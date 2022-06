Internet Explorer nie żyje. Właśnie dziś oficjalnie kończy się wsparcie techniczne dla swego czasu najważniejszej przeglądarki internetowej na świecie.

Koniec przeglądarki Internet Explorer. 1995 – 2022

Internet Explorer przyszedł na świat 16 sierpnia 1995 roku. Był wyjątkowo zdolny i przyniósł powiew świeżości, pokazując Netscape’owi, że jego pozycja lidera na rynku przeglądarek wcale nie jest tak pewna, jak mu się wydawało.

Internet Explorer odegrał kluczową rolę w popularyzacji Internetu. Szybko się uczył i zdobywał nowe umiejętności, dzięki czemu w 2003 roku mógł pochwalić się około 95-procentowym udziałem rynkowym. Musiało minął dziewięć lat, by ktokolwiek zdołał go zdetronizować, lecz ostatecznie to się stało. Jego rozwój stanął w miejscu, renderowanie nie dawało rady, a kwestie bezpieczeństwa pozostawiały wiele do życzenia. Z bohatera stał się obiektem drwin.

Internet Exploler został zastąpiony przez Microsoft Edge

Dwadzieścia lat po narodzinach Explorera firma Microsoft wydała na świat przeglądarkę Edge i całkowicie skupiła się na niej. Wprawdzie przez kolejne lata w domu (zwanym Windows 10) było dość miejsca dla obydwu, lecz gdy przyszedł remont i światło dzienne ujrzał Windows 11, staruszek IE został wyrzucony z mieszkania. To był tylko kolejny dowód na to, że jego dni są policzone.

I właśnie dziś – 15 czerwca 2022 roku Microsoft postanowił wbić ostatni gwóźdź do trumny. Tuż przed swoimi 27. urodzinami Internet Explorer żegna się ze światem – nie będzie już dłużej wspierany. Postanowione.

Śmierć IE pewnie cię nie dotknie...

Fakt ten dotknie pewnie niewielu. Z przeglądarki Internet Explorer korzysta obecnie mniej niż 1% wszystkich internautów, a ci, którzy korzystają z systemu Windows Server 2022 oraz tych z dopiskiem „LTSC”, będą mogli liczyć na łatki. Tryb IE w przeglądarce Edge również będzie wspierany – i to aż do 2029 roku. Nawet pomimo tego trzeba jednak powiedzieć to wprost: historia programu Internet Explorer dobiega końca i jest to nieodwołalne. Będziesz za nim tęsknić?

