy czujnik ruchu TRÅDFRI możesz wygodnie umieścić także w takim miejscu, aby obserwował dokładnie interesującą cię część otoczenia. Po wykryciu ruchu automatycznie uruchamia on do 10 żarówek TRÅDFRI w okolicy.

Takie rozwiązanie okazuje się bardzo praktyczne z uwagi na bezpieczeństwo. Żarówki oraz czujniki światła możesz zamontować na zewnątrz domu i stworzyć wokół niego świetlny bufor bezpieczeństwa. Jak wierny stróż zaalarmuje cię on o ewentualnym ruchu na zewnątrz. Jeśli natomiast będziesz wieczorem wykonywać czynności poza domem, taki system zapewni ci bezobsługowe oświetlenie.

Panele fotowoltaiczne jako źródło energii

Nie bez powodu fotowoltaika staje się dzisiaj coraz częstszym wyposażeniem domów – taka instalacja może w całości zaspokoić potrzeby energetyczne całego gospodarstwa. Panele nie generują dźwięku, są ustawione zazwyczaj poza zasięgiem wzroku i niezauważalnie zamieniają energię słoneczną w prąd. Dzięki współpracy z dostawcami taki system może zapewnić darmowe źródło energii nawet w zimowe wieczory.

Energia słoneczna jest jednym z najbardziej obiecujących, odnawialnych źródeł energii. W przeciwieństwie do wiatru instalacja ta nie musi się składać z ruchomych elementów, dzięki czemu z powodzeniem funkcjonuje przez 30 lat i dłużej.

Wszystkie powyższe rozwiązania są częścią nowej kategorii produktów z dziedziny smart home. Jest to dynamiczna, stale rozwijająca się kategoria produktowa, która każdego roku przynosi praktyczne nowinki technologiczne. Jeśli planujesz właśnie remont lub odświeżenie wyposażenia domu, skorzystanie z tych propozycji może się w wielu przypadkach okazać najlepszym wyborem. Ci, którzy raz postawili na tego typu system, już nigdy nie chcą wracać do tradycyjnych rozwiązań.

