Ciekawostki

Chcesz oszczędzać wodę? Usuń stare pliki

przeczytasz w 1 min.
Sebastian Barysz | Redaktor serwisu benchmark.pl
4 komentarzeDyskutuj z nami

Susza to problem, którego skutki można zniwelować poprzez oszczędzanie wody. Jest wiele sposób, by tego dokonać. Władze w Wielkiej Brytanii zachęcają nawet do usuwania plików. Jaki to ma związek z suszą?

Wielka Brytania ma poważny problem natury hydrologicznej. Pięć regionów zmaga się z suszą, w sześciu kolejnych stan suszy przedłuża się, co zmusza władze oraz mieszkańców do działania. Pojawia się słuszne pytanie: w jaki sposób można oszczędzać wodę?

Skasuj stare e-maile oraz zdjęcia

National Drought Group w swoim komunikacie podkreśla znaczenie indywidualnych nawyków. Wśród wielu sposobów na oszczędzanie wody, jeden z nich jest na pierwszy rzut oka nieoczywisty.

“Usuń stare wiadomości e-mail i zdjęcia” – zachęca National Drought Group. Centra danych są wyposażone w systemy chłodzenia, które zużywają “ogromne ilości wody”.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Owszem, te ilości mogą być znaczące. The Verge przytacza konkretne liczby. Szacuje się, że w stosunkowo niewielkim centrum danych zużywa się 26 mln litrów wody rocznie, o ile mamy do czynienia z tradycyjnymi metodami chłodzenia.

Oszczędzaj wodę. To bardzo proste

Należy podkreślić, że usuwanie starych e-maili może (a nawet powinno) iść w parze z innymi metodami. Pochylmy się więc nad tym, do czego zachęca National Drought Group w stanie suszy.

Można zainstalować specjalną beczkę lub inny pojemnik do przechowywania deszczówki. Deszczówkę można sukcesywnie gromadzić i wykorzystać podczas prac w ogrodzie. National Drought Group zachęca do naprawienia przeciekającego sedesu. W komunikacie napisano, że “nieszczelne toalety mogą powodować marnowanie 200–400 litrów wody dziennie”. Dodatkowo:

  • Podlewaj rośliny wodą z kuchni.
  • Unikaj podlewania trawnika w stanie suszy. Trawa odrośnie zdrowa. 
  • Należy zakręcać kran podczas mycia zębów czy golenia
  • Krótsze prysznice też są wskazane.

Źródło: The Verge

Przeczytaj także:

Komentarze

5
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    zibi101
    2
    Co za bzdury. O ile w kasowaniu strych maili i zdjęć na serwerach żeby zmniejszyć zużycie wody jest jakieś ziarno prawdy, o tyle te porady na końcu to jakieś porady dla 4 latka zmieszane z głupotami. Np: "Podlewaj rośliny wodą z kuchni." czyli wodą z kranu w kuchni która jest w jakiś sposób inna niż ta z węża ogrodowego czy wodą po gotowaniu makaronu ? "Unikaj podlewania trawnika w stanie suszy. Trawa odrośnie zdrowa. " no jeśli chcemy się pozbyć trawnika to ok.
    Brakuje jeszcze zachęty do redukcji ilości zapytań do chata gpt do 10 dziennie, bo to też generuje sporo ciepła, które wymaga chłodzenia.
    • avatar
      borsuk
      1
      Nie chce oszczędzać wody. Wodę niech sobie oszczędzają obłąkani Niemcy i elity polskie.
      • avatar
        MrJanusz
        1
        Sebastian Barysz ——-> WY-PIER-DA-LAJ :)
        • avatar
          MartineZ
          0
          Jprd nie mogę czytać tych lewackich artykułów
          • avatar
            Warmonger
            0
            Ile terabajtów maili ma przeciętny użytkownik w skrzynce? Ile z tego jest spamem?

            Kolejny przykład przerzucania odpowiedzialności biznesu na bogu ducha winnych obywateli, którzy zużywają jakiś ułamek zasobów wykorzystywanych przez big tech.

            Witaj!

            Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
            Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

            Połącz konto już teraz.

            Zaloguj przez 1Login