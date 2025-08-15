Najlepsze smartfony 2025-2026 zdaniem ekspertów EISA

Jak co roku EISA, czyli stowarzyszenie ekspertów w różnych dziedzinach elektroniki użytkowej, wyróżniło najlepsze ich zdaniem sprzęty. Jedną z kategorii są sprzęty mobilne. W tym roku nagrody przyznano w 11 kategoriach i… w żadnej z nich nie pada nazwa iPhone.

Nagrody takie, jak te przyznawane przez EISA, czyli European Imaging and Sound Association (nie należy tego mylić ze skrótem EISA dla stosowanej kiedyś w komputerach magistrali danych), zawsze mogą budzić kontrowersje. Tak jak stosowany przez DxO ranking najlepszych fotosmartfonów - obecnie na szczycie zestawienia znajduje się Huawei Pura 80 Ultra. Zawsze jednak w takim zestawieniu jest trochę racji, a dla wielu osób zdanie eksperta i towarzysząca mu etykietka najlepszego produktu jest najważniejsze. Zobaczmy, kto w tym roku zyskał uznanie EISA.

Nagrody EISA w kategoriach mobilnej elektroniki za rok 2025 i 2026

Jeśli spodziewacie się, że padnie tu ponownie nazwa Huawei Pura 80 Ultra, czy nazwa jednego z najnowszych iPhone’ów to srogo się rozczarujecie. Nie są to telefony, które zyskały uznanie europejskich ekspertów. Można tu dopatrywać się polityki, ale po prostu Huawei nie spełnia kryteriów dla najlepszego smartfona, gdyż jego potencjał mocno ogranicza wykluczenie ze świata usług Google. A iPhone? Tu sytuacja jest trudniejsza do uzasadnienia, odpowiedzieć musicie sobie sami.

W 11 kategoriach nagrody EISA Najlepszy produkt 2025-2026 zdobyły następujące urządzenia:

Najlepszy smartfon - Honor 400

Najlepszy smartfon składany – Motorola Razr 60 Ultra

Najlepszy smarfon z AI – Samsung Galaxy S25 Ultra

Najlepszy smartfon do foto-wideo – Xiaomi 15 Ultra

Najlepszy smartwatch – Huawei Watch 5

Najlepszy tablet – TCL NXTPAPER 11 Plus

Najlepsze słuchawki dokanałowe – Technics EAH-AZ100

Najlepszy podręczny głośnik – JBL Flip 7

Najlepszy podręczny projektor – Yaber T1 Pro

Najlepsze słuchawki z tłumieniem szumów – Sony WH-1000XM6

Najlepszy projektor na dwór – XGIMI MoGo 4

Wybory EISA i ich uzasadnienie

Choć wybrańcy z pewnością są urządzeniami, które są wyjątkowe w swojej klasie, są to też urządzenia mogące budzić spore kontrowersje, gdyż nie wszystko w nich funkcjonuje idealnie. Poza tym nagrody są przyznawane tak, by odzwierciedlały zdanie przeciętnego użytkownika, a nie wyniki bezwzględnych rankingów. Bo czyż wtedy najlepszym smartfonem zostałby Honor 400, produkt dobry, ale ze średniej półki cenowej? Co ciekawe - rok temu w tym zestawieniu tryumfował Honor 200 Pro. Produkt marki znanej, ale przecież nie najpopularniejszej na naszym rynku.

EISA w swoich uzasadnieniach na stronie przedstawia produkty bardziej wskazując na ich konkretne cechy niż zalety w porównaniu z konkurencją. W przypadku Honora 400, EISA doceniło dobre zgranie wysokiej klasy elementów (ekran AMOLED o jasności maksymalnej 5000 nit, 200 Mpix aparat z AI i krzemowo-węglowy akumulator 5300 mAh z ładowaniem 66W – szybszym niż sugerowałby to opis) w produkcie kosztującym poniżej 2000 zł.

W przypadku Motorola Razr 60 Ultra, wnioski EISA pokrywają się z tym, co napisał w jej recenzji Miron Nurski. Podobnie w przypadku Samsung Galaxy S25 Ultra, tak jak doceniliśmy go za AI, tak samo zrobiło gremium EISA. Xiaomi 15 Ultra to z kolei naszym zdaniem najlepsza maszynka do zdjęć i filmów, którą zmieścimy w kieszeni. Nieco gorzej z resztą – jak napisał Mateusz Tomczak. Dlatego EISA wyróżniło ten smartfon w konkretnej kategorii (także w oddzielnej klasie produktów foto-wideo), a nie całościowo.

Huawei Watch 5 jako najlepszy smartwatch? Tę decyzję trudno poddawać w wątpliwość. Z perspektywy masowego użytkownika, dokładnie tak jest, a nowości w procedurach monitorowania zdrowia, o którym sam pisałem nie są chwalone na wyrost. Faktycznie działają. Nasi recenzenci zgadzają się także z EISA w przypadku słuchawek. Norbert Grabarek napisał o Technics EAH-AZ100 – nie musisz dalej szukać. I tak, ten właśnie produkt doceniło również EISA. Podobnie jak Sony WH-1000XM6, które zdaniem Mirona Nurskiego to godny następca świetnych przecież ich poprzedniczek.

Źródło: EISA