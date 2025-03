Spore problemy Tesli. Tysiące elektryków wróci do producenta

Były problemy z przyspieszaniem, a także z elektryką. Teraz Tesla Cybertruck znów się psuje, a producent wzywa właścicieli na akcję serwisową.

Debiut Tesli Cybertruck był długo wyczekiwanym wydarzeniem. Nietypowo wyglądający pojazd ma sporo zalet, producent nie może jednak uporać się z problemami z jakością. Teraz przeprowadził ósmą już akcję serwisową swojego elektrycznego pickupa. Stało się tak ze względów bezpieczeństwa - od Cybertrucka odpada kawałek nadwozia.

Tesla Cyberetruck gubi elementy nadwozia

Pośpiech przy produkcji nowego modelu, niedopracowanie, a może pech? Trudno powiedzieć jednoznacznie, co stoi za problemami Tesli Cybertruck. Pewne jest natomiast, że najnowszy model amerykańskiej marki ma kłopot z należytą jakością wykonania. Firma Elona Muska już siedem razy prowadziła akcje serwisowe, co było podyktowane względami bezpieczeństwa. Teraz wezwała właścicieli Cybertrucków na naprawę po raz ósmy.

Powodem jest odpadający panel nadwozia w modelach z ostatnich roczników. Wadę dostrzeżono w pojazdach wyprodukowanych między 13 listopada 2023 a 27 lutego 2025 r. Producent zastosował niewłaściwy klej, przez co podczas jazdy odpadać może element znajdujący się między przednią szybą a dachem pojazdu. Podczas wizyty w serwisie, Tesla wymieni klej na mocniejszy, co powinno rozwiązać problem. Zostanie też dodane dodatkowe wzmocnienie tego miejsca. Na akcję serwisową wezwano prawie 50 tys. sztuk tego modelu.

Tesla Cybertruck znów ma kłopoty

Wśród dotychczasowych problemów Tesli Cybertruck wystarczy wspomnieć o blokującym się pedale przyspieszenia i awariach inwerterów elektrycznych. Ostatnio głośno było też o wwybuchu tego modelu Tesli, choć to akurat nie był problem samego pojazdu, a zamach bombowy. Z pewnością nie pomaga to w utrzymaniu wysokiej wartości marki. Cena akcji spółki spadła w ostatnich miesiącach aż o 50%, co wywołało niepokój u inwestorów i części pracowników.

A co na to Elon Musk? Szef firmy wzywa do zachowania optymizmu. W trakcie wizyty w fabryce w Teksasie zachęcał do tego, aby nie sprzedawać dziś akcji Tesli. Musk wciąż jest zdania, że firmę czeka świetlana przyszłość, a posiadacze akcji mogą na nich jeszcze wiele zarobić. W tym samym przemówieniu Elon Musk ponownie zapewniał, że już niebawem samochody Tesli będą potrafiły jeździć autonomicznie. Warto natomiast dodać, że podobne słowa słyszymy z jego ust od 2016 roku.