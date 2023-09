Już niedługo premiera iPhone 15. Odbędzie się ona 12 września o godzinie 19:00 czasu obowiązującego w Polsce. Konferencję Wonderlust niektórzy nazywają już wieczorem cudów, ale czy rzeczywiście należy się ich spodziewać? Czy warto czekać na iPhone 15?

iPhone 15 - podsumowanie plotek

Oczekuje się, że w trakcie konferencji Wonderlust zaprezentowane zostaną cztery iPhone’y, które będą następcami ubiegłorocznych modeli.

Wszystkie nowe smartfony wyposażone mają zostać w port USB-C. Poza tym, w podstawowych modelach największą zmianą ma być wykorzystanie Dynamic Island, co będzie oznaczać rezygnację z notcha.



Dynamic Island w iPhone 14 Pro Max

Znacznie więcej nowości ma pojawić się w przypadku modeli serii Pro. Oto krótkie podsumowanie plotek:

port USB-C - uniwersalne złącze, które umożliwi korzystanie z uniwersalnych akcesoriów i pozbycie się przewodów Lightning,

- uniwersalne złącze, które umożliwi korzystanie z uniwersalnych akcesoriów i pozbycie się przewodów Lightning, tytanowe elementy obudowy - lżejsze i bardziej wytrzymałe niż stal nierdzewna wykorzystywana dotychczas,

- lżejsze i bardziej wytrzymałe niż stal nierdzewna wykorzystywana dotychczas, układ Apple A17 Bionic - bardziej wydajny i bardziej energooszczędny od A16. Jeden z pierwszych czipów mobilnych wytwarzanych w 3-nanometrowym procesie technologicznym,

- bardziej wydajny i bardziej energooszczędny od A16. Jeden z pierwszych czipów mobilnych wytwarzanych w 3-nanometrowym procesie technologicznym, przycisk akcji - znany z zegarka Apple Watch Ultra programowalny przycisk, który zastąpi przełącznik dzwonek/ wyciszenie,

- znany z zegarka Apple Watch Ultra programowalny przycisk, który zastąpi przełącznik dzwonek/ wyciszenie, jeszcze cieńsze ramki wokół ekranu - uzyskane dzięki wykorzystaniu nowej technologii produkcji wykorzystującej formowanie wtryskowe,

- uzyskane dzięki wykorzystaniu nowej technologii produkcji wykorzystującej formowanie wtryskowe, Wi-Fi 6E - rozszerzenie pasma do 6 GHz co przyczyni się między innymi do szybszego i bardziej stabilnego połączenia bezprzewodowego,

- rozszerzenie pasma do 6 GHz co przyczyni się między innymi do szybszego i bardziej stabilnego połączenia bezprzewodowego, 8 GB pamięci RAM - 2 GB więcej niż w przypadku iPhone’ów 14 serii Pro,

- 2 GB więcej niż w przypadku iPhone’ów 14 serii Pro, teleobiektyw peryskopowy : z 5-cio lub 6-cio krotnym przybliżeniem optycznym. Nadal sporo w tyle za konkurencją,

: z 5-cio lub 6-cio krotnym przybliżeniem optycznym. Nadal sporo w tyle za konkurencją, lepsza transmisja ultraszerokopasmowa : ulepszenie czipa U1 w celu sprawnej współpracy z okularami Apple Vision Pro,

: ulepszenie czipa U1 w celu sprawnej współpracy z okularami Apple Vision Pro, nowe warianty kolorystyczne: ciemny tytan, niebieski, srebrny i czarny.

Ile będzie kosztował iPhone 15?

Plotki w tym temacie są dość brutalne. O ile cena dwóch podstawowych modeli, czyli iPhone’a 15 i iPhone’a 15 Plus prawdopodobnie nie ulegnie zmianie, to cena iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max ma wzrosnąć w stosunku do obecnej sytuacji, i to znacznie.

Analitycy przewidują, że w Stanach Zjednoczonych modele serii Pro będą droższe od swoich poprzedników o 100 albo nawet o 200 dolarów.

Oznacza to, że w Polsce iPhone 15 Pro z pamięcią masową o najmniejszej pojemności kosztować może niemal 8000 złotych.

