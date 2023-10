iPhone 15 miał być smartfonem doskonałym, ale w sieci pojawia się coraz więcej informacji o problemach z jego działaniem. Jeden z najpoważniejszych zarzutów dotyczy współpracy z powerbankami.

iPhone 15 to najnowszy smartfon producenta, który oferuje sporo nowych rozwiązań technologicznych. Producent zastosował m.in. złącze USB typ C, które pozwala korzystać z tzw. ładowania zwrotnego, dzięki któremu jednym smartfonem iPhone można podładować inny smartfon iPhone.

Apple odradzał użytkownikom używanie nieoryginalnych kabli USB typ C. Okazuje się, że funkcja ładowania i tak nie działa jak należy.

iPhone 15 ma problem z powerbankami

Część użytkowników zaczęła zwracać uwagę na nietypowe działanie modelu iPhone 15 Pro – po podłączeniu smartfona do powerbanka za pomocą kabla USB typ C, to smartfon zaczął ładować przenośny bank energii (a nie odwrotnie).



Doniesienia o problemach z ładowaniem pojawiły się na platformie Reddit

Wygląda więc na to, że smartfony iPhone z serii 15 nie współpracują dobrze ze wszystkimi powerbankami ze złączem USB typ C. Na ten moment potwierdzono taki przypadek w przypadku modelu Anker Powercore Slim 10000 (producent jest świadomy problemu, bada sprawę, ale ten moment jedynym rozwiązaniem jest podłączanie nowych smartfonów do starszego złącza USB typ C).

Temat jest znany od kilku dni, ale firma Apple jeszcze nie odniosła się do sprawy. Spekuluje się, że niewłaściwe działanie telefonu może być spowodowane niedopracowanym oprogramowaniem, które źle rozpoznaje możliwość wykorzystania funkcji ładowania zwrotnego.

Warto dodać, że to nie jest jedyny problem z nowymi smartfonami iPhone. Użytkownicy skarżą się także na odbarwienia tytanowej ramki i mocno nagrzewającą się obudowę w modelach iPhone 15 Pro i Pro Max.

Źródło: MacRumors, Reddit

