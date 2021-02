Jabra Elite 75t oferują najlepszą jakość dźwięku w swojej klasie cenowej. Grają fenomenalnie, są bardzo wygodne, zapewniają wysoką jakość rozmów telefonicznych, są wodoszczelne (szczególnie w wersji Active) i działają dość długo na baterii. Oto ich recenzja.

marketplace Ocena benchmark.pl









4,9/5 Plusy - imponująca jakość dźwięku,; - słuchawki są wygodne, lekkie i nie wypadają z uszu,; - dobra jakość rozmów telefonicznych,; - aktywna redukcja szumu (ANC) działs skutecznie,; - wodoszczelność IP55 lub IP57 (wersja Active),; - dość dobry czas pracy na baterii,; - funkcja przesyłania dźwięków z zewnątrz (HearThrough),; - niewielkie etui ładujące w zestawie,; - przydatna aplikacja mobilna. Minusy - aplikacja na telefon nie jest przetłumaczona na język polski.

Jabra Elite 75t to Waszym zdaniem najlepsze słuchawki

Było blisko ale w plebiscycie benchmark.pl na Produkt Roku 2020, słuchawki Jabra Elite 75t wyprzedziły Samsung Galaxy Buds Live, zdobywając tytuł najlepszych słuchawek roku. Tak, tak, to Wasze głosy moi mili. Sprawdźmy zatem czy faktycznie wybraliście słuchawki godne polecenia.

W tej recenzji prezentuję dwa modele prawdziwie bezprzewodowych słuchawek: Jabra Elite 75t oraz Elite Active 75t. Są one niemal identyczne, z tą różnicą, że wersja Active ma lepszą wodoszczelność, więc są to lepsze słuchawki do sportu. Jak spisują się w praktyce? Zapraszam do recenzji.

Jabra Elite 75t i Elite Active 75t - recenzja

Im dłużej używam słuchawek Jabra Elite 75t (i Active), tym mocniej jestem przekonany o tym, że jest to bardzo dopracowany produkt. Na początku testu zaskoczyły mnie wysoką jakością dźwięku, która faktycznie zasługuje na miano imponującej w tej klasie słuchawek. Jeśli rozważaliście dotychczas kupno takich słuchawek, jak np. Sony WF-1000XM3, to w zasadzie możecie trochę zaoszczędzić i kupić Jabra. Zupełnie poważnie: jest dobrze!

Człowiek szybko przyzwyczaja się do luksusu, więc po pewnym czasie tak wysoka jakość dźwięku stała się dla mnie czymś oczywistym. Zacząłem zwracać większą uwagę na wygodę, prostotę obsługi za pomocą świetnej aplikacji mobilnej, a poza domem korzystałem również z ANC, czyli aktywnej redukcji szumu. Testowałem też mikrofon.

Miałem już wcześniej przyjemność testować inne modele słuchawek Jabra i wiedziałem, że producent “umie w ANC”. Modele Elite 75t i Elite Active 75t tylko potwierdzają tę regułę. Zanim jednak skupię się na dźwięku i mikrofonie, zacznę od baterii, jakości wykonania i komfortu.

Jak długo na baterii działają?

Ten fragment jest identyczny dla obu modeli. Słuchawki mają w komplecie niewielkie, dobrze wykonane etui, służące do ładowania słuchawek (63 x 37 x 27 mm). Po jego pierwszym otwarciu natychmiast włącza się tryb parowania Bluetooth. Łączenie z telefonem jest bardzo proste, niezależnie od tego, czy masz iPhone, czy Androida.

Czas pracy samych słuchawek według deklaracji producenta wynosi 7,5 godziny, a wraz z etui aż 28 godzin. W praktyce wiele zależy od tego jak często korzystamy z ANC oraz jak głośno słuchamy muzyki. Realnie można liczyć na 5 - 5,5 godziny z włączonym ANC przez większość czasu, albo do 6,5 - 7 godzin bez ANC. Wraz z etui będzie to 20 - 25 godzin.

Można śmiało przyjąć, że same słuchawki wystarczają na podróż po Polsce, a wraz z etui, przy odrobinie szczęścia jesteście w stanie dolecieć do Australii.

Korzystając ze słuchawek 3 godziny dziennie, będziemy je ładować mniej więcej raz na tydzień. Pełne ładowanie etui i słuchawek przez USB-C trwa około 2 godziny (w zależności od mocy ładowarki).

Jak doładować słuchawki poza domem? Po prostu odkładasz je do etui, wrzucasz do kieszeni i tyle. Kiedy je wyciągniesz za jakiś czas, będą już doładowane. 15 minut ładowania wystarcza na około godzinę słuchania przy średniej głośności.

Czy można je ładować bezprzewodowo?

Tak, a ciekawostką jest to, że zarówno Elite 75t, jak i Elite Active 75t można kupić w wersji z ładowaniem bezprzewodowym, jak i bez. Warto jednak zwracać uwagę na kolory - generalnie te ciemniejsze mają opcję ładowania indukcyjnego (Qi). Zazwyczaj w nazwie dodana jest końcówka “Wireless Charging”.

Rzecz jasna indukcja jest w etui ładującym, a nie w samych słuchawkach. Dlatego najpierw wkładamy słuchawki do pokrowca, a całość kładziemy na ładowarkę indukcyjną. Czas takiego ładowania może być dłuższy, ale to także zależy od mocy ładowarki (w mojej opinii wskazana jest moc przynajmniej 10 - 15 W).

Czy są wodoszczelne?

Jabra Elite 75t - wodoszczelność IP55

Jabra Elite Active 75t - wodoszczelność IP57

Oznacza to, że obydwa modele słuchawek są odporne na pot. Jednak Jabra Elite Active 75t mają dodatkowe uszczelnienia, więc nie zachodzi im nawet solidna ulewa, albo całkowite zanurzenie w wodzie przez maksymalnie pół godziny. W praktyce szansa na deszcz w czasie biegania jest duża, więc model Active będzie lepszy (wytrzyma wilgoć przez dłuższy czas).

Ale…

Czy faktycznie jest to dla Ciebie różnica? Jeśli biegasz i trenujesz na siłowni, to wybierz Jabra Elite Active 75t. A jeśli nie uprawiasz sportu, to… w sumie też możesz wybrać model Active. Kosztuje mniej więcej tyle samo, wygląda tak samo, działa równie długo na baterii, ma taką samą funkcjonalność i jak się za moment przekonasz, brzmi tak samo dobrze.

Innymi słowy: do sportu weź Elite Active 75t, a w pozostałych sytuacjach oba modele spiszą się niemal identycznie.

Czy wypadają z uszu?

W sam raz, za duże, za małe, wypadają, nie wypadają… Cóż, uszy każdego z nas różnią się odrobinę, więc najlepiej by było, gdyby to każdy sam ocenił. Jeśli chodzi o moje uszy, to oba modele słuchawek Jabra Elite 75t trzymają się solidnie i nie wypadają nawet w czasie wstrząsów lub przechylania głowy. Bez problemu można je wziąć na przebieżkę lub na siłownię.

Ważne jest to, że zarówno lewa, jak i prawa słuchawka ważą tyle samo, więc żadna z nich nie ma większej tendencji do wypadania.

Czy są wygodne?

W mojej opinii są bardzo wygodne. Zdecydowanie zaliczam je do najwygodniejszych słuchawek TWS (prawdziwie bezprzewodowych) na rynku. Zawdzięczają to głównie temu, że są małe, lekkie i mają wygodny, zaokrąglony kształt.

Wewnętrzna strona jest gładka i nie ma żadnych drażniących elementów. Nie powodują ucisku lub innego dyskomfortu po paru godzinach noszenia (choć ponownie zależy to od indywidualnych cech małżowiny usznej).

Czy sterowanie przyciskami jest łatwe i komfortowe?

Czy w małych słuchawkach dokanałowych preferujesz sterowanie dotykowe, czy klasyczne przyciski? Obydwa rozwiązania mają swoich zwolenników. Jabra zdecydowała się tutaj na fizyczne przełączniki, które są znacznie łatwiejsze w obsłudze, gdy mamy mokre/spocone dłonie.

To dobre rozwiązanie w słuchawkach dla osób aktywnych, ale warto zaznaczyć, że wciskanie powoduje jednoczesne lekkie dociśnięcie uszczelek silikonowych do wnętrza kanału słuchowego, zwiększając ciśnienie wewnątrz. Dla niektórych może to być trochę nieprzyjemne.

Czy można regulować głośność przyciskami i włączać ANC?

Tak, można i w obu modelach działa to identycznie. Zarówno regulacja głośności, jak i włączanie/wyłącznie ANC oraz funkcji HearThrough jest możliwe za pomocą przycisków w słuchawkach. Rzecz jasna można też przełączać utwory i kontrolować rozmowy telefoniczne. Nie będę tutaj rozpisywał dokładnego schematu obsługi (jakie kliki powodują jaką akcję), bo jest to świetnie pokazane w instrukcji obsługi.

Czy aktywna redukcja szumu działa dobrze?

Moim zdaniem działa wręcz znakomicie. Jasne, że nie każdy lubi działanie ANC, bo niektóre osoby odczuwają coś w stylu zatykania w uszach, ale ja nie spotkałem się z tym w testowanych słuchawkach.

Zarówno Jabra Elite 75t jak i Elite Active 75t cechują się podobną skutecznością redukcji szumów. ANC szczególnie dobrze radzi sobie z wibracjami i pomrukami samochodów, szumem komputerów, wentylacji i klimatyzacji, a także ogólnym gwarem. Nie miałem okazji testować ich w samolocie, ale w pociągu i samochodzie usuwały hałas całkiem skutecznie.

Co ważne siłę ANC można regulować. Ustawiamy ją przy pierwszej konfiguracji, w aplikacji Jabra Sound+. To ważna zaleta, bo niektóre osoby są wrażliwe na zbyt silne działanie aktywnej redukcji szumu.

Izolacja pasywna zapewniana przez uszczelki też jest dość mocna. W zestawie dostajemy przy pary gumek, w różnych rozmiarach. Są one typowe, bez dziwnych proporcji i kształtów, więc w razie potrzeby można je zastąpić innymi.

HearThrough - odwrotne do ANC

Jeśli idziesz biegać, to nie chcesz blokować hałasów. Wręcz odwrotnie - chcesz słyszeć np. nadjeżdżające pojazdy. Dlatego możesz niejako obejść dobrą izolację pasywną i redukcję aktywną, włączając tryb HearThrough (standardowo pojedyncze przyciśnięcie lewego przycisku, poza rozmową telefoniczną).

W tym przypadku słuchawki Jabra włączą mikrofony i będą przekazywały do naszych uszu dźwięki z zewnątrz. Zwiększa to bezpieczeństwo poruszania się, szczególnie po mieście.

Tryby HearThrough / ANC / wyłączone - przełączamy pojedynczym kliknięciem lewego przycisku.

Aplikacja Jabra Sound+ jest bardzo przydatna

Na początek mała wada - aplikacja nie jest przetłumaczona na język polski. Jest kilka innych, w tym angielski. Na szczęście w pozostałych kwestiach aplikacja robi bardzo pozytywne wrażenie.

Poza manualnym korektorem dźwięku, można wybrać fabrycznie zaprogramowane tryby dźwięku, włączyć ANC i HearThrough, automatyczną pauzę (po wyjęciu słuchawek z uszu), tak zwany sidetone (słyszymy własny głos), czas uśpienia, komunikaty głosowe (dźwięki syntetyczne lub głos ludzki), a także wykonać aktualizację słuchawek.

Przydatną opcją są też Momenty, czyli w praktyce profile ustawień. Możemy bez problemu ustawić oddzielną charakterystykę dźwięku / ANC / HearThrough dla warunków wewnętrznych (dom i biuro), zewnętrznych (rekreacja, sport) i innych (My Moment).

Jakość rozmów głosowych - jest dobrze

4 mikrofony zapewniają dobrą redukcję szumu i zmniejszają zakłócenia powodowane przez wiatr. Jakość głosu w obu kierunkach, jest jedną z najlepszych, z jakimi miałem do czynienia w małych słuchawkach TWS. Mamy opcję rozmowy przez jedną słuchawkę, a nawet regulowania barwy głosu (np. więcej basu lub sopranu w czasie połączeń telefonicznych). Dodam, że słuchawki można sparować z dwoma telefonami.

Jakość dźwięku - petarda!

Rzadko posługuję się tym określeniem w recenzjach, ale w tym przypadku pasuje ono idealnie: WOW! Klasa, klasa i jeszcze raz klasa! Jabra Elite 75t i Elite Active 75t robią bardzo dobre wrażenie w zasadzie pod każdym względem, ale jeśli chodzi o jakość dźwięku, to po prostu miażdżą konkurencję.

W cenie do około 550-600 zł moim zdaniem nie dostaniecie lepiej grających słuchawek. Nawet w klasie cenowej do 1000 zł słuchawki są konkurencyjne pod tym względem.

Przestrzeń, czystość i separacja dźwięków, miękkie, świetnie kontrolowane tony niskie, szczegółowa i wyraźna góra pasma. Tutaj wszystko robi fenomenalne wrażenie. Nawet aktywacja ANC nie ma wielkiego wpływu na jakość, co jest rzadkością w tego typu słuchawkach. Daję im ocenę 9,5/10. Wiadomo, że zawsze można coś udoskonalić, ale zupełnie szczerze - jest bardzo dobrze!

Opisy odnoszą się do obu modeli w równym stopniu.

A$AP Ferg - Work

Bass, bass Baby! Te słuchawki grają jakby miały wbudowany subwoofer. Nie jest to przesada. W tym utworze są odpowiednio dociążone, schodzą bardzo nisko i wibrują jak rasowy, duży subwoofer, a jednocześnie nie są zamulone ani trochę. Tony niskie są jednocześnie gładkie, eleganckie i dobrze kontrolowane - nie ma żadnych udziwnień, przesterowań, zniekształceń. A wiecie co jest najlepsze? Że pomimo mocnego dołu słuchawki grają jasno. Mięsiste basy ani trochę nie przesłaniają mocnych, bardzo szczegółowych tonów wysokich. Nawet średnica wraz z wokalem są wyraźne. Przestrzeń i dynamika też są świetne (scena rozchodzi się zarówno w głąb, jak i wszerz). Imponujące!

GusGus - Higher

Bardzo szeroka scena, bardzo wyraźny, jasny wokal i superszczegółowa góra pasma. To najważniejsze zalety. Dół jest dość miękki i z pewnością świetnie kontrolowany, nie jest jednak zbyt mocno dociążony. Tony niskie zaczynają tutaj brzmieć najlepiej powyżej połowy głośności. Wokal odtwarzany jest blisko uszu, natomiast pogłos / echo i górna część pasma rozchodzą się dalej na boki. Tony wysokie są mocne, a cały utwór jest odrobinę ochłodzony. Separacja dźwięków i ogólna rozdzielczość imponują.

Death - Empty Words

A może coś mocniejszego? Jak się okazuje perkusja i gitary też nie są tym słuchawkom straszne. Rzecz jasna w tym przypadku dół pasma jest znacznie mniej dociążony. Na pierwszym planie słychać gitary i górę perkusji, na drugim wokal, a następnie dół perkusji. Brzmienie jest jasne, precyzyjne, szczegółowe, dość przestrzenne i niezbyt szorstkie.

KAS:ST - Astral Talk

Bardzo dobra separacja dźwięków, znakomity środek pasma, lekkie, dynamiczne tony niskie plus miękka, długo wybrzmiewająca linia basowa, a do tego wyraźne i czyste tony wysokie. Słuchawki ponownie pokazują klasę, tym razem w szybszym utworze z gatunku Drum & Bass.

Simply Red - Holding Back The Years (2008 Remaster)

Przede wszystkim przestrzeń, szczególnie w górze i środku pasma. Ten zakres tonów jest bardzo szczegółowy i… jest takie angielskie słowo, które tutaj pasuje: crispy. Słychać każdy detal, góra perkusji jest punktowa, bardzo wyraźna. Wokal też brzmi świetnie. Jest lekko ocieplony, ale wysunięty do przodu, aksamitny i po prostu przyjemny w odbiorze. Dół pasma jest lekki, bo taki powinien być w tym utworze. Słuchawki nie starają się narzucić własnego charakteru, lecz dopasowują się do odtwarzanej muzyki.

Czy warto kupić słuchawki Jabra Elite 75t i Elite Active 75t? Opinia

Po teście słowo “czy” nawet nie przyszłoby mi do głowy. Jestem świadomy tego, że te 550-600 zł to dla części osób dość duża kwota, ale zdecydowanie chcę podkreślić jedno: te słuchawki są warte tych pieniędzy. Jeśli miałbym je oceniać tylko pod względem jakości dźwięku, to mógłbym nawet napisać, że są warte nawet więcej.

Grają fenomenalnie, mają bardzo dobrą aktywną redukcję hałasu (ANC), wysokiej jakości mikrofony, dość dobrą baterię oraz opcję ładowania bezprzewodowego. Są wybitnie wygodne, małe, lekkie, dobrze wykonane i proste w obsłudze. Mają też funkcjonalną i przydatną aplikację mobilną.

Jeśli planujesz kupno dokanałowych słuchawek prawdziwie bezprzewodowych i oczekujesz bardzo wysokiej jakości dźwięku, to za ponad 550 zł możesz mieć jedne z najlepszych modeli na rynku - Jabra Elite 75t i Elite Active 75t. Do regularnego treningu lepszy będzie model Active ze względu na lepszą wodoszczelność, a dla wszystkich innych osób oba modele będą równie dobre.

Jabra Elite 75t i Elite Active 75t - ocena

imponująca jakość dźwięku

słuchawki są wygodne, lekkie i nie wypadają z uszu

dobra jakość rozmów telefonicznych

aktywna redukcja szumu (ANC) działą skutecznie

wodoszczelnosć IP55 lub IP57 (wersja Active)

dość dobry czas pracy na baterii

funkcja przesyłania dźwięków z zewnątrz (HearThrough)

niewielkie etui ładujące w zestawie

przydatna aplikacja mobilna



aplikacja na telefon nie jest przetłumaczona na język polski

98% 4,9/5

Zobacz również: