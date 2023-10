Nowy system iOS 17 mógł przyciągnąć wielu użytkowników. Co jeśli komuś się nie spodobał i chciałby wrócić do iOS 16? Niestety już nie ma takiej możliwości.

Firma Apple zapowiedziała system iOS 17 podczas czerwcowej konferencji WWDC, ale oficjalnie jest on dostępny dopiero od września. Z nowego systemu mogą korzystać posiadacze smartfonów iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, iPhone X i iPhone SE 2. generacji.

iOS 17 wprowadza sporo nowych funkcji, które ułatwiają korzystanie ze smartfona. Problem pojawia się, gdy mamy starego iPhone, nowy system nam nie odpowiada i chcielibyśmy wrócić do starego iOS 16.

Cofnięcie aktualizacji iOS

Apple pozwala na cofnięcie aktualizacji tylko do podpisywanych wersji systemu operacyjnego, ale lista dostępnych opcji z biegiem czasu ulega uaktualnieniu - pojawiają się nowe wersje oprogramowania, więc stare już nie są wspierane przez producenta.



Producent porzucił wsparcie dla starszych wersji iOS

Podobnie wygląda kwestia cofnięcia aktualizacji z iOS 17 do iOS 16. Taka opcja była dostępna krótko po wydaniu nowej wersji oprogramowania - użytkownicy mogli powrócić np. z iOS 17.0 do iOS 16.6.1. W międzyczasie pojawiły się kolejne wersje iOS 17 (iOS 17.0.1 i iOS 17.02), więc powrót do iOS 16 został zablokowany.

Jeśli nadal korzystacie z iOS 16, lepiej przemyśleć aktualizację do iOS 17, bo powrót do starszej wersji systemu będzie niemożliwy.

Ważna poprawka iOS 17 dla iPhone 15

Nowe modele z serii iPhone 15 od razu pojawiły się z systemem iOS 17, więc w ich przypadku korzystanie ze starego iOS 16 w ogóle było niemożliwe.

Warto jednak wspomnieć, że Apple niedawno udostępniło dla modeli iPhone 15 aktualizację iOS 17.0.3, która rozwiązuje problemy z przegrzewaniem telefonu.

Nieoficjalnie wiadomo, że jeszcze w tym miesiącu ma zostać wydana wersja iOS 17.1, która wprowadzi więcej modyfikacji.

Źródło: Apple, Mac Rumors

