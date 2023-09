Największe i najmocniejsze – iPhone 15 Pro i 15 Pro Max debiutują na rynku

Firma Apple przyzwyczaiła nas do tego, że iPhone’y serii Pro są jej oczkiem w głowie. iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max to obecnie najwydajniejsze smartfony na rynku, ale to nie koniec ich zalet. Warto też wiedzieć, że jest między nimi pewna istotna różnica.

iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max – wow, to jak nic nie powiedzieć

Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, gdy po raz pierwszy zobaczy się i dotknie iPhone 15 Pro lub iPhone 15 Pro Max to ich obudowa. Apple po raz pierwszy zastosowało tytan. Materiał ten wykorzystano do produkcji ramki obudowy, która dla użytkownika stanowi boki smartfona. Tytan wygląda bardzo elegancko i jest miły w dotyku. Co więcej, jest znacznie bardziej wytrzymały i lżejszy niż stal nierdzewna stosowana w poprzedniej generacji tych smartfonów. Nowy wygląd to także zasługa nieco bardziej zaoblonych krawędzi i węższych ramek wokół wyświetlacza. Na żywo całość robi oszałamiające wrażenie.



Od lewej: iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max – specyfikacja

Przejdźmy teraz do specyfikacji obu smartfonów. Oba modele wyposażone są w wyświetlacz Super Retina XDR. iPhone 15 Pro ma wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości 2556 na 1179 pikseli, a w przypadku iPhone 15 Pro Max jest to 6,7 cala oraz 2796 na 1290 pikseli. Jasność szczytowa to 2000 nitów.

Jest także wprowadzona w ubiegłym roku Dynamic Island, czyli dynamiczne pole u góry ekranu, które ułatwia nawigowanie po systemie iOS 17.

Tym co między innymi różni modele Pro od standardowych jest technologia ProMotion, czyli adaptacyjna częstotliwości odświeżania do 120 Hz, dzięki której podczas dynamicznych scen obraz jest bardziej płynny. Druga cecha to niegasnący wyświetlacz. Pozwala on na ciągłe wyświetlanie na ekranie wybranych informacji, na przykład aktualnej daty i godziny, więc aby je sprawdzić nie trzeba aktywować ekranu lub odblokowywać smartfona.

Tak jak w przypadku podstawowych modeli, tutaj także zastosowano port USB-C. Warto jednak podkreślić, że nie jest to takie samo złącze jak w przypadku tańszych iPhone’ów. W modelach Pro obsługuje ono USB 3, co zapewnia znacznie szybszy transfer danych. Dużym usprawnieniem jest to, że dzięki szybkiemu portowi jest możliwość nagrywania wideo w formacie ProRes bezpośrednio na pamięć zewnętrzną. Eliminuje to konieczność zakupu iPhone’a z dużą pojemnością pamięci, a trzeba wiedzieć, że wideo w formacie ProRes 4K zajmuje bardzo dużo miejsca.

Port USB-C w iPhone 15 Pro Max

Apple popracowało także nad polepszeniem wydajności. Zastosowano układ A17 Pro – pierwszy dostępny w smartfonach czip, który produkowany jest w 3-nanometrowym procesie litograficznym. Wyposażony jest w 6‑rdzeniowe CPU, 6‑rdzeniowe GPU i 16‑rdzeniowy system Neural Engine. Przełomem jest układ graficzny, obsługujący między innymi technologię Ray Tracing, znaną z topowych kart graficznych dla komputerów stacjonarnych i mobilnych. Apple twierdzi, że zrewolucjonizuje to granie w gry mobilne.

Firma zadbała także o to, by nowe iPhone’y serii Pro pozostały jednym z najlepszych smartfonów do robienia zdjęć i nagrywania filmów. Dzięki zastosowaniu nowego procesora, znacznie poprawiono jakość zdjęć. Nowością są między innymi udoskonalone portrety z funkcją kontroli punktu i głębi ostrości. Po zrobieniu zdjęcia można zmienić punkt, na którym ma być skupiona ostrość. Wystarczy wejść w opcje edycji i palcem przesunąć punkt ostrości. Wygląda i brzmi bardzo prosto, ale stoi za tym niezwykle zaawansowana technologia. Kolejna nowość to Tryb Noc, dzięki któremu znacznie lepiej wychodzą zdjęcia w warunkach słabego oświetlenia.

