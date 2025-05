Huawei zaprezentował trzy, a właściwie cała plejadę zegarków, biorąc pod uwagę warianty kolorystyczne HUAWEI WATCH FIT 4 i FIT 4 Pro, oraz dwa rozmiary WATCH 5. Powtórka z rozrywki? Bynajmniej, są fajne nowe funkcje i przełomowe technologie.

Podobnie jak smartfony, także i urządzenia ubieralne nie zmieniają się z generacji na generacje w sposób, który można określić mianem rewolucyjnego. A przynajmniej tak bywa najczęściej. Tym razem, wraz z premierą HUAWEI WATCH FIT 4, który zastępuje świetny HUAWEI WATCH FIT 3, oraz nowego w rodzinie HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, a także HUAWEI WATCH 5, możemy powiedzieć, że zmiany są znaczące.

Huawei nie ukrywa, że ma konkretną wizję swoich zegarków. Tą wizją jest dbałość o zdrowie, która wyrażana jest w doskonalonych technologiach pomiaru parametrów funkcjonowania organizmu. To wszystko określa się mianem technologii TruSense, która w jeszcze większym stopniu wkracza do wiosennych premier.

HUAWEI WATCH 5, czyli palec czy nadgarstek, a może jedno i drugie

Nie, oczywiście nie chodzi o zegarek na palec, bo tak można by opisać wszelkiego typu ringi, których zaczyna powili przybywać. A sposób pomiaru tętna, natlenienia krwi, sztywności tętnic i EKG, który w HUAWEI WATCH 5 wykorzystuje sensor X-TAP. To połączenie fotopletyzmografi i elektrody, oraz czujnika nacisku w umieszczonym na prawej krawędzi koperty zegarka elemencie. Podobno w trakcie przedpremierowych prezentacji niektórzy potrafili doszukiwać się tam aparatu czy też dodatkowego LEDu na nocne spacery. To jednak wspomniany sensor X-TAP, który pozwala na natychmiastowe pomiary. Jest on wykorzystywany przy dziewięciopunktowej ocenie zdrowia (to ta, w której trzeba zakaszleć), ale tez przy chwilowych pomiarach tętna, natlenienia krwi. Ważne też, że robi to szybko, bo w kilka sekund. Oczywiście pomiary 24/7 wciąż korzystają z czujnika na nadgarstku.



HUAWEI WATCH 5, wersja 46 mm.

Drugą bardzo istotną cechą HUAWEI WATCH 5, która może przypaść do gustu jest tryb oszczędzania baterii, który ponownie aktywuje się w kilka sekund. Optymalizuje on zużycie energii, poprzez kompletne wyłączenie obsługi eSIM, która tak jak w poprzednich generacjach jest wyznacznikiem serii WATCH. Oprócz tego mamy Wi-Fi 6 i NFC, by móc płacić zegarkiem (ta opcja pojawi się do końca czerwca).

HUAWEI WATCH FIT 4 i WATCH FIT 4 Pro: jeden bardziej FIT, drugi bardziej GT

HUAWEI WATCH FIT 4 to bezpośrednia kontynuacja serii WATCH FIT 3, która ma mocne argumenty na swoją korzyść. To obsługa bezprzewodowego ładowania tak jak w serii WATCH GT i WATCH, wbudowany barometr oraz płatności z wykorzystaniem platformy Quicko. Dostępne są one już od 15 maja w przypadku parowania zegarka ze smartfonem z Androidem, a od 30 maja w przypadku połączeń z telefonami Apple.



HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, różne wersje.



HUAWEI WATCH FIT 4, wersje kolorystyczne.

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro to nowość, która pozwolić ma doświadczyć tego co daje np. HUAWEI WATCH GT 5 Pro, ale w urządzeniu o bardziej sportowym wzornictwie. To samo, należy tu rozumieć dosłownie. Ten zegarek to HUAWEI WATCH FIT 4 rozszerzony o funkcje EKG, możliwość nurkowania do 40 m pod wodą i ekran o maksymalnej jasności 3000 nit, tak jak w HUAWEI WATCH 5, podobnie jak zestaw czujników TruSense na spodzie zegarka. Dodatkowo ramka obudowy wykonana jest z tytanu, a z przodu mamy szafirowe szkło.

