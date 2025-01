Jednooka piękność? Tani iPhone SE 4 pozuje do zdjęć

iPhone SE 4 ma być najtańszym smartfonem w ofercie Apple’a, która w ostatnim czasie zauważalnie zubożała. Tak może wyglądać nadchodzący model.

W grudniu Apple usunął ze swojej oferty urządzenia uzbrojone w port Lightning, a więc wszystkie smartfony starsze niż iPhone 15. Aktualnie najtańszy model dostępny w oficjalnym sklepie Apple’a kosztuje 3499 zł, co sprawia, że próg wejścia do ekosystemu iOS jest najwyższy w historii.

Jak wiemy dzięki licznym przeciekom, powstałą dziurę w ofercie ma wypełnić iPhone SE 4, którego premiera powinna się odbyć wczesną wiosną.

iPhone SE 4 - prawdopodobny wygląd na zdjęciach

Z kronikarskiego obowiązku zaznaczę, że za wyciekiem stoi Majin Bu, z którego wiarygodnością bywa różnie. Bloger zdaje się nie przykładać wielkiej wagi do publikowanych przez siebie informacji, bo dosłownie kilka miesięcy temu został złapany na bezrefleksyjnym udostępnieniu grafiki, którą - jak się szybko okazało - inny internauta wygenerował za pomocą AI i podesłał mu “z nudów”.

Atrapy iPhone'a SE 4 (fot. Majin Bu / X)

To powiedziawszy, nie jest niczym nadzwyczajnym, że zdjęcia wiernych atrap nieujawnionego jeszcze iPhone’a hulają po sieci na długie tygodnie przed premierą. Takie atrapy zwyczajowo z wyprzedzeniem trafiają do producentów akcesoriów, by mogli już rozpocząć dopasowywanie swoich pokrowców, folii i innych dodatków. Istnieje więc spora szansa na to, że iPhone SE 4 naprawdę będzie tak wyglądał.

Atrapa iPhone'a SE 4 i iPhone 16 (fot. Majin Bu / X)

Zwłaszcza że fotki z grubsza pokrywają się ze wcześniejszymi przeciekami, według których iPhone SE 4 miałby odziedziczyć bryłę po wycofanej już “czternastce”. Istotnym kompromisem, mającym pozwolić Apple’owi na zaoferowanie niższej ceny, ma być obecność pojedynczego aparatu bez ultraszerokokątnego obiektywu.

iPhone SE 4 - spodziewana specyfikacja i termin premiery

Oczekuje się, że iPhone SE 4 zostanie wyposażony w:

6,1-calowy ekran OLED z iPhone’a 14;

Face ID;

pojedynczy aparat 48 Mpix;

chip A18 z iPhone’a 16;

8 GB pamięci RAM;

port USB-C.

Data premiery iPhone’a SE 4 nie jest na razie znana, ale wiosenne portfolio Apple’a zazwyczaj prezentowane jest w marcu.