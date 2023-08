Podpowiadamy jak sprawdzić czy iPhone lub inne urządzenie marki Apple jest jeszcze na gwarancji. Jest na to kilka sposób, ale my pokażemy Wam dwa najszybsze i najłatwiejsze do zrealizowania.

Gwarancja iPhone i inne urządzenia marki Apple

Wyjaśnijmy krótko, jakie prawa mają polscy konsumenci, którzy zakupili urządzenie marki Apple. Każde urządzenie tej firmy objęte jest Roczną Gwarancją Apple, w ramach której użytkownik może dochodzić swoich praw w przypadku wadliwego towaru.

Poza tym, w Polsce konsumentów chroni tak zwane prawo konsumenckie, a w celu jakichkolwiek napraw, wymiany czy zwrotu należy kontaktować się ze sprzedawcą, którym nie zawsze musi być firma Apple. Produkty tej marki są przecież sprzedawane w wielu sklepach na terenie naszego kraju. Zarówno Roczna Gwarancja Apple jak i uprawnienia wynikające z przepisów prawnych są bezpłatne i nie wykluczają się wzajemnie.

Opcjonalnie wykupić można jeszcze plan ochrony Apple Care, a szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie na stronie firmy Apple.

Przy okazji przypominamy, że gwarancja ubiegłorocznych modeli kupionych w przedsprzedaży, na przykład iPhone'a 14 Pro Max skończy się za około 3 tygodnie.

Do kiedy gwarancja iPhone?

Aby sprawdzić do kiedy ważna jest gwarancja iPhone'a i każdego innego urządzenia marki Apple należy najpierw sprawdzić jego numer seryjny. Można go znaleźć na przykład na pudełku. Jest on poprzedzony napisem Serial No.

Numer seryjny znaleźć można także w Ustawieniach smartfona.

Nastepnie nalezy stuknąć w Ogólne.

W nowym widoku wybrać To urządzenie...

Na ekranie pojawią się informacje na temat smartfona, między innymi jego numer seryjny.

W celu skopiowania numeru seryjnego wystarczy przytrzymać chwilę na nim palec - pojawi się opcja Kopiuj.

Teraz wystarczy wejść na tę stronę Apple i wkleić skopiowany numer seryjny. Należy pamiętać, że za każdym razem trzeba jeszcze wpisać znaki z pola, które znajduje się poniżej.

Na ekranie wyświetli się informacja do kiedy iPhone lub inne urządzenie ma Roczną Gwarancję Apple.

Prawda, że proste? To jeszcze nie koniec, bo obiecaliśmy Wam drugą metodę.

Wróćmy jeszcze do Ustawień, gdzie widoczny jest numer seryjny. Znajduje się tam zakładka Zakres gwarancji. Znajduje się tutaj smartfon oraz wszystkie połączone z nim w parę urządzenia.

Po stuknięciu w wybrany produkt także wyświetli się informacja o gwarancji.