Jabra wprowadza do oferty cztery nowe modele słuchawek TWS. Modele Elite 7 Pro i Elite 7 Active skierowane są do wymagających użytkowników, oczekujących aktywnej redukcji szumów w zestawie. Elite 3 i Elite 2 to nowe rozdanie w historii producenta, dla mniej wymagających klientów

Słuchawki TWS Jabra dały się poznać jako produkt, który potrafi przekonać klienta to niemałej inwestycji w sprzęt. Teraz Jabra chce stać się marką dostępną także mniej zamożnym użytkownikom. Dlatego wprowadza cztery modele słuchawek w imię zasady, dla każdego coś dobrego

Jabra to marka i firma, która stanowi część GN Group założonej w 1869 roku. Ta druga zakupiła Jabrę w 2000 roku, wchłaniając jej potencjał, podobnie jak później i innych innowacyjnych firm (VXI i BlueParrot oraz Altia Systems). Jednak Jabra nie przestała istnieć, czego dowodem są nasze recenzje produktowe. Markę Jabra kojarzyć powinniśmy z pierwszym zestawem słuchawkowym Bluetooth, pierwszym aparatem słuchowym dla iphone czy też rewelacyjnymi rozwiązaniami w produktach z serii Elite 85. W naszym konkursie możecie wygrać te słuchawki w wersji dokanałowej Jabra Elite 85t jak i w wersji nausznej Jabra Elite 85h.

Skąd ten wstęp do newsa typowo produktowego? Otóż Jabra w szeregach GN zdołała osiągnąć to co nie każdemu producentowi audio się udaje. Pomimo zaawansowania swoich produktów, które niejednokrotnie wymuszają spore koszty zakupu, wielu klientów przekonało się, że pod tym względem nie warto oszczędzać. I tak Jabra uniknęła losu firm, które kojarzone są z wysoką ceną i zaawansowaniem technologicznym, ale nie popularnością. Jednocześnie Jabra ma szansę zaistnieć także na typowo mainstreamowym rynku, gdzie królują producenci związani z markami mobilnymi.

Jabra wkracza na nowe terytorium cenowe, z tańszymi niż wcześniej słuchawkami

Wciąż jednak Jabra nie docierała do wszystkich potencjalnych klientów. Użytkownicy pro i aktywni, dotychczasowi klienci Jabra, to tylko jedna strona medalu. Pozostaje jeszcze grupa użytkowników, którzy teoretycznie nie kładą nacisku na technologie, ale w praktyce cenią sobie wysoką jakość. Jednocześnie jako odbiorca w wieku około 20 lat z nastawieniem ogólnym na użyteczność słuchawek typu TWS w przystępnej cenie, stanowią niemal trzy czwarte rynku w EU. I to właśnie do tej grupy Jabra kieruje swoje najnowsze produkty. Ale nie wszystkie. Najnowsza premiera to 4 różne modele słuchawek TWS, które prawie nie różnią się wyglądem choć wewnątrz skrywają odmienne technologie. I to one decydują o cenie.

Ile kosztują nowe słuchawki Jabra i kiedy będzie można je kupić?

Najtańsze z nowych słuchawek Elite 2 już są dostępne w sprzedaży i można je mieć za 249 złotych. Elite 3 są trochę droższe, wyceniono je na 319 złotych. Również one powinny być dostępne w sklepach we wrześniu. Elite 7 Active to już dużo wyższa półka cenowa. Do sklepów trafią dopiero w październiku w cenie 699 złotych. Najdroższa z nowości to Elite 7 Pro, za które przyjdzie nam zapłacić jesienią 799 złotych. Zobaczmy teraz co decyduje o cenie każdego z modeli. Poczynając od tych najdroższych.

Jabra Elite 2 dostępne są w kolorze ciemnoszarym (Dark Grey) i granatowym (Navy), Elite 3 ciemnoszarym, granatowym, jasnobeżowym (Light Beige) i modnym liliowym (Lilac). Model Elite 7 Active kupimy w kolorach granatowym, szarozielonym (Mint) oraz czarnym (Black), a Elite 7 Pro w wersji czerń tytanowa (Titanium Black), złoty beż (Gold Beige) i czarnej.

Jabra Elite 7 Pro

Jabra Elite 7 Pro to najmniejsze słuchawki w ofercie producenta. Są o 16% mniejsze od Jabra Elite 75t, a szybkość ich ładowania bezprzewodowego jest dwukrotnie większa. Wspierają praktycznie każdą technologię, której oczekujemy w słuchawkach TWS. Można je połączyć z dwoma urządzeniami, używać każdej ze słuchawek niezależnie, a certyfikat IP57 zapewnia odporność na niekorzystne warunki eksploatacji.

W Elite 7 Pro zastosowano technologię Multisensor Voice, która jest połączeniem sensora przewodnictwa kostnego, układu czterech mikrofonów i algorytmów Jabra. To wszystko ma zapewnić jak najczystszy dźwięk w dowolnym scenariuszu użytkowania, w którym rozmowa odgrywa główną rolę. Na wietrze, w głośnym pomieszczeniu, podczas rozmów w pomieszczeniu.

Tak Jabra opisuje swoją technologię "O niezwykłej skuteczności Jabra MultiSensor VoiceTM decyduje najnowocześniejszy czujnik głosu (VPU) w obu słuchawkach. Inteligentne algorytmy nieustannie analizują rodzaje hałasu rejestrowanego przez wbudowane mikrofony, a kiedy wykryją szum wiatru, automatycznie włączają czujnik VPU. Technologia przewodnictwa kostnego jest następnie wykorzystywana do transmisji głosu przy użyciu wibracji kości szczęki, a inteligentny algorytm wykorzystuje najlepszą kombinację czujnika przewodnictwa kostnego i mikrofonów w celu zapewnienia największej klarowności rozmów".

Oczywiście nie tylko rozmowy są mocną stroną Elite 7 Pro. Słuchawki wyposażono również w aktywną redukcję szumów ANC (wspierają ją dodatkowe dwa mikrofony) z opcjami konfiguracji zależnie od naszych oczekiwań. Akumulatory słuchawek są w stanie zapewnić ich pracę przez 9 godzin z włączona redukcją szumów. Dołączona do zestawu ładowarka zwiększa czas pracy do 35 godzin. Szybkie 5 minutowe doładowanie pozwoli używać słuchawek przez ponad 70 minut.

Jabra Elite 7 Active

Jak sugeruje nazwa to słuchawki skierowane do odbiorcy, który nie rozstaje się z dźwiękiem ulubionej muzyki i komunikacją głosową nawet w chwilach aktywności fizycznej, ale też w podróży. Również Elite 7 Active mają funkcję regulowanego ANC, siateczkową osłonę mikrofonu, która minimalizuje wpływ wiatru podczas rozmów. Czas pracy jest taki sam jak w modelu Pro, podobnie jak dodatkowe funkcje wspomagające użytkowanie.

Lecz jest pewna różnica. Zamiast technologii Multisensor Voice, w Elite 7 Active wykorzystano tak zwaną powłokę ShakeGrip czyli połączenie klasycznej wkładki z miękką elastyczną gumą, która zapewnia bardzo dobrą izolację od otoczenia. Oba modele, Elite 7 Pro i Active wspierają łączność poprzez Bluetooth 5.2 i obsługują asystentów głosowych. Ten trochę tańszy rozpoznać można po innej fakturze materiału słuchawki dostosowanej lepiej do aktywnego trybu życia.

Jabra Elite 3

Ten model to nowe rozdanie w ofercie Jabra. Podobnie jak w wyżej pozycjonowanych modelach dostajemy słuchawki wyposażone w 6 mm przetworniki, funkcje regulacji dźwięku (equalizer), a także tryb uwagi, opcję pracy pojedynczej słuchawki. Elite 3 nie wyposażono w ANC, ale i tak konstrukcja słuchawek zapewnia dobrą pasywną izolację od hałasów otoczenia. Słuchawki spełniają normę IP55, raz naładowane pracują do 7 godzin, a w połączeniu z etui ładującym do 28 godzin.

Podobnie jak w innych słuchawkach Jabra, wspierany jest kodek bezprzewodowej transmisji audio aptX HD. Jabra Elite 3 są wyposażone w 4 mikrofony dla połączeń głosowych.

Jabra Elite 2

Elite 2 to najtańszy produkt słuchawkowy w nowej ofercie Jabra. Współdzielą one funkcje z Elite 3, w tym obsługę kodeka aptX HD, ale wyposażono je już tylko w dwa mikrofony, a ładowarka zintegrowana z etui zapewnia pracę przez 21 godzin. Czas pracy słuchawek, 7 godzin, jest taki sam jak w modelu Elite.



Zawartość zestawu ze słuchawkami Elite 2

Elite 3 i Elite 2 w porównaniu z modelami Elite 7 Active i Pro wydawać mogą się ubogimi krewnymi, to jednak na tle innych podobnie wycenionych słuchawek, mają szansę zyskać sporą uwagę. Szczególnie, że jest to produkt stworzony przez firmę, która koncentruje się wyłącznie na produktach audio. A to oznacza, że wie co robi. Dowodem jest choćby fakt, że Jabra to nie tylko sprzęt, ale też użyteczne oprogramowanie. W tym przypadku mowa o aplikacji Jabra Sound+ dla smartfonów.

Źródło: Jabra, inf. własna