Ceny nowych zegarków, warianty i dostępność

Zegarki HUAWEI WATCH 5 dostepne będą w ośmiu wariantach, po cztery dla dwóch rozmiarów koperty (42 i 46 mm). Poza tym funkcjonalność zegarków pozostaje identyczna. Są to:

HUAWEI WATCH 5 Elite 46 mm (srebrny) z tytanową obudową i bransoletą,

HUAWEI WATCH 5 Purple 46 mm (fioletowy) – tytanowa obudowa i fioletowy pasek kompozytowy,

HUAWEI WATCH 5 Classic 46 mm (brązowy) – tytanowa obudowa i brązowy pasek kompozytowy,

HUAWEI WATCH 5 Active 46 mm (czarny) – stal szlachetna 316L i pasek fluoroelastomerowy.

HUAWEI WATCH 5 Elite 42 mm (piaskowozłoty) z obudową ze stali szlachetnej 904L i tytanową bransoletą,

HUAWEI WATCH 5 Elegant 42 mm (beżowy) – stal szlachetna 904L i beżowy pasek kompozytowy,

HUAWEI WATCH 5 Classic 42 mm (biały) – stal szlachetna 316L i biały pasek kompozytowy,

HUAWEI WATCH 5 Green 42 mm (zielony) – stal szlachetna 316L i zielony pasek fluoroelastomerowy.

Każdy wariant zegarka ma swoją cenę. I tak:

HUAWEI WATCH 5 Elite 46 mm kosztuje 2799 zł,

HUAWEI WATCH 5 Purple 46 mm kosztuje 2399 zł,

HUAWEI WATCH 5 Classic 46 mm kosztuje 2399 zł,

HUAWEI WATCH 5 Active 46 mm kosztuje 1999 zł,

HUAWEI WATCH 5 Elite 42 mm kosztuje 2799 zł,

HUAWEI WATCH 5 Elegant 42 mm kosztuje 2399 zł,

HUAWEI WATCH 5 Classic 42 mm kosztuje 1999 zł,

HUAWEI WATCH 5 Green 42 mm kosztuje 1999 zł (tylko na huawei.pl).

Dodatkowo od 15 maja do 29 czerwca mamy ofertę premierową, w której do zegarków (lub za 1 zł) można dostać HUAWEI FreeBuds 6i (nie należy ich mylić z HUAWEI FreeBuds 6, które dziś także miały premierę w Berlinie). Dodatkowo nowy zegarek upoważnia do 3 miesięcy subskrypcji HUAWEI Health+. Jest też opcja tańszego zakupu pasków, rozszerzonej gwarancji i raty.

W przypadku HUAWEI WATCH FIT 4 możemy domyślnie wybierać z czterech kombinacji koperty i paska, czyli:

ponadczasowa czerń (czarny korpus i pasek fluoroelastomerowy),

pastelowy fiolet (korpus w kolorze srebrnym i fioletowy pasek fluoroelastomerowy),

złamana biel (korpus w kolorze srebrnym i biały pasek fluoroelastomerowy),

uniwersalna szarość (korpus w kolorze srebrnym, szary pasek nylonowy).

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro pojawi się w trzech kombinacjach koperty i paska, a będą to:

klasyczna czerń (grafitowy korpus i czarny pasek fluoroelastomerowy),

kojący błękit (niebieski korpus i pasek fluoroelastomerowy),

żywy zielony (korpus w kolorze srebrnym i zielony pasek nylonowy).

Cena HUAWEI WATCH FIT 4 to 699 złotych, a pomiędzy 15 maja a 29 czerwca, będzie ona obniżona o 100 zł. Podobnie HUAWEI WATCH FIT 4 Pro ma regularną cenę 1199 zł, która w okresie promocyjnym będzie obniżona do 999 zł.

Źródło: Huawei, inf. własna