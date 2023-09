Jesteśmy po premierze smartfonów iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max, które mają zainteresować najbardziej wymagających użytkowników. Sprzęt imponuje możliwościami, ale jakość wykonania może budzić pewne wątpliwości.

W sieci pojawiły się niepokojące doniesienia użytkowników modeli iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max – podczas trzymania smartfonów w ręce, na tytanowej ramce mogą pojawiać się przebarwienia.

Apple potwierdza, że w przypadku modeli iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max tłuszcz znajdujący się na skórze może tymczasowo zmienić kolor zewnętrznej obudowy. Efekt na szczęście nie jest trwały, a odciski palców można wytrzeć (tak samo, jak w przypadku każdego innego iPhone'a).

Producent przygotował nawet poradnik, który pomoże w usunięciu nieprzyjemnych przebarwień:

Jak wyczyścić iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max

Odłącz wszystkie przewody i wyłącz iPhone’a.

Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej, niepylącej ściereczki, np. do czyszczenia okularów.

Nie pozwól, aby wilgoć dostała się do jakiegokolwiek otworu w obudowie.

Nie używaj środków czyszczących, chyba że postępujesz zgodnie z instrukcjami dotyczącymi dezynfekcji iPhone’a.

Nie używaj sprężonego powietrza.