W poprzednim tygodniu odbyła się premiera iPhone 16e. Nowy smartfon nie został napakowany wszystkim tym, co Apple ma najlepsze, ale jego niewątpliwą zaletą jest bateria. Wiadomo już jaką ma ona pojemność oraz jak sprawdza się w praktyce.

iPhone 16e - bateria

iPhone 16e to smartfon, który charakteryzuje się najdłuższym czasem pracy na baterii wśród wszystkich modeli telefonów tej marki z ekranem o przekątnej 6,1 cala. Udało się to osiągnąć między innymi dzięki zastosowaniu, zaprojektowanego przez Apple, modemu C1. Może się on pochwalić znacznie mniejszym zapotrzebowaniem na energię niż stosowane dotąd komponenty marki Qualcomm.

Pierwsze informacje na temat specyfikacji baterii w iPhone 16e przekazał Dave Lee z kanału Dave2D. Lee potwierdził to, o czym wspominała firma Apple. Urządzenie ma nową konstrukcję, która pozwala na zastosowanie większej baterii. Twierdzi on, że jej pojemność wynosi 3961 mAh, co jednak okazało się błędem.

Twórcy kanału REWA Technology udostępnili film, na którym zobaczyć można demontaż nowego smartfona. Ostatecznie okazało się, że w iPhone 16e bateria ma pojemność wynoszącą 4005 mAh (15,55 Wh), czyli nieco ponad 12% więcej niż w przypadku iPhone 16.



Porównanie baterii iPhone 16e z baterią iPhone 15. Źródło: REWA Technology

Poniżej prezentujemy tabelę, w której zawarte są informacje na temat pojemności baterii wszystkich iPhone’ów serii 16, ułożone w kolejności od najwyższej do najniższej. Okazuje się, że pod tym względem model 16e ustępuje jedynie smartfonom ze znacznie większą obudową, czyli iPhone 16 Plus i iPhone 16 Pro Max.

Model Pojemność baterii (mAh) iPhone 16 Pro Max 4685 iPhone 16 Plus 4674 iPhone 16e 4005 iPhone 16 Pro 3582 iPhone 16 3561

Na filmie opublikowanym na kanale REWA Technology można także zobaczyć jak iPhone 16e wygląda w środku. Widać między innymi płytę główną, czip A18 oraz modem C1.

iPhone 16e - czas pracy na baterii

Wspomniany wyżej Dave Lee przeprowadził test polegający na ciągłym wczytywaniu strony Reddit przez iPhone’y podłączone do sieci Wi-Fi. Wyniki prezentują się jak poniżej.



Dave Lee/ Dave2D

iPhone 16e poradził sobie dużo lepiej niż iPhone 16 i tylko trochę gorzej niż iPhone 16 Pro Max.

Źródło: MacRumors, Dave2D, REWA Technology