Jak dbać o smartfon podczas upałów? 5 nawyków, dzięki którym posłuży dłużej

Wysokie temperatury potrafią być uciążliwe nie tylko dla ludzi, ale i urządzeń elektronicznych. Lekceważenie tego problemu może skrócić żywotność baterii, pogorszyć wydajność telefonu, a w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić do trwałego uszkodzenia.

W dokumentacji technicznej urządzeń Apple’a znajduje się informacja, że iPhone’y można bezpiecznie przechowywać w temperaturze od -20 do 45 stopni Celsjusza, ale już w przypadku użytkowania zakres ulega zawężeniu do od 0 do 35 stopni.

Producenci smartfonów podają takie wartości z prostego powodu. Przekroczenie temperatury 35 stopni Celsjusza przyspiesza proces starzenia ogniw litowo-jonowych, co może prowadzić do spadku ich żywotności. A nie jest to jedyna niedogodność.

Przegrzany procesor automatycznie zwalnia, by uniknąć uszkodzenia, co może powodować opóźnienia w działaniu aplikacji. Ekstremalne upały mogą też prowadzić do deformacji elementów, problemów z wyświetlaczem czy pamięcią, a w skrajnych i rzadkich sytuacjach nawet całkowitego uszkodzenia komponentów.

Dbaj o smartfon podczas upałów

Aby chronić swój telefon w gorące dni, wystarczy zastosować się do pięciu wskazówek.

Po pierwsze - unikaj bezpośredniego słońca. W słoneczne dni nie zostawiaj telefonu na stoliku, parapecie czy - w szczególności - samochodzie. W zamkniętym aucie temperatura może przekroczyć 60 stopni Celsjusza w kilka minut.

Po drugie - ogranicz wymagające zadania. Podczas upałów staraj się unikać grania w gry 3D czy długiego nagrywania wideo w wysokiej jakości. To mocno obciąża procesor i dodatkowo podnosi temperaturę urządzenia.

Po trzecie - zdejmij etui. Pokrowiec działa na smartfon dokładnie tak samo jak grube ubranie na człowieka, czyli utrudnia odprowadzanie ciepła. Zimą jest to pożądane, ale latem wręcz przeciwnie, dlatego w gorącym otoczeniu dobrze jest dać smartfonowi "odetchnąć".

Po czwarte - ładuj baterię w chłodnym miejscu. Ładowanie generuje ciepło, a w połączeniu z upałem może podnieść temperaturę urządzenia do niebezpiecznego poziomu. Unikaj ładowania telefonu pod poduszką czy w ostrym słońcu.

Po piąte - włącz tryb oszczędzania energii. Tego typu funkcje zmniejszają obciążenie procesora, co w założeniu ma oszczędzać baterię, ale przy okazji ograniczają ilość generowanego ciepła, co w upalne dni jest mile widziane.

Upał to jeden z największych wrogów elektroniki, ale wystarczy kilka prostych nawyków, by znacznie zmniejszyć ryzyko uszkodzenia telefonu. Dbanie o urządzenie w letnie dni to inwestycja w jego długowieczność.