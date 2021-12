Microsoft wprowadza kosmetyczne zmiany i kończy z Xbox Game Pass na komputerach. Od teraz usługa będzie nazywać się PC Game Pass - tak, aby było jasne jakie gry są dostępne na konkretną platformę.

Żegnaj Xbox Game Pass, witaj PC Game Pass

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z konsolą Xbox, a może postanowiłeś zagrać w któryś z hitów Game Pass na komputerze (jak np. Forza Horizon 5), to z pewnością chwilę mogło Ci zająć zrozumienie zawiłości podczas zakupu usługi.

Nie ma w tym nic dziwnego - dotychczasowy Xbox Game Pass był wspólną usługą zarówno na PC, jak i konsole. Już to generowało zamieszanie, czy w konkretny tytuł zagrasz na obu platformach, czy tylko na jednej z nich. Do tego jeszcze pojawiają się dodatkowe zawiłości: Xbox Live Gold (potrzeby do zagrania online w płatne gry - w darmowe można grać za darmo), czy też Xbox Game Pass Ultimate. W skrócie: można się było w tym pogubić.

Microsoft najwidoczniej był świadomy delikatnego upośledzenia nazwy swojej kluczowej usługi w kontekście gier i postanowił ułatwić wyróżnienie Game Passa na konsole od tego na PC.

Tak właśnie powstał… PC Game Pass. Nazwa prosta i zrozumiała dla każdego (choć w logo nadal znajduje się ikona Xbox, która może budzić nieco wątpliwości).

Oprócz nowej nazwy są też nowe gry

Przy okazji ogłoszenia zmian kosmetycznych w nazwie Game Pass dla komputerów, Microsoft przedstawił również listę gier, w które wkrótce zagramy na PC:

I jak? Podoba Wam się taka zmiana? Będzie łatwiej odróżnić ofertę Microsoftu? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: twitter.com @XboxGamePassPC