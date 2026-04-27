Sprawdził rosyjski procesor i uruchomił Wiedźmina 3. Wynik? Daleko od ideału
Czy nowy rosyjski procesor poradzi sobie z kultowym Wiedźminem 3? Test PRO Hi-Tech pokazuje, że choć technicznie to możliwe, rzeczywistość bywa brutalna – wydajność sprzętu pozostawia sporo do życzenia.
Podczas targów ExpoElectronica 2026 w Moskwie zaprezentowano nową rodzinę procesorów Irtysh. Jednym z najciekawszych eksperymentów był test przeprowadzony przez kanał PRO Hi-Tech, który postanowił sprawdzić, jak taki układ radzi sobie z wymagającą grą – padło na kultowego Wiedźmina 3: Dziki Gon.
Do procesora dołączono nowoczesną kartę graficzną AMD Radeon RX 9060 XT. Na pierwszy rzut oka zestaw wyglądał obiecująco. Problem w tym, że sama specyfikacja to nie wszystko.
Nietypowa architektura, nietypowe problemy
Sercem testowej konfiguracji był procesor Irtysh C632 – jednostka oferująca aż 32 rdzenie i 64 wątki. Na papierze brzmi to jak sprzęt gotowy na gamingowe wyzwania. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana. Układ bazuje na architekturze LoongArch opracowanej przez chińską firmę Loongson Technology, a nie na popularnej x86 czy ARM. To oznacza, że gry takie jak Wiedźmin 3 nie mogą działać natywnie.
Warto zaznaczyć, że model C632 to tylko część większej rodziny. Linia Irtysh obejmuje także słabszy, 16-rdzeniowy/32-wątkowy model C616 oraz znacznie mocniejszy C664, oferujący aż 64 rdzenie i 128 wątków. Mimo imponujących parametrów, procesory te nie są projektowane z myślą o graczach. Ich głównym przeznaczeniem są zastosowania korporacyjne i komercyjne, a nie domowe pecety. Co więcej, nie planuje się ich sprzedaży detalicznej.
FPS-y, które nie zachwycają
Do uruchomienia standardowych aplikacji konieczne było zastosowanie translacji binarnej w środowisku Linux oraz platformy Steam. Mówiąc prościej: procesor musiał “tłumaczyć” kod gry w locie. I to właśnie tutaj zaczynają się schody.
W praktyce test pokazał, że niezależnie od ustawień graficznych wydajność pozostaje ograniczona. Na ustawieniach Ultra Wiedźmin 3 działał w zakresie 22–32 FPS. Po obniżeniu detali do Low wynik wzrastał jedynie do 25–38 FPS.
Niewielka różnica jasno wskazuje jedno: wąskim gardłem nie była karta graficzna, lecz procesor i proces translacji kodu. GPU miało jeszcze zapas mocy, ale nie mogło go wykorzystać.
Test pokazuje coś jeszcze – w przyszłości rynek procesorów może stać się bardziej różnorodny. Na razie jednak, jeśli ktoś marzy o płynnej rozgrywce w Wiedźmina 3, klasyczne platformy x86 wciąż pozostają bezkonkurencyjne.
Ten CPU ma ogromną ilość rdzeni, i dla gier jest to po prostu zbędny balast. Gry potrzebują kilku szybkich rdzeni, a nie masy żółwii. Do tego dochodzi translacja, w praktyce emulacja architektury CPU x86, która też ma swój narzut.
To pokazuje, że ten CPU do gier jest wielką lipą, ale ma naprawdę ogromny potencjał. Umożliwia nadal używanie programów pisanych pod x86, ale w swoim natywnym trybie potrafi pokazać pazur.
Dodam, że ta architektura jest bardzo ciekawa, i ..... to kod decyduje co jest wykonywane równolegle, a nie wszelkiej maści prefetche oraz AI które optymalizuje wykonanie tego kodu. tak tak, optymalizator AI od dawna siedzi w CPU, zanim jeszcze rozpętało się na dobre użycie AI do liczenia niemal wszystkiego :) Optymalizaotry w rodzaju AI siedzą też w .... silnikach baz danych, np. w postgresie, i pozwala to na optymalniejsze wykonywanie złożonych zapytań. To tam siedzi od lat.
news w sumie ciekawy. szkoda że nie było testów syntetycznych. tak nawiasem, architektura tego ruskiego CPU dużo lepiej sobie radzi z emulacją x86, niż np. architektura ARM.
co do świata, i tak na finale zobaczymy coś na wzór procesora metamorficznego. trochę głupie słowo :) chodzi tu o to, że nie dostosowujemy architektury aplikacji do CPU, ale na odwrót. Szukamy najbardziej optymalnego tandemu pod względem architektury, tj. CPU + aplikacja. To dopiero będzie jazda :)
aha. i jeszcze bezpośrednia integracja pamięci podręcznej w CPU, dużo silniejsza niż obecny L1/L2/L3 , co jest atrapą na niedomagania najwydajniejszych kostek RAM, które dla CPU nadal są ślimakiem.