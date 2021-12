Właśnie udostępniono nowy zwiastun gry Scorn – produkcji, która oparta jest na twórczości H.R. Gigera. Dowiadujemy się z niego kiedy w końcu przyjdzie nam wypróbować produkcję studia Ebb Software.

O tym, że Scorn powstaje, wiemy już od 2014 roku, kiedy to twórcy rozpoczęli swoją kampanię na Kickstarterze. Początkowo gra miała trafić do nas jeszcze w 2021, ale całkiem nie dawno twórcy zapowiedzieli, że potrzebują więcej czasu na dopracowanie produkcji, która finalnie (miejmy nadzieję) ma mieć swoją premierę w 2022 roku. Na szczęście na kolejne, bardziej konkretne informacje nie musieliśmy długo czekać, bowiem właśnie opublikowano zwiastun, z którego dowiadujemy się m.in., że Scorn swoją premierę będzie miał w październiku 2022 roku. Zwiastun możecie obejrzeć poniżej.

Zobacz nowy zwiastun gry Scorn:

Oprawa graficzna na miarę nowej generacji

Czym natomiast ma przekonać do siebie Scorn? Głównie grafiką, wciągającą fabułą oraz klimatem, co widać w sumie w każdym udostępnianym przez studio zwiastunie. Scorn zmierza na PC oraz konsole Xbox Series X/S. Na sam koniec warto przypomnieć, że swego czasu mogliśmy zobaczyć grę w akcji. Jeśli przegapiliście wspomniany materiał z rozgrywki, to właśnie teraz możecie nadrobić wszelkie zaległości.

