Honor, marka produktów, która w Polsce wciąż nie zyskała takiej popularności jak na wschodzie Europy, przystępuje do ataku produktowego. Oprócz smartfonów, zegarków i słuchawek w globalnej ofercie marki pojawią się także inne sprzęty dla inteligentnego domu.

Markę Honor kojarzycie na pewno jako producenta, który w pewnym momencie odłączył się od swojej macierzystej firmy. W Polsce jest obecny od wielu lat, ale dotychczas głównie postrzegaliśmy go przez pryzmat takich produktów jak smartfony i zegarki. Takich jak Honor 20 czy Magic Watch 2.

Inne produkty, takie jak laptopy choć obecne w innych regionach, do nas jeszcze nie trafiły. Być może zmieni się to w drugim półroczu 2020 roku, a przy okazji Honor zaskoczy nas także różnorodnymi produktami dla inteligentnego domu w serii Honor Choice.

Honor chce być jak Xiaomi

To sformułowanie należy rozumieć dwojako. Fantastycznie byłoby dla Honora, gdyby udało mu się zbudować markę tak mocną u nas jak uczyniło to Xiaomi. O tak dużych udziałach rynkowych z atrakcyjną cenowo ofertą. To jednak trudne zadanie (wydaje się wręcz niemożliwe do zrealizowania u nas), szczególnie że ta marka wciąż pozostaje u nas w cieniu dużego brata. To on konkuruje z Xiaomi o palmę pierwszeństwa, a to co kładzie się cieniem na Huawei odczuwa też Honor.

Dlatego Honor próbuje najpierw zaoferować szerokie portfolio produktowe dostępne nie tylko lokalnie, ale też na całym świecie. To portfolio jako żywo przypomina to co ma w swojej ofercie Xiaomi. Spójrzcie - smartfony i zegarki, ale też odkurzacze, routery, nawilżacze, lampy LED, telewizory, a nawet szczoteczki do zębów i inteligentne czajniki. To produkty, które znajdziemy w każdym sklepie Xiaomi. To wszystko jest też w ofercie Honora.

Nie wszystkie urządzenia spod znaku Honor trafiają do nas. Na przykład seria smartfonów Honor 30 ma jeszcze nieokreśloną przyszłość w Polsce. Laptopy też nie trafiły do sprzedaży, a już są nowe modele. Podobnie jest w przypadku innych pokazanych właśnie produktów. Honor zapowiada jednak globalną dostępność w szerszym niż dotychczas zakresie i trzeba się tej myśli trzymać.

Zobaczmy co to za nowe urządzenia i ile będą kosztować w Chinach gdy trafią do sprzedaży.

Nowe produkty Honor - ceny na Dalekim Wschodzie

Ceny w złotówkach pozwalają zorientować się w klasie cenowej produktu, ale nie bierzmy ich za bardzo do siebie. Dokładne informacje o ewentualnej dostępności i polskich cenach pojawią się później.

laptop Honor Magic Book Pro z procesorem Core i5-10210U / 512 GB SSD / 16 GB RAM DDR4 / GeForce MX350 - cena 5999 juanów (około 3500 zł)

laptop Honor Magic Book Pro z procesorem Core i7-10510U / reszta konfiguracji podobna - cena 6699 juanów (około 3925 zł)

tablet Honor ViewPad 6 z chipsetem Kirin 985 / 6GB RAM / 64 lub 128 GB pamięci / ekran 10,4 cala / rozdzielczość 2K (2000 x 1200) / współpraca z piórkiem Honor Magic Pencil / Wi-Fi6+ oraz 5G - brak informacji o cenie

router Honor Router 3 z obsługą Wi-Fi6+, przepustowością 3000 Mbps (szerokość pasma 160 MHz) - cena 219 juanów (około 130 zł)

telewizory Honor Vision X1 - rozdzielczość 4K (obsługa sygnału do 8K/30p) / HDR / wbudowany soundbar 4x10W / przekątna 65 cali - cena 3299 juanów (około 1933 zł)

telewizor Honor Vision X1 - przekątna 55 cali - cena 2299 juanów (około 1350 zł)

telewizor Honor Vision X1 - przekątna 50 cali - brak informacji o cenie

inteligentny odkurzacz Honor (producent porównuje go do odkurzacza Dyson V10) - cena 1299 juanów (około 760 zł)

inteligentna szczoteczka do zębów - cena 109 juanów (około 64 zł)

słuchawki TWS Honor Earbuds (czas pracy z etui do 24 godzin) - cena 169 juanów (około 99 zł)

podkładka pod telefon do samochodu (zintegrowana ładowarka bezprzewodowa 15W) - cena 199 juanów (około 117 zł)

Oprócz tego w ofercie znajdziemy tez dość egzotyczne z perspektywy branży IT produkty jak czajnik, nawilżacz, lampka oraz wentylator. Nie ma chyba jeszcze hulajnogi z logo Honor, ale może się mylę.

Źródło: Honor

Czytaj więcej: