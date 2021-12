Modyfikacja dla Gothic 2 Kroniki Myrtany: Archolos jest prezentem doskonałym. Duży, pięknie zapakowany, a przede wszystkim ofiarowany prosto z serca. Żeby go zdobyć, wystarczy pochwalić się statusem posiadacza Gothic 2: Złota Edycja. Dlaczego koniecznie trzeba to zrobić?

Mody dla tak kultowej gry jak Gothic to zawsze eksperyment wysokiego ryzyka. Muszą wyjść cało z procedury odgrzewania kotleta, czyli sprostać oczekiwaniom zaprzysięgłych fanów i nie tracąc charakteru, zaproponować coś nowego. Kroniki Myrtany: Archolos to odgrzewany kotlet, który wyszedł z patelni mamy i to robi różnicę. Został przygotowany z miłością i pietyzmem, zdolnym ogrzać serce każdego zmrożonego nudą gracza. Dlaczego trzeba go zjeść?

Jak prezentuje się modyfikacja Gothic 2 Kroniki Myrtany: Archolos?

W Kronikach Myrtany na graczy ogromny otwarty świat wyspy Archolos. To na nią wizja wojny zagnała młodego Marvina, w którego się wcielamy. Desperacka ucieczka do krainy mlekiem i miodem płynącej okazuje się prostym wyjściem tylko na pierwszy rzut oka. Malownicza Archolos to świat winnic, farm i wiosek, ale także największe miasto znane w uniwersum Gothic.

Winnica Rity z Kronik Myrtany: Archolos

Życie w tętniącej życiem stolicy szybko okazuje się dalekie od bajki. Dostatnie miasto od dawna jest areną ustawicznych walk o zyski i władzę. Swoich interesów bezwzględnie chronią bogaci kupcy, dobrze prosperują lichwiarze, a łupieżcza polityka króla Rhobara II ułatwia życie chciwym urzędnikom i skorumpowanemu wojsku.

Marvin w karczmie

Sytuacja nigdy nie jest do końca pewna, bo niezrozumiałą władzę absolutną potrafią niespodziewanie objawić Magowie Wody z odciętego fizycznie od wyspy klasztoru.

Cmentarz przyklasztorny w Kronikach Myrtany: Archolos

Jeśli komuś mało zamieszania, to wizja spokoju i dostatniego życia ściąga na wyspę nie tylko zdesperowanego Marvina. Fala uchodźców wprowadza istny ferment w i tak już skomplikowanej sytuacji. Na Archalos nic nigdy nie było na wyciągnięcie ręki, a obecnie nawet przetrwanie wymaga odpowiedniej taktyki. Próba zmierzenia się z przeciwnościami losu to dla graczy:

60 godzin rozgrywki

170 zdarzeń

200 wypadków losowych

1 400 zupełnie nowych postaci

oryginalna ścieżka dźwiękowa

Przykładowe ubranka Marvina w Kronikach Myrtany

Oferta archolskich kowali

Podstawowe możliwości archolskich płatnerzy

Katalog archolskich płatnerzy

Reklama umiejętności archolskich kowali, płatnerzy i zbrojmistrzów. Oficjalnie finansowana z budżetu władz lokalnych

Jak zdobyć modyfikację Gothic 2 Kroniki Myrtany: Archolos?

Modyfikacja Kroniki Myrtany jest efektem pracy niezależnego The Chronicles of Myrtana Team. Żeby ją uruchomić, potrzebujemy oryginalnej gry Gothic 2: Złota Edycja. Nieodpłatne pobranie modyfikacji udostępnia Steam oraz GOG:

Optymalne wymagania Kronik Myrtany: Archolos dla PC gracza: Przestrzeń dyskowa: 6 GB

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i5-750 / AMD Phenom II

Pamięć 4GB RAM (może wystarczyć 2GB RAM)

Karta graficna GTX 680 / AMD R9 280X

DirectX: Wersja 11

Czy warto pobrać Kroniki Myrtany?

Nie jest prawdziwym fanem RPGów ten, kto zignoruje pojawienie się Gothic 2: Kroniki Myrtany na świecie. Od doby modyfikacja zbiera tylko zachwyty. Na Steam opinia ogólna jest "przytłaczająco pozytywna".

Opinie o modyfikacji dla Gothic 2 Kroniki Myrtany: Archolos na Steam

Na GOG komentarze sugerują, że Gwiazdka i Mikołajki w tym roku były 10 grudnia, czyli w dniu premiery dodatku Kroniki Myrtany: Archolos.

Opinie o modyfikacji dla Gothic 2 Kroniki Myrtany: Archolos na GOG

Osobiście odczekuję moje opinie, że gracze o roku 2021 powinni czym prędzej zapomnieć. Na moda dla Gothic 2 Kroniki Myrtany: Archolos warto było czekać. Dodatek jest nieodpłatny, ale twórców można wynagrodzić dobrowolnym datkiem i należy im się nie tylko bryłka rudy, a cała jej kopalnia,

