Standard USB-C zagościł w produktach Apple na pokładzie najnowszego iPhone’a 15 Tymczasem salony producenta odradzają klientom korzystanie z kabli USB-C przeznaczonych dla urządzeń z Androidem.

Port USB-C na pokładzie iPhone’a 15 miał zmienić produkty Apple w urządzenia miej wymagające. Standard stosowany przez większość producentów elektroniki usparawnia ich ładowanie oraz kablowe przesyłanie danych. Okazuje się, że innego zdania są chińscy pracownicy producenta.

USB-C w iPhone 15

Jedną z najważniejszych zalet wprowadzenie standardu USB-C w iPhone’ach jest uproszczenie procesu ich ładowania. Użytkownik nie musi w tym celu korzystać z osobnego kabla i może uzupełnić energię przy pomocy tego samego złącza, które wpina w gadżety innych marek.

Obecność portu USB-C powoduje także, że iPhone 15 można naładować energią magazynowaną przez inne urządzenie mobilne. Nie musi ono dysponować funkcją ładowania bezprzewodowego, a smartfon, ultrabook, tablet lub laptop może pochodzić od dowolnego producenta.

Tymczasem chińscy klienci salonów Apple donoszą, że obsługa odradza im wpinania w iPhone’a 15 kabla USB przeznaczonego dla systemu Android. Powodem jest możliwość przegrzania smartfona podczas procesu ładowania.

USB-C innej marki niż Apple

Rzeczywiście dwa kable USB lub kostki do ładowania mogą się między sobą różnić i używanie oryginalnych akcesoriów zawsze jest dobrym pomysłem. Z obawy o bezpieczeństwo mogą tego też wymagać producenci oferujący tzw. szybkie ładowanie. W przypadku Apple nie ma to jednak uzasadnienia. Podczas ładowania iPhone akceptuje moc 27 W. Ryzyko jego przegrzania nie istnieje, niezależnie od możliwości ładowarki.

Co istotne, zalecenie, o którym donoszą odwiedzający salony Apple nie jest oficjalnym. Niepokojąco często otrzymują je chińscy klienci, ale odpowiednich informacji nie znajdziemy na stronach internetowych producenta. Nie ma ich także w żadnej z instrukcji dołączanych do iPhone’ów 15.

Bezpieczny zastępnik kabla USB-C dla iPhone 15

Trudno więc podobnym wskazówkom ufać, a nawet dopatrywać się w nich wprowadzania w błąd. To niewykluczone, a Apple zostało praktycznie zmuszone do stosowania standardu USB-C w swoich urządzeniach. Nie bez znaczenia może być jednak fakt, że do podobnych incydentów dochodzi w Chinach.

Tamtejszy rynek jest pełen podróbek, a wśród akcesoriów elektronicznych łatwo trafić na produkty podejrzanej jakości. Zalecenia pracowników salonów Apple w tej części świata mogą padać częściej i być nadinterpretowane. Wystarczy, że sprzedawca uznał, iż nie ma sensu tłumaczyć czym jest kabel z certyfikatem USB-IF i że nie tylko Apple takie markuje.

Źródło: gizchina