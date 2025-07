Firma iRobot zaprezentowała swojego najbardziej zaawansowanego robota 2w1: model Roomba Max 705 Combo ze stacją dokującą AutoWash. Urządzenie ma trafić do sprzedaży jeszcze w lipcu i będzie dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych.

Wysoka moc ssania i skuteczność na każdej powierzchni

Roomba Max 705 Combo to najnowszy model robota odkurzająco-mopującego marki iRobot - plasuje się on powyżej modelu iRobot Roomba Max 705 Vac + AutoEmpty, który trafił do sprzedaży w marcu 2025 r.. Urządzenie łączy funkcję odkurzania z zaawansowanym mopowaniem, obsługiwanym przez wałek PowerSpin z prędkością obrotu do 200 rpm.

Robot zapewnia moc ssącą 13 000 Pa oraz dwoma gumowymi szczotkami głównymi zapobiegającymi plątaniu się włosów. Dodatkowo zastosowano dwie szczotki boczne, które umożliwiają skuteczne sprzątanie wzdłuż krawędzi i w narożnikach.

Wałek mopujący wyposażono w osłonę ochronną, która automatycznie się wysuwa po wykryciu powierzchni tekstylnych. Dzięki temu mopowanie nie powoduje zamoczenia dywanów i wykładzin.

W przypadku silniejszych zabrudzeń robot aktywuje tryb SmartScrub, który zwiększa nacisk i liczbę przejazdów w trudnych miejscach. Umożliwia to dokładniejsze usuwanie zaschniętego brudu.

Precyzyjna nawigacja i dostosowanie pracy

Aplikacja Roomba Home umożliwia tworzenie planów sprzątania, wybór stref, ustawień mocy ssania i ilości wody do mopowania. Robot obsługuje także sterowanie głosowe za pomocą asystentów Siri, Alexa i Google Assistant.

Roomba Max 705 Combo wykorzystuje system LiDAR ClearView Pro do tworzenia dokładnych map 3D pomieszczeń. Nawigacja pozwala automatycznie identyfikować i oznaczać pokoje oraz planować optymalne trasy sprzątania.

Technologia PrecisionVision z modułem AI umożliwia rozpoznawanie obiektów, takich jak kable, obuwie czy odchody zwierząt. Dzięki temu robot potrafi omijać przeszkody bez ryzyka kolizji lub rozmazania brudu.

Funkcja Dirt Detect rozpoznaje miejsca o zwiększonym poziomie zabrudzenia. W takich przypadkach robot wykonuje dodatkowe przejazdy, koncentrując się na dokładniejszym czyszczeniu.

Automatyczna stacja obsługowa AutoWash

Robot jest dostarczany ze stacją AutoWash, która odpowiada za opróżnianie zbiornika na kurz przez okres do 75 dni. Dodatkowo automatycznie dozuje środek do mopowania i płucze wałek mopujący ciepłą wodą, a następnie suszy go gorącym powietrzem.

System samoczyszczenia i suszenia wałka pozwala na nawet 8 tygodni użytkowania bez konieczności dolewania wody i ręcznego czyszczenia. Ułatwia to codzienne użytkowanie bez angażowania użytkownika.

Cena, dostępność i warianty kolorystyczne

Roomba Max 705 Combo pojawi się w sprzedaży w drugiej połowie lipca na stronie irobot.pl w cenie 4 499 zł. W sklepach stacjonarnych dostępny będzie od drugiej połowy sierpnia w wersji czarnej i białej.