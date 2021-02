Główny projektant It Takes Two chce rozdawać po 1000 dolarów graczom, których jego najnowsza gra znudzi. Deklaracja wydawała się szalona, ale może okazać się, że chętnych nie będzie.

Tak wygląda rozgrywka w It Takes Two

Lubisz gry, w których dominuje kooperacja? It Takes Two to kolejna z tych, które powinny Cię zainteresować. Studio Hazelight ma już zresztą doświadczenia w takiej formule rozgrywki i to nie byle jakie, bo zdobyte przy bardzo udanym A Way Out. Tym razem zanosi się jednak na zupełnie inne klimaty. Inne, co nie znaczy gorsze.

Główni bohaterowie W It Takes Two to Cody i May, skłócona para, która w skutek działania bliżej niezidentyfikowanego magicznego zaklęcia zostaje przemieniona w małe lalki. Tu zaczyna się przygoda, której celem jest znalezienie drogi powrotnej do domu, ale i odbudowa dobrych relacji, bo bez tego nie uda się opuścić fantastycznego świata. Oczywiście kluczem do sukcesu będzie tu odpowiednia współpraca. Brzmi intrygująco. A jak wygląda? Najnowszy zwiastun zawiera fragmenty rozgrywki, a tym samym pozwala nieco bliżej poznać It Takes Two.

1000 dolarów dla znudzonych It Takes Two

W zeszłym tygodniu o It Takes Two postanowił przypomnieć Josef Fares, główny projektant gry. I zrobił to dość mocnym akcentem, ponieważ zadeklarował gotować podarowania 1000 dolarów każdemu, kto będzie znudzony oferowaną tu rozgrywką i szczerze to przyzna.

Jak postrzegacie ten tytuł na bazie ujawnionych do tej informacji i materiałów? Widzicie tu szanse na to, że faktycznie nikt nie będzie się nudził? Przekonamy się wkrótce, ponieważ premiera It Takes Two została zaplanowana na 26 marca. Gra uzyskała status gold, więc jest nadzieja, że termin nie zostanie zmieniony.

It Takes Two za darmo dla Twojego znajomego

A skoro już o pieniądzach mowa, warto nadmienić, że gra będzie korzystała z funkcji Dostęp dla znajomych. Dzięki niej każdy posiadacz gry będzie mógł zaprosić do zabawy znajomego, dla którego nie będzie wiązało się to z jakimkolwiek wydatkiem. Funkcja będzie dostępna na wszystkich platformach docelowych gry, czyli PC oraz konsolach PlayStation i Xbox z obecnej i poprzedniej generacji.

Źródło: Electronic Arts