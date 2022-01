Jaka gra wydana w 2021 roku była najlepsza? Jeśli spojrzeć na listę najczęściej nagradzanych i nią się sugerować, to odpowiedź może być tylko jedna.

It Takes Two z największą liczną nagród

Nawet jeśli jakieś plebiscyty czekają jeszcze na rozstrzygnięcie, to pozostało ich na tyle niewiele, że nic się już nie zmieni. W serwisie Game Awards można zapoznać się z zestawieniem najczęściej nagradzanych gier z 2021 roku. I wspomniane It Takes Two zdecydowanie uciekło reszcie stawki, bo może pochwalić się aż 69 nagrodami, z czego 54 zostały przyznane przez branżowe media, a pozostałe 15 to wyróżniania od graczy.

It Takes Two - 69 nagród (media: 54, gracze: 15) Resident Evil Village - 49 nagród (26, 23) Forza Horizon 5 - 39 nagród (27, 12) Deathloop - 30 nagród (26, 4) Metroid Dread - 27 nagród (25, 2)

Nie jesteśmy szczególnie zaskoczeni, też oceniliśmy produkcję studia Hazelight bardzo wysoko, o czym możecie przypomnieć sobie zaglądając do recenzji. Nominowaliśmy ją również w naszym plebiscycie Produkt Roku 2021 i możliwe, że Waszymi głosami zwycięży i tutaj. Jeśli jeszcze nie braliście udziału to macie na to ostatnią szansę, bo za kilka godzin zamykamy głosowanie.

2021 rok był słaby, ale nie powinniśmy umniejszać It Takes Two

Minione 12 miesięcy przyniosło więcej głośnych opóźnień niż wyczekiwanych premier. Z drugiej strony, koniec końców powyższe zestawienie przedstawiające pięć najczęściej nagradzanych gier 2021 zawiera bardzo ciekawe tytuły. Jak wyglądało to w poprzednich latach? Wedle wspomnianego już Game Awards, w 2020 roku czołówka to The Last of Us Part II (317 nagród), Ghost of Tsushima (71), Hades (70), Cyberpunk 2077 (38) i Final Fantasy VII Remake (34), podczas gdy w 2019 roku dominowały Death Stranding (116), Resident Evil 2 (93), Sekiro: Shadows Die Twice (83), Control (36) i Disco Elysium (20).

Tyle tylko, że to liderzy. Gdyby zagłębić się w dalsze pozycje to 2021 rok zacząłby wyglądać znacznie gorzej przez wywołane już opóźnienia. Hellblade II: Senua’s Saga, Dying Light 2, Gran Turismo 7, Gotham Knights, God of War: Ragnarok, Horizon: Forbidden West czy Atomic Heart to tylko niektóre z gier, które wbrew pierwotnym założeniom nie trafiły w nasze ręce.

Czy gdyby wszystkie te gry doczekały się premiery It Takes Two otrzymałoby mniej nagród? Możliwe. Czy umniejszyłoby to atrakcyjności tej gry? Nie powinno, bo w swojej kategorii jest dobra, bardzo dobra.

Źródło: gameawards.net, Electronic Arts