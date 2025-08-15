Susza to problem, którego skutki można zniwelować poprzez oszczędzanie wody. Jest wiele sposób, by tego dokonać. Władze w Wielkiej Brytanii zachęcają nawet do usuwania plików. Jaki to ma związek z suszą?

Wielka Brytania ma poważny problem natury hydrologicznej. Pięć regionów zmaga się z suszą, w sześciu kolejnych stan suszy przedłuża się, co zmusza władze oraz mieszkańców do działania. Pojawia się słuszne pytanie: w jaki sposób można oszczędzać wodę?

Skasuj stare e-maile oraz zdjęcia

National Drought Group w swoim komunikacie podkreśla znaczenie indywidualnych nawyków. Wśród wielu sposobów na oszczędzanie wody, jeden z nich jest na pierwszy rzut oka nieoczywisty.

“Usuń stare wiadomości e-mail i zdjęcia” – zachęca National Drought Group. Centra danych są wyposażone w systemy chłodzenia, które zużywają “ogromne ilości wody”.

Owszem, te ilości mogą być znaczące. The Verge przytacza konkretne liczby. Szacuje się, że w stosunkowo niewielkim centrum danych zużywa się 26 mln litrów wody rocznie, o ile mamy do czynienia z tradycyjnymi metodami chłodzenia.

Oszczędzaj wodę. To bardzo proste

Należy podkreślić, że usuwanie starych e-maili może (a nawet powinno) iść w parze z innymi metodami. Pochylmy się więc nad tym, do czego zachęca National Drought Group w stanie suszy.

Można zainstalować specjalną beczkę lub inny pojemnik do przechowywania deszczówki. Deszczówkę można sukcesywnie gromadzić i wykorzystać podczas prac w ogrodzie. National Drought Group zachęca do naprawienia przeciekającego sedesu. W komunikacie napisano, że “nieszczelne toalety mogą powodować marnowanie 200–400 litrów wody dziennie”. Dodatkowo:

Podlewaj rośliny wodą z kuchni.

Unikaj podlewania trawnika w stanie suszy. Trawa odrośnie zdrowa.

Należy zakręcać kran podczas mycia zębów czy golenia

Krótsze prysznice też są wskazane.

Źródło: The Verge