Niestety wycieki danych stały się naszą przykrą codziennością, a Facebook od dawna nie ma w tej kwestii najlepszej opinii.

Ostatnio na forum hakerskim bezpłatnie opublikowano duży zbiór danych obejmujący ponad 500 milionów użytkowników Facebooka. Pozyskano je dzięki luce w zabezpieczeniach, którą Facebook naprawił w sierpniu 2019 roku.

Paczka zawiera imiona, nazwiska, daty urodzenia, statusy związków, numery telefonów, informacje o zatrudnieniu, płci i o lokalizacji, a także adresy e-mail. Na szczęście nie udostępniono haseł użytkowników. Jednak problem i tak jest poważny.

Wyciek danych z Facebooka

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa uważają, że dane mogą zostać wykorzystane do podszywania się pod konkretne osoby i próby dokonywania oszustw. Podstawową wartością danych jest przed wszystkim powiązanie numeru telefonu z konkretną osobą. Dlatego osoby, których dane wyciekły powinny zwracać większą uwagę na dziwne wiadomości SMS, które przykładowo mogą zachęcać do wejścia na podaną stronę lub oddzwonienia na konkretny numer. No i trzeba być przygotowanym na większą ilość połączeń od telemarketerów.

Jak sprawdzić, czy wyciekł mój numer telefonu?

Facebook nie informuje użytkownika, kiedy jego dane wyciekną z serwisu. To spory problem, bo znaczna część internautów nie śledzi bieżących informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie. Jak zatem upewnić się, że nasze dane pozostają bezpieczne?

Z pomocą przychodzi strona HaveIBeenPwned.com, która od lat pomaga nam sprawdzić, czy w wyniku wycieku danych hasło lub adres e-mail dostały się w niepowołane ręce. Teraz serwis udostępnił możliwość sprawdzenia numeru telefonu.

Wystarczy wpisać swój numer telefonu razem z numerem kierunkowym (w Polsce to +48) w wyszukiwarce na środku strony. Witryna poinformuje, czy został on znaleziony w udostępnionych bazach danych. Jeżeli tak, pokaże gdzie, kiedy i w ilu miejscach. Tak jak na powyższej grafice.

Warto przy okazji sprawdzić adresy e-mail oraz hasła z których korzystamy. Może to dobra okazja, by na wszelki zmienić hasło, którego nie zmienialiśmy od kilku lat?

Źródła: Business Insider, CNN, PCMag

Warto zobaczyć również: