Jeśli FIFA cię nudzi i PES to też nic dla ciebie, z pomocą przychodzi niezmordowany kapitan Tsubasa. Najnowsza z poświęconych mu gier zadebiutuje w sklepach już za nieco ponad miesiąc i wiemy o niej coraz więcej.

Gra Captain Tsubasa: Rise of New Champions nabiera kształtów

Captain Tsubasa: Rise of New Champions to tytuł najnowszej wirtualnej piłki nożnej z przymrużeniem oka. Twórcy obiecują, że zrozumienie i opanowanie podstaw rozgrywki będzie dziecinnie proste, ale niezwykła dynamika i konieczność kreatywnego myślenia podczas kreowania akcji czynią ten tytuł także wymagającym. Wszystko to zaś zostanie podane w przyjemnej dla oka oprawie, wyraźnie nawiązującej do anime.

W Rise of New Champions czekać będą na nas 2 tryby fabularne osadzone w świecie kapitana Tsubasy, swobodne mecze, w których przejmiemy kontrolę nad jedną z dostępnych drużyn lub nad stworzonym przez siebie zespołem, a także tryby wieloosobowe. Te ostatnie to: lokalny multiplayer dla maksymalnie 4 graczy oraz kilka formatów rywalizacji online 1vs1 i 2vs2. To właśnie na nich skoncentrowali się twórcy na nowym zwiastunie – zobacz już teraz!

Zobacz najnowszy zwiastun Captain Tsubasa: Rise of New Champions:

Premiera gry Captain Tsubasa: Rise of New Champions już w sierpniu!

Captain Tsubasa: Rise of New Champions zadebiutuje 28 sierpnia 2020 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 4 i Nintendo Switch oraz komputery osobiste. Jeśli celujesz w tę ostatnią wersję, to upewnij się, że nie masz gorszego procesora niż Intel Core i5-650, słabszej grafiki niż GeForce GTS 450 ani mniej niż 4 GB pamięci RAM. Ale skoro grasz, to pewnie nie masz.

Źródło: Cenega, Bandai Namco

