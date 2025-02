Dosłownie kilka minut temu odbyła się premiera iPhone 16e. Firma przerwała linię SE i postanowiła zmienić nazewnictwo swoich tańszych modeli smartfonów. Sprawdzamy jaka jest specyfikacja iPhone 16e oraz ile trzeba za niego zapłacić.

Premiera iPhone 16e

Zgodnie z przewidywaniami analityków, firma Apple zaprezentowała dziś nowy model smartfona - iPhone 16e. To bezposredni następca iPhone SE 3, ale w zupełnie nowej odsłonie. Nie jest zaskoczeniem, że telefon został całkowicie przeprojektowany i bardziej przypomina flagowe smartfony tej marki niż swojego poprzednika. Przyjrzyjmy się jego specyfikacji technicznej.

iPhone 16e- specyfikacja

iPhone 16e dostępny jest w dwóch kolorach:

białym,

czarnym.

Jego obudowa spełnia wymagania klasy IP68 (zgodnie z normą IEC 60529) i wykonana została z aluminium oraz ze szkła. Ekran chroni warstwa Ceramic Shield.

Podobnie jak w iPhone’ach 16, nowy smartfon posiada przycisk czynności, co sprawia, że nie odstaje tak mocno od droższych modeli telefonów marki Apple. Zabrakło jednak przycisku do sterowania aparatem. To rozwiązanie, które charakteryzuje najnowsze i droższe modele.

iPhone 16e wyposażono także w złącze USB-C obsługujące ładowanie oraz transfer danych o prędkości do 480 MB/s (USB 2).

Warto zwrócić uwagę, że podstawowa wersja posiada 128 GB pamięci wewnętrznej. W przypadku poprzedniej generacji minimalna pojemność wynosiła 64 GB. Poza tym, iPhone 16e kupić można także z pamięcią o pojemności 256 oraz 512 GB.

Zgodnie z przewidywaniami firma zrezygnowała ze starej konstrukcji z szerokimi ramkami i przyciskiem Home z Touch ID. iPhone 16e ma wyświetlacz typu OLED o handlowej nazwie Super Retina XDR. Długość jego przekątnej to 6,1 cala, a rozdzielczość wynosi 2532 na 1170 pikseli przy 460 pikselach na cal. Maksymalna jasność to 1200 nitów. Jest też nielubiany przez wielu notch, czyli wcięcie w ekranie, które kryje w sobie przednią kamerę.

O wydajność zadba czip A18, który montowany jest również w iPhone 16. Nowy iPhone 16e obsługuje system Apple Intelligence, więc z pewnością wyposażony został w 8 GB pamięci RAM.

Tak jak w przypadku poprzedniej generacji, z tyłu znajduje się jeden obiektyw. Apple zastosowało tak zwany obiektyw Fusion o rozdzielczości 48 MP, z przysłoną ƒ/1,6. Co ciekawe, obiektyw dysponuje dwukrotnym zoomem optycznym, ale tylko dla zdjęć o rozdzielczości 12 MP.

Z przodu znajduje się aparat TrueDepth z obsługą funkcji rozpoznawania twarzy Face ID. Przedni obiektyw ma rozdzielczość 12 MP.

Wspomnijmy również, że iPhonie 16e obsługuje funkcję związaną z bezpieczeństwem użytkowników, czyli wykrywanie wypadków.

Póki co nie wiadomo jakiej pojemności bateria montowana jest w nowym smartfonie Apple, ale producent deklaruje, że w przypadku odtwarzania wideo bateria wytrzyma do 26 godzin, odtwarzanie wideo przesyłanego strumieniowo potrwa do 21 godzin, a odtwarzanie dźwięku do 90 godzin. Wartości te lepsze są do tych, które oferuje iPhone 16.

iPhone 16e ma możliwość szybkiego ładowania przewodowego do 50% w około 30 minut zasilaczem o mocy 20 W lub wyższej. Można także użyć ładowarki bezprzwodowej Qi z mocą do 7,5 W.

Ceny iPhone 16e

Nowy iPhone SE dostępny jest w trzech wariantach pojemności pamięci masowej. Cena zależna jest od wielkości pamięci:

iPhone 16e 128 GB - 2999 zł,

iPhone 16e 256 GB - 3499 zł,

iPhone 16e 512 GB - 4499 zł.

Zamówienia na nowego iPhone’a SE można składać od 21 lutego. Pierwsze egzemplarze trafią do swoich właścicieli w piątek, 28 lutego. Wtedy też smartfony te pojawią się w sklepach.

Źródło: Apple