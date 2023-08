Wielkimi krokami zbliża się premiera smartfonów iPhone 15. Wszystko wskazuje na to, że pojawią się cztery modele, będące odpowiednikami ubiegłorocznych. Podsumowujemy dotychczasowe plotki na temat tych urządzeń. Oto wszystko co do tej pory wiadomo o iPhone’ach 15.

iPhone 15. Po pierwsze, USB-C?

Analitycy nie są zgodni co do tego, kiedy Apple zrezygnuje ze złącza Lightning na rzecz USB-C. Niektórzy twierdzą, że stanie się to już w tym roku, a inni, że w 2025 roku przy okazji premiery iPhone’ów serii 16.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi przepisami Unii Europejskiej, które zostały przegłosowane w październiku poprzedniego roku, wszystkie nowe smartfony i inne urządzenia elektroniczne sprzedawane na terenie Unii Europejskiej muszą być wyposażone w służące do ładowania złącze USB-C.

Niektórzy twierdzą, że Apple rozważa wprowadzenie takiej zmiany tylko w przypadku smartfonów sprzedawanych w Europie, ale jest to mało prawdopodobne. Taka zmiana będzie między innymi motorem do rozpoczęcia sprzedaży nowych akcesoriów, co jeszcze bardziej nabije kieszeń firmy z Cupertino.

Po drugie, Dynamic Island we wszystkich modelach

Jak już wspomniano we wstępie, we wrześniu pojawią się cztery modele smartfonów marki Apple - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max. Analitycy zgodni są co do tego, że wszystkie modele wyposażone będą w Dynamic Island, czyli interaktywne pole, które w modelach 14 Pro i 14 Pro Max zastapiły niechlubny notch.

Po raz pierwszy wspomniał o tym analityk Ross Young, który znany jest z publikowania plotek na temat kolejnych generacji urządzeń marki Apple.

Po trzecie, jeszcze węższe ramki wokół wyświetlacza

Tę informację opublikował jakiś czas temu Mark Gurman, redaktor serwisu Bloomberg. Twierdzi on, że do produkcji tegorocznych modeli iPhone’ów wykorzystana będzie nowa technologia wykorzystująca formowanie wtryskowe. Pozwoli to na zmniejszenie szerokości i tak cienkich już ramek o kolejne ułamki milimetrów. Z praktycznego punktu widzenia nie będzie mieć to raczej znaczenia dla użytkowników, ale przecież musi być się czym pochwalić.

Po czwarte, łatwiejsza naprawa

To kolejne doniesienia, które przedstawił Mark Gurman. Wnętrze iPhone’ów 15 serii Pro ma zostać przeprojektowane w taki sposób by naprawa tych smartfonów była łatwiejsza. Podobno niektóre komponenty zostały zmienione tak by były wymienne z tymi z ubiegłorocznych modeli.

Warto dodać, że już w poprzednim roku zmiany we wnętrzu iPhone’ów zauważyli eksperci z iFixit. Na łamach tego serwisu napisano, że wiele części zostało przeprojektowanych tak, by naprawa była łatwiejsza. Przypomnijmy, że pod koniec 2022 roku firma Apple uruchomiła w Polsce Program Samodzielnej Naprawy.

Po piąte, ulepszona technologia ultraszerokopasmowa

Ming Chi Kuo, inny znany analityki twierdzi, że nowe iPhone’y otrzymają ulepszone procesory ultraszerokopasmowe. Celem tego zabiegu ma być sprawna współpraca z okularami Apple Vision Pro, które zaprezentowane zostały podczas tegorocznej konferencji WWDC.

Przypomnijmy, że UWB to standard komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu używany na przykład do śledzenia lokalizacji obiektów, a iPhone’y 11 i nowsze wyposażone są w czip ultraszerokopasmowy U1.

Po szóste, szybsze ładowanie

Nowe modele iPhone’ów mają obsługiwać 15-watowe ładowanie bezprzewodowe przy użyciu standardu Qi2. Obecnie z taką mocą bezprzewodowo ładować można tylko z użyciem oryginalnych akcesoriów Apple MagSafe. Po zmianie będzie to możliwe w przypadku wszystkich kompatybilnych akcesoriów.

Przypomnijmy też, że według ostatnich doniesień nowe iPhone’y będą mogły być ładowane z mocą do 35 watów. Stanie się to jednak wtedy, gdy firma zdecyduje się na wprowadzenie portu USB-C.

Po siódme, peryskopowy obiektyw

W tym aspekcie Apple pozostaje daleko w tyle za konkurencją. Najlepszy w tym względzie iPhone 14 Pro Max posiada 3-krotne powiększenie optyczne, a wystarczy przecież wspomnieć o Galaxy S22 Ultra, który może pochwalić się 10-krotnym zoomem optycznym.

Według wspomnianego już analityka Ming-Chi Kuo, model 15 Pro Max zostanie wyposażony w obiektyw z 6-krotnym przybliżeniem optycznym.

Po ósme, półprzewodnikowe przyciski w modelach Pro

Kolejną nowością w modelach iPhone’ów 15 serii Pro ma być wykorzystanie półprzewodnikowych przycisków. Przycisk zasilania i te służące do regulacji głośności mają wykorzystywać technologię haptyczną, która zastosowana została między innymi w przypadku przycisków Home w iPhone’ach 7 i 8. Takie przyciski generują sprzężenie zwrotne w postaci drgań o wysokiej częstotliwości, co imituje uczucie używania fizycznego przycisku.

Po dziewiąte, więcej RAM w modelach serii Pro

Choć iPhone’y nie mogą pochwalić się tak dużą ilością pamęci RAM jak smartfony z Androidem to ich wydajność jest wyższa ze względu na wyższy stopień integracji software’u i hardware’u.

Według doniesień tajwańskiej firmy badawczej TrendForce, tegoroczne modele serii Pro wyposażone zostaną w 8 GB pamięci operacyjnej (w porównaniu do 6 GB w bieżącej generacji). Modele 15 i 15 Plus będą mieć 6 GB RAMu, tak jak w przypadku ich ubiegłorocznych odpowiedników.

iPhone 15 - cena

Ten fragment przeznaczony jest tylko dla osób o mocnych nerwach. Ceny nowych modeli mają wzrosnąć nawet w Stanach Zjednoczonych, a przecież od kilku lat one się tam nie zmieniały.

Według raportu opublikowanego przez serwis MacRumors, iPhone 15 Pro może kosztować 100 dolarów więcej niż iPhone 14 Pro, ale to nie koniec. W przypadku modelu Pro Max cena wzrosnąć może od 100 do 200 dolarów. Ma to być skutkiem zastosowania nowego czipa A17 Bionic, który produkowany będzie w 3-nanometrowym procesie technologicznym oraz wspomnianego wyżej peryskopowego obiektywu.

Podstawowa wersja iPhone’a 14 Pro Max kosztuje obecnie 1099 dolarów, a przyjmując najbardziej pesymistyczny scenariusz wzrośnie ona do 1299 dolarów. Biorąc pod uwagę obecny przelicznik, przy tych założeniach w Polsce iPhone 15 Pro Max kosztowałby około 8500 złotych, co oznacza wzrost ceny o mniej więcej 1500 złotych!

iPhone 15 - kiedy premiera?

Analitycy twierdzą, że najbardziej prawdopodobną datą prezentacji iPhone’ów serii 15 jest wtorek, 12 września. Jeśli tak się stanie to wszystko wskazuje na to, że przedsprzedaż rozpocznie się w piątek, 15 września, a pierwsze egzemplarze trafią do swoich właścicieli tydzień później.

Źródła: MacRumors, CNET; Grafika w nagłówku: bilibili