Oba smartfony mają trzy obiektywy z tyłu: główny (48 MP), ultraszerokokątny (12 MP) i teleobiektyw (12 MP) oraz jeden z przodu (12MP).

Ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć to Przycisk czynności. Zastąpił on znany od początku historii smartfonów marki Apple przełącznik dzwonek/wyciszenie. Przycisk znajduje się po lewej stronie i w przeciwieństwie do wspominanego przełącznika, można zaprogramować jaką czynność będzie wykonywać. Do wyboru są:

Tryb cichy,

Tryb skupienia,

Aparat,

Latarka,

Notatka głosowa,

Tłumacz,

Lupa,

Skrót,

Dostępność.

Nowy przycisk jest zatem dużo bardziej użyteczny.



Od góry; Iphone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Maz z przyciskiem czynności

Kilka słów o różnicach. Poza rozmiarem, wielkością ekranu oraz długością czasu pracy na baterii (dłużej działa iPhone 15 Pro Max) jest jeszcze jeden ważny aspekt. Większa obudowa w iPhone 15 Pro Max umożliwiła zastosowanie innego rodzaju teleobiektywu, który charakteryzuje się pięciokrotnym przybliżeniem optycznym. W przypadku iPhone 15 Pro, maksymalne zbliżenie optyczne to 3x. Różnica jest spora.

Zdjęcia wykonane iPhone 15 Pro Max z odległości 45 cm. Od góry: zoom 3x, zoom 5x

iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max – kolory

Jak już wspomniano, w przypadku tegorocznych modeli iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max zastosowano obudowę z tytanu. Z tego powodu smartfony dostępne są w zupełnie innych wariantach kolorystycznych niż iPhone 15 czy iPhone 15 Plus. Modele Pro kupić można w następujących kolorach:

tytan naturalny,

tytan błękitny,

tytan biały,

tytan czarny.

Tył ich obudowy wykonany jest z matowego szkła, którego kolor dopasowany jest do koloru tytanowych elementów. Obudowa ma klasę odporności IP68 zgodnie z normą IEC 60529.

iPhone 15 Pro - cena w Polsce

Cena iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max zależy od pojemności pamięci masowej.

iPhone 15 Pro:

iPhone 15 Pro 128 GB — 5999 zł,

iPhone 15 Pro 256 GB — 6599 zł,

iPhone 15 Pro 512 GB — 7799 zł,

iPhone 15 Pro 1 TB — 8999 zł.

iPhone 15 Pro Max:

iPhone 15 Pro Max 256 GB — 7199 złotych,

iPhone 15 Pro Max 512 GB — 8399 złotych,

iPhone 15 Pro Max 1 TB — 9599 złotych.

Warto zauważyć, że w przypadku iPhone 15 Pro Max najniższa dostępna pojemność to nie 128 GB, a 256 GB.

Czy warto kupić iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max?

Można pokusić się o stwierdzenie, że pod wieloma względami są to obecnie najlepsze smartfony na rynku. Jednak nie każdy potrzebuje takiego telefonu. iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max to urządzenia dla osób, które doskonale wiedzą czy ich potrzebują.

Od lewej: iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max

Jeśli zastanawiacie się czy te modele są dla Was i na siłę szukacie argumentów by je kupić lub nie, to zdecydowanie bardziej polecamy standardowe modele – iPhone 15 oraz iPhone 15 Plus. Smartfony te zyskały w tym roku wiele ulepszeń, które tak naprawdę zbliżyły je do modeli serii Pro i mimo, że są tańsze, to świetnie sprawdzą się w codziennym użytkowaniu.

Grafiki: archiwum własne