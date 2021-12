Lista zwycięzców TGA 2021 jest porażająca. Grą roku została pluszowa platformówka It Takes Two. Na otarcie łez mamy tylko Forza Horizon 5 i Deathloop. Kto wzniósł się na fali tegorocznej nędzy?

Gala The Games Awards 2021 niczego magicznie nie zmieniła. Rok 2021 jest poniżej krytyki, a o dobrą nowość trudno niczym o różowego jednorożca. Czy to dlatego najlepszą grą roku 2021 zostało właśnie It Takes Two? I co w takim razie zostało najlepszą bijatyką lub RPGiem?

Gra roku 2021: It Takes Two

It Takes Two jest uroczą platformówką z elementami zręcznościowymi. Przeznaczona dla dwóch graczy, fabularnie wykorzystuje najbardziej chodliwą współcześnie bajkę dla dzieci. Narracja kręci wokół tego, aby skłóceni rodzice znów do siebie wrócili. W rzeczywistości jest to scenariusz wprost z koszmaru, ale w grze wystarczy wspólnie poskakać i poskładać, żeby życie odzyskało barwy tęczy.

Rozgrywka toczy się całkiem przyjemnie, a grafika może imponować. Czy rzeczywiście jest to najlepsze, na co byli w stanie zdobyć się producenci gier w 2021 roku? Oceńcie sami co pokonało nominowane Deathloop, Metroid Derad, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart i Resident Evil Village:

Lista zwycięzców nagród The Game Award 2021 Gra roku 2021 - It Takes Two

Najlepsza reżyseria – Deathloop

Najlepsza narracja – Marvel’s Guardian of the Galaxy

Najlepszy kierunek artystyczny – Deathloop

Najlepsza kreacja aktorska – Maggie Robertson w Resident Evil Village

Najlepsza ścieżka dźwiękowa – Nier Replicant

Najlepsze audio i kreacja dźwięku – Forza Horizon 5

Najlepsza gra VR – Resident Evil 4

Najlepsza gra mobilna – Genshin Impact

Najlepsza gra sieciowa – It Takes Two

Najlepszy tytuł e-sportowy – League of Legends

Najlepsza gra akcji – Returnal

Najlepsza przygodowa gra akcji – Metroid Dread

Najlepszy RPG – Tales of Arise

Najlepsza gra familijna – It Takes Two

Najlepsza bijatyka – Guilty Gear: Strive

Najlepsza gra sportowa/wyścigowa – Forza Horizon 5

Najlepsza strategia/symulator – Age of Empires IV

Najlepsza debiutująca gry indie – Kena: Bridge of Spirits

Najciekawsza gra indie – Kena: Bridge of Spirits

Najbardziej istotny społecznie tytuł – Life is Strange: True Colors

Innowacje w dostępności – Forza Horizon 5

Najlepiej wspierany tytuł – Final Fantasy XIV

Najlepsze wsparcie dla społeczności – Final Fantasy XIV

W kategoriach stricte e-sportowych oprócz League of Legends uznanie dla najlepszego gracza 2021 otrzymał Oleksandr 's1mple' Kostyliev. Najlepszym terenerm e-sportowym jest Kim 'kkOma' Jeong-gyun, a statuetką TGA 2021 dla najlepszej drużyny e-sportowej może cieszyć się team Natus Vincere (wart podziwiania w CS:GO).

Na deser po The Game Awards 2021

Lista zwycięzców TGA 2021 w poszczególnych kategoriach nie zaskuje, ale podkręca kontrowersje. Równie często jak It Takes Two pojawiają się na niej aż dwa tytuły. Pokonana w wyścigu do nagrody głównej Deathloop otrzymała nagrody za najlepszą reżyserię oraz kierunek artystyczny. Wyścigowej Forza Horizon 5 zabrakło wśród nominowanych do najlepszej gry roku, ale to ona ona zgarnęła tytuł najlepszej gry sportowej, stautetkę za innowację w dostępności oraz najlepsze audio.

Skonfundowani gracze zawsze mogą po prostu zapomnieć i popatrzeć w przyszłość. Najbardziej oczekiwaną grą zostało Elden Ring i z tą informacją należy żyć. Po pasztecie 2021 każdy deser będzie miłą odmianą.

Źródło: The Game Awards