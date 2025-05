Koniec z "oszustwem na kuriera"? Android 16 dostanie nowe zabezpieczenia

Bezpieczeństwo ponad wszystko. Dzięki nowemu systemowi Google użytkownicy smartfonów będą mogli czuć się pewniej. To koniec SMS-owych oszustw?

Google informuje, że trwają już wzmożone prace nad systemami operacyjnymi Android oraz Wear OS (dla smartwatchy). Poza nowym wyglądem Androida 16, który poznaliśmy kilka dni temu, będzie też inna - o wiele bardziej przydatna - zmiana na plus.

Android 16: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo

Gdy czytamy o nadchodzących wersjach systemu operacyjnego, możemy spodziewać się planowanych zmian. Czy to w Androidzie, czy w iOS - dostajemy “odświeżony wygląd”, “poprawioną wydajność”, “lepsze zarządzanie baterią” i kilka nowych funkcji. Najczęściej twórcy oprogramowania zapewniają też o większym poziomie bezpieczeństwa. Tym razem to właśnie ono może odgrywać kluczową rolę.

W nadchodzącym Android 16 Google zadba o bezpieczeństwo, poprawi poziom prywatności i zacznie chronić nas przed oszustami. Funkcja Advanced Protection Program zostanie rozszerzona. Jednym kliknięciem aktywujemy zaawansowane zabezpieczenia. Bez uwierzytelnienia urządzenia będą trudne do wyłączenia, także ryzyko utraty danych lub padnięcia ofiarą oszustów ma się znacznie zmniejszyć.

System będzie blokował niektóre działania podczas trwania rozmowy telefonicznej. Nie włączymy wtedy wyłączyć Google Play Protect lub zainstalować aplikacji z niezweryfikowanych źródeł (np. plik otrzymany przez komunikator lub pobrany w przeglądarce). Nie będzie też dłużej opcji nadania komuś uprawnień, mogących umożliwić komuś przejęcie kontroli nad funkcjami smartfona. To właśnie powyższe działania często są bowiem wykorzystywane przez oszustów. Mogą np. podszyć się pod pracownika banku, firmy kurierskiej lub operatora GSM, następnie zachęcać do pobrania złośliwego oprogramowania.

Lepsza ochrona w Android 16

Kolejna nowość w nowej wersji Androida dotyczy funkcji udostępniania ekranu. Gdy w trakcie jej używania włączysz aplikację banku - udostępnianie zostanie zakończone. Powinno to chronić przed próbami wyłudzenia danych.

Do użytkowników trafią też bezpieczne logi systemowe. To dzienniki aktywności, które nie mogą zostać edytowane, a jedynie właściciel smartfona ma do nich dostęp.

Android 16 dostanie kilka nowych funkcji AI. Jedna z nich pomoże w filtrowaniu wiadomości SMS pod kątem spamu i prób oszustwa. Chyba każdy w ostatnich latach choć raz się z nimi spotkał. Sztuczna inteligencja pomoże też wykryć podejrzane działania aplikacji, jak manipulowanie ikonami (podszycie się pod inną aplikację).

Nowe funkcje powinny zadebiutować jeszcze w 2025 roku. Najpierw zobaczymy je w smartfonach Google Pixel. Stopniowo aktualizacja trafi także do posiadaczy innych urzadzeń.