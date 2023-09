Seria słuchawek Jabra Elite podczas targów IFA rozszerzyła się o dwa modele, z numerkiem 8 i 10, co świadczy, że będą one najwyżej pozycjonowanymi. Już dwa tygodnie po tym wydarzeniu, te produkty trafiają do sprzedaży w Polsce.

Osobiście zawsze ceniłem sobie słuchawki Jabra Elite, między innymi za to, że każdy model z serii, czyli oznaczony innym numerkiem oferował trochę inne doświadczenie użytkowania. Nie inaczej jest w przypadku Jabra Elite 8 i Jabra Elite 10. Te słuchawki mogły pojawić się już wcześniej, jako modele 6 i 8, ale Jabra postanowiła je bardziej dopracować i umiejscowiła je na jeszcze wyższym poziomie. Czy tym samym domknęła portfolio Jabra Elite? Na to pytanie nie udało mi się dostać odpowiedzi, co nie jest zaskoczeniem.



Jabra konferencje produktowe robi dość rzadko, ale jak już coś sie dzieje, to konkretnie

Najważniejsze cechy nowych słuchawek bezprzewodowych Jabra, które umiejscawiają je w portfolio produktowym, to wytrzymałość, która manifestuje się przede wszystkim wodoodpornością w modelu Jabra Elite 8. Tutaj cała osłona słuchawek jest jednolita. Z kolei w przypadku Jabra Elite 10 firma postawiła, co nie jest zaskoczeniem, na jakość brzmienia. Te słuchawki przypominają siódemki, ale mają w zanadrzu wsparcie dla technologii Dolby Atmos.



Edyta Litwiniuk żartowała, że słuchawki Jabra Elite 8 Active pokonały ją wytrzymałością

Jest tu pewien haczyk, urządzenie, które odtwarza dźwięk do słuchawek musi tę technologię również wspierać. A w przypadku telefonów nie każdy to potrafi, dlatego jeśli chcemy mieć najwyżej pozycjonowany model ze względu na Dolby Atmos trzeba upewnić się, że z jego zalet faktycznie skorzystamy. Potrzebę stworzenia tego modelu słuchawek Jabra uzasadnia coraz większą ilością nagrań, które muzycy wrzucają do sieci i na serwisy muzyczne już jako Dolby Atmos.

Hasło wytrzymałość i Dolby Atmos wszystkiego nie wyjaśniają, dlatego przyjrzyjmy się pokrótce co kryje się za tymi określeniami w przypadku słuchawek Jabra.

Jabra Elite 8 Active to…

…podobno najbardziej wytrzymałe słuchawki dokanałowe na świecie. Nie tylko dla sportowców, choć podczas prezentacji Jabra o swoich doświadczeniach z nimi opowiadała nam właśnie triathlonistka Edyta Litwiniuk . Przeszły one podobne testy co telefony klasyfikowane jako odporne na uszkodzenia, wodę i zanieczyszczenia. W przypadku Jabra Elite 8 Active oznacza to:

zgodność obudowy i jej osłony z IP68 (etui spełnia normę IP54),

zgodność z normą MIL-STD-810H, a w tym wodoszczelność do 1,5 metra, pyłoszczelność, upadek z wysokości 1 metra (to akurat wydaje się łatwe do spełnienia przez każde słuchawki, ale niekoniecznie etui)

przejście 11 cykli testów HACT (testy odporności na korozję), czyli 2 godziny w 40 stopniach C przy 93% wilgotności, 15 minut chlapania słoną wodą, suszenie w 40 stopnia C.

Powyższe nie oznacza jednakże, że Jabra Elite 8 Active to słuchawki tylko do pracy w trudnych warunkach. Wręcz przeciwnie, wspomniane cechy powinny zapewnić ich wytrzymałość w bardzo tradycyjnych scenariuszach użytkowania.

Jabra do słuchawek dodała także Hybrydowe ANC, wsparcie dźwięku Dolby (to nie to samo co Dolby Atmos). Redukcja szumów ma być 1,6 raz efektywniejsza niż standardowy tryb ANC dotychczas stosowany w słuchawkach Jabra Elite 4. Również takie cechy jak 6 mikrofonów, wsparcie szybkiego parowania, łączenia Multipoint, gotowość do obsługi kodeków BLE LC3 (dostarczy ją przyszła aktualizacja oprogramowania) i do 8 godzin (teoretycznie z włączonym ANC) odtwarzania na jednym naładowaniu, mają Jabra Elite 8 Active uczynić godne swojej ceny.

Jabra Elite 10 to…

…słuchawki, w których dźwięk przestrzenny ma być nie tylko bajerem. Jabra chwali się, że wdrożenie technologii Dolby Atmos to nie tylko wsparcie dla odtwarzania materiałów zgodnych z tym standardem zapisu przestrzennego dźwięku. To także wsparcie dla Dolby Head Tracking, czyli śledzenia ruchu głowy, by słuchacz faktycznie czuł, że jest zanurzony w dźwiękowej przestrzeni.

Pomocne mają tu być też elementy wykończenia słuchawek, które zapewnią wygodę ich noszenia. Osobiście bardzo cenię sobie produkty Jabra za wygodę i bez modelu Jabra Elite 10, ale ten model ma być jeszcze lepszy za sprawą Jabra Comfort Fit, czyli konstrukcji zmniejszającej nacisk na ucho w słuchawce, która zarazem jest dokanałowa, ma Zaawansowane ANC (jeszcze skuteczniejsze niż w Jabra Elite 8 Active, dwa razy wydajniejsze niż w Jabra Elite 4) i nie najmniejszy 10 mm przetwornik. Jabra zapewnia, że słuchawki wytrzymają na jednym naładowaniu z ANC nawet 6 godzin (praktyka zwykle weryfikuje ten wynik na minus).

Poza tym, Jabra Elite 10 oferują tę samą funkcjonalność, co Jabra Elite 8 Active. Poza odpornością konstrukcji oczywiście, co widać od razu po przyjrzeniu się samym słuchawkom. Mimo to, Jabra Elite 10 to wciąż słuchawki, które mają certyfikat IP57, więc też są w pewnym stopniu odporne na intensywne użytkowanie.

Idziemy do sklepu, czyli ile kosztują nowe Jabra Elite 8 Active i Jabra Elite 10

Słuchawki możemy kupić już teraz, w następujących cenach:

Jabra Elite 8 Active za 949 złotych

Jabra Elite 10 za 1199 złotych

To ceny jak widać z wyższej półki, jeszcze nie tej najwyższej, ale na pewno nie można pobłażać już takim słuchawkom pod żadnym względem. Każde ze słuchawek kupimy w trzech wariantach kolorystycznych. Jabra Elite 8 Active w wersji granatowej i czarnej dostępne są już teraz, a kolor karmelowy pojawi się w sklepach w listopadzie. Jabra Elite 10 od razu możemy wybierać spośród kolorów szampański-beżowy, tytanowo-czarny i czarny-błyszczący.

Słuchawki już testujemy i niedługo podzielimy się z wami naszymi wnioskami do ich faktycznej elitarności. A na razie przekonajcie sie, co dostaniemy za 200 złotych więcej niż kosztują Jabra Elite 10, czyli zapraszamy do recenzji Sony WF-1000XM5.

Źródło: inf. własna, Jabra