Holenderski DJ Don Diablo wykorzystał generatywną sztuczną inteligencję w procesie twórczym. Nie chodzi jednak o “zwykłe” generowanie muzyki. Za pomocą AI stworzono teledysk do utworu “Blackout”.

Rozwój sztucznej inteligencji sprawia, że kolejne branże zaczynają się zastanawiać, jak można skutecznie wykorzystać narzędzia AI. Przemysł rozrywkowy nie jest wyjątkiem: AI w grach coraz mocniej zaznacza swoją obecność, podobne zmiany zachodza w branży muzycznej. Idealnym przykładem jest teledysk do utwory “Blackout” autorstwa Dona Diablo.

Don Diablo: nowy teledysk i sztuczna inteligencja

Don Diablo w swoim projekcie "Control Alt Delete" ponownie eksploruje nowe obszary twórczości. Akcja klipu do utworu “Blackout” toczy się w surowym, przemysłowym magazynie. Artysta pojawia się na tle stworzonym przez AI – widzimy połączenie stylizowanych efektów z kinowym nastrojem.

Więcej szczegółach znajdziemy na oficjalnym Nvidia. Z jakich elementów składał się ten proces twórczy? Obrazy generowano na komputerze stacjonarnym wyposażonym w topowe podzespoły - kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 5090. Drugim składnikiem jest Kling AI, czyli narzędzie oparte na chmurze. Obrazy wygenerowane z wykorzystaniem AI powstały lokalnie za pomocą ComfyUI oraz dostosowanego modelu LoRA, który wiernie naśladował rysy twarzy Don Diablo.

Co na to sam Don Diablo? Najwyraźniej jest zadowolony z tego eksperymentu. "Praca z nowymi narzędziami wykorzystującymi AI sprawia, że czuję się dosłownie jakbym wszedł do własnego umysłu... Podnieśliśmy poziom kreatywności, mogliśmy kształtować wizualizacje w czasie rzeczywistym i skupić się na opowiadaniu historii.” - powiedział DJ.

AI w branży muzycznej to szansa czy zagrożenie?

Takich projektów jest więcej. Co ciekawe, nie brakuje przykładu z naszego rodzimego podwórka. Quebonafide również postawił na sztuczną inteligencję przy tworzeniu teledysku do utworu "FUTURAMA 3”.

W tym miejscu należy postawić ważne pytanie: czy takie rozwiązania mają sens? Z jednej strony AI można traktować jako narzędzie, które może zoptymalizować pracę zespołu. Z drugiej strony, czy efekt końcowy jest zadowalający? Zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: Nvidia