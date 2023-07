Na przestrzeni ostatnich dwóch lat z serwisów dużego sprzętu AGD skorzystało 28 procent Polaków. Research pokazuje, że 40 procent z nas nigdy nie oddało swojego sprzętu do autoryzowanego serwisu.

Badanie "Postawy i zachowania użytkowników dużego AGD – droga do sustainability poprzez serwis i innowacje" przeprowadzone na zlecenie Whirlpool Corporation wykazało, że korzystanie z serwisów dużych urządzeń AGD w Polsce jest umiarkowanie popularne.

7 procent ankietowanych deklaruje, że oddało taki sprzęt do naprawy w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a 10 procent – że zrobiło to na przestrzeni ostatniego roku. Jednocześnie ponad 40 procent respondentów wskazało, że nigdy nie oddało AGD do naprawy lub nie pamięta tego faktu.

Pragmatyczne podejście

Wyniki badania pokazują, że 55 procent respondentów zawsze próbuje naprawić stare urządzenie zanim zdecyduje się na zakup nowego. Kolejne 25 procent przynajmniej rozważa oddanie AGD do naprawy, choć ostatecznie nie zawsze to robi. 9 procent badanych nie odda zepsutego urządzenia do naprawy, bo jest to strata czasu lub pieniędzy. Jednocześnie tylko 4 procent deklaruje, że od razu kupi nowe AGD.

Wśród osób, które decydują się na naprawę zepsutego sprzętu przed zakupem nowego, dostrzegalne są dwie główne motywacje: jedni uznają naprawę za tańszą opcję; u innych przeważają motywy ekologiczne.

Co trzeci Polak decyduje się na naprawę, gdy sprzęt jest stosunkowo nowy, to znaczy ma od 2 do 5 lat. 9 procent badanych deklaruje, że oddaje do naprawy urządzenia starsze niż 6 lat.

Ten dziwny 1 procent

Dystans do serwisowania ma źródło w wysokich cenach takich usług. Gdy pytano respondentów, jaki koszt naprawy mogliby zaakceptować, najczęściej wskazywali oni kwotę nieprzekraczającą 1/4 ceny nowego sprzętu (54 procent).

Co trzeci badany zdecyduje się na naprawę tylko wtedy, gdy będzie ona kosztowała mniej niż 10 procent ceny nowego produktu, a 7 procent twierdzi, że jest w stanie zaakceptować wydatek w wysokości 50 procent ceny. Tylko 1 procent zapłaciłby za serwis więcej niż 50 procent wartości nowego sprzętu.

źródło: materiały prasowe