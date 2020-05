Czy masz już 5G w Twojej okolicy? Jeśli tak, to pochwal się jaką szybkość osiągasz. Podaj link do screenshota, albo wpisz prędkość transmisji 5G w komentarzu.

Jak szybko działa 5G w Twojej okolicy?

Zastanawia mnie ilu z Was ma już dobry smartfon z 5G i uruchomioną tego typu transmisję w okolicy. Plus uruchomił oficjalnie 5G, kolejni producenci prześcigają się w zapowiedziach telefonów z 5G, a wokół całego tematu jest szum związany z niezrozumieniem czym jest 5G i czy powinniśmy się go bać.

Jeśli ktoś z Was ma na przykład Samsunga Galaxy S20 Ultra lub inny smartfon z 5G i chciałby się pochwalić jak szybko działa ta sieć, to kliknijcie poniższy Speedtest benchmark.pl i pochwalcie się rezultatem. Test działa na mobilnej przeglądarce internetowej, więc nie trzeba niczego instalować.

Podajcie szybkość transferu i przybliżoną lokalizację testu (nazwa miejscowości lub odległość od tej miejscowości). Oczywiście bez konkretnych adresów. Możecie też wkleić

Sprawdź szybkość 5G na telefonie - speedtest



Kliknij obrazek na smartfonie z 5G, by sprawdzić jak szybki jest Internet w Twojej okolicy

Razem możemy stworzyć obraz tego, jak aktualnie wygląda jakosć i szybkość 5G w Polsce. Wrzucajcie wyniki, komentujcie, dzielcie się opiniami na ten temat. Zobaczymy czy te 5G jest coś warte